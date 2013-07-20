رؤيا امرأة تحمل توقعات بحدوث أمر جلل بعد شهرين تثير الرأي العام

رؤيا امرأة تحمل توقعات بحدوث أمر جلل بعد شهرين تثير الرأي العام

2013/07/20
الساعة 4:23 مساءً
- ‎فيتقارير
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أثار تفسير رؤيـا قبل أيام، شريحة كبيرة من المجتمع، بعدما حثت هذه الرؤيا على الاستعداد لحدوث أمر جلل وكبير خلال الشهرين القادمين بإذن الله.

“المواطن” اتصلت بالشيخ الدكتور يوسف بن دخيل الله الحارثي -عضو الجمعية السعودية للدراسات والبحوث العلمية ومفسر الأحلام المعروف- والذي قال: “إن البعض اعتبر أن الرؤيا ملفقة والبعض الآخر لم يقل فيها شيئاً، ولكـن الأصح أن الرؤيا بالسياق وبالقراءة تعتبر صحيحة”.

وفسر الحارثي الرؤيا بأنها لا تتعلق نهائياً بخروج المهدي المنتظر، كما أن الشيخ الذي فسرها لم يشر إلى هذا عبر القناة الفضائية.

وقال الحارثي، إن تفسير الرؤيا صحيح فعبدالقادر يرمز إلى سوريا، حيث سيتمكن الشعب السوري من أن ينجز خلال الشهرين إنجازات عظيمة بإذن الله، بينما يرمز عبدالباسط إلى أهل مصر، وأن المصريين سيفرحون فرحاً شديداً خلال الشهرين المقبلين أيضاً، حيث سيكون لهم مخرج سهل وسلس من الأحداث التي تعيشها البلاد.

وأضاف الدكتور الحارثي أن القمرين يعني شهرين، وأن أسماء الشخصين تدل على صحة الرؤيا، فعبدالقادر يدل على أن الله سبحانه قادر على إنجاز أمور كثيرة وأعمال ضخمة، أما عبدالباسط فهو اسم من الأسماء المصرية المعروفة.

وأوضح أن خروج المهدي يعتبر تتبع من بعض المجتهدين ليس أكثر، وهو غير صحيح.

وبين الدكتور الحارثي أن الرؤيا الصادقة لها قواعد عدة، منها قاعدة الصدق، إذ قد يكون صاحب الرؤيا غير صادق مع نفسه قبل غيره، وبالتالي تكون الرؤيا كلها كاذبة.

وأشار إلى أن القاعدة الثانية هي صحة التعبير عنها من المفسرين، إذ قد يخطئ المفسر أو المعبر، وهذه مسألة اجتهادية ومبنية على قواعد معينة، وقد أخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن الرؤيـا الصادقة من الرحمن، وأن في آخر الزمان، فإن رؤيا المؤمن لا تكذب، وهذا أمر معتمد عليه، حيث إن الرؤيا من أمور الشريعة ومن لم يصدقها فقد كذب علم الغيبيات.

واعتبر الشيخ يوسف الحارثي أن من يشكك في الرؤيا يعتبر من المشككين في الإسلام، وما ورد في كتاب الله وسنة رسوله.

ونفى الشيخ الحارثي أن تكون رؤيا “أم سارة” كاذبة، خاصة وأنها مقتصدة ومقروءة باحتراف، مشدداً على أن السياق غير كاذب، مستشهداً برؤيا الرجل الذي أتى إلى الشيخ محمد بن سيرين، وقال لقد كنت أحمل جره من الماء فانكسرت الجرة وبقي الماء فرد علية ابن سيرين: اتق الله ولا تكذب فهذا الأمر غير صحيح.

وأشار الدكتور الحارثي إلى أن العلماء وضعوا قواعد في ما يخص الرؤى الكاذبة، وبينوا أنه إذا كان هناك خير في الرؤيا فيقع للمعبر وأهل الخير وللإسلام، وإذا كان هنالك شر فيقع على صاحب الرؤيا.

من جانبها اجتهدت “المواطن” للبحث عن آراء أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيس بوك” ومن بين من استطلعت آراءهم؛ الشيخ الدكتور خالد المزيني، عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الملك فهد.

وقال الدكتور المزيني: اطلعت واستمعت إلى الرؤيـا التي فسرها الأخ عبدالرحمن عبر أحد القنوات الفضائية، ويرجح أن تكون هذه الرؤيا ملفقة، بدليل أنها ذكرت تفاصيل دقيقة، وكانت تقرؤها من ورقة، ما يثير الريبة”.

وأضاف أنه لو صحت هذه الرؤيا فلا علاقة لها بالمهدي، ولا بتحولات كبرى مبشرة كما ذكر، إذ لو وقعت هذه التغيرات فسيكون ذلك بسبب التدافع الحاصل في دولتي مصر وسوريا، وبالتالي لا علاقة لهذا بالرؤيا.

وأوضح الدكتور المزيني أنه لو صحت، فربما تدل على صراع بين قنوات فضائية (القمران)، وأن الصراع الإعلامي والطائفي والأيدلوجي سيحتدم خلال الفترة القادمة، وأنه سينكشف زيف بعض القنوات وتسقط مصداقية كثير من الإعلاميين (الشمس).

وقال الدكتور المزيني: يبدو أنه كثر هذه الأيام اتصال نساء بلهجة شرقاوية! على برنامج الأحلام ليحكين عن رؤى فيها حبكة غريبة ذات طابع سياسي، وإن هناك من يسعى لتخدير الناس بمثل هذه الأحلام التي تفرغ شحنة الغضب من نفوسهم.

وقال أحد المغردين من الدعاة، إن من الملاحظات على صاحبة الرؤيا، أنها كانت تقرؤها من ورقة، على الرغم من أن العادة أن الرأي لا يسرد رؤيته بهذا السرد، وإنما يطرح الرؤيا بضرب من التخيل.

وأضاف أن تسمية القمرين بعبدالقادر وعبدالباسط يثير الريبة، فهي أسماء أئمة الشيعة، بينما النور ودخوله هو أيضاً من خزعبلاتهم.

وأوضح أن الفتوحات دائماً ما يشيرون بها إلى فتح مكة والجزيرة وغيرها، والدليل على ذلك أن أحد الرجال اتصل بعد تفسير رؤية أم سارة وسأل عن المهدي، وهو ما يشعر بأن الأمر ملفق.

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36 Comments

  1. غير معروف

    بسم الله الرحمن الرحيم الي احتي ام ساري رأيكي انشاء الله حق أدي بلغتي أربعين سنه كنت أنشالله حق (واضرب لهم مثلا الصحب القرية اذجاءها المرسلون) اذ أرسلنا اليهم اتنين فكذبوها فعززنا بتالت فقالوا أنا إليكم مرسلين )

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  2. البرق كماكو خالد

    القمرين هم في اليمن موجودين في هدا الزمان حقيقه انشاء الله

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  3. يوبا

    هذه الرؤيا حقيقة وستقع في السعودية بدليل ارتباك ذالك المفسر وراح ثبتها اكثر من مرة وقال لها في اي بلد رايت هذا الشيئ يعني في المنام وهذا ما يؤكد ان امر ما سوف يحدث في السعودية.

    ‎رد

  4. سويره

    اللهم اعزالاسلام والمسلمين يااااااارب

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  5. هانى محمد نعيم

    نرجوا من الله ان نسمع خبر يسر قلوب المسلمين

    ‎رد

  6. أبو سلوى الشريف

    تعبير الرؤى والأحلام علم قال تعالى ولنعلمه من تأويل اﻷحاديث

    ‎رد

  7. غير معروف

    انشالله الفرج قريب على اهلنا بسوريا وعلى جميع امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

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  8. تيم عوادت

    الله اعلم يمكن كاتبينه ع ورقه مشان ما تتلخبط امام العالم لانها بتحكي ع الهواء ومن مييييييييت بني وبني بسمعها يعني خافت تنحرج وبالنهايه رب العالمين اعلم

    ‎رد

  9. حاشدالنهاري

    إقتراب تحقيق دعاء المسلمين ياقادر فهم يدعون دومااياقادر وكذلك سيبط الله الارض للمسلمين وسيظهر

    الدين للعالم كله والله الموفق .

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  10. اميرة الورد

    سبحان الله شككت بالرؤيا منذ أن سمعتها على التلفاز
    وواضح أنها ملفقة قاتلهم الله
    في صحيح البخاري _(ج21 _ص 426) : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

    ” من تحلّم بحُلم ٍ لم يرهُ كُلّف أنْ يعقِدَ بين شعرتينِ ولن يفعل ويُعذّب على ذلك”

    ‎رد

  11. ريم القحطاني

    ارجوكم عندي تفسير وخايفه منه الله يجعله خير يارب ابي رقم ابن سيرين عبدالرحمن العبدالله الله يسسسسسسسسسسسسسسسعدكم يارب

    ‎رد

    1. القحطاني

      اخت ريم ارجو ان لاتخبرين احد

      ‎رد

  12. على السيد ابوزيد

    ادعوا الله بدعاء فى اليقظه .وكلما نمت رايت فى نومى امراءة يقال لها ام دعاء وهذا اكثر من مره .ما التفسير لهذه الرؤيا.الرجاء الاجابه السريعه وشكراا

    ‎رد

  13. سعود

    سبحان الله بحمده

    ‎رد

  14. سعد العنزي

    فعبدالقادر يدل على أن الله سبحانه قادر على إنجاز أمور كثيرة وأعمال ضخمة، أما عبدالباسط فهو اسم من الأسماء المصرية المعروفة.

    حاولت افهم ما قدرت .. الحين انا مع الاسم الاول صح ,, بس الثاني وش الي يا حبيبي عبد الباسط اسم مصري من قالك طيب كل المسلمين يسمون كذا ياخي لا تلعبون على عقولنا

    ‎رد

  15. ابو محمد التميمي

    ما أشبة اليوم بالبارحة. نحن في عصر شبيه بعصر الظلمات في أوربا حيث كان السحرة والمشعوذين ومفسري الأحلام يديرون شؤون العباد. في نفس تلك الفترة كانت تزدهر العلوم وتطبيقاته في العالم الإسلامي (العصر الذهبي للإسلام) حتى جاء من حرمها. خرجت أوربا من ظلماتها وتبنت العلوم الإسلامية وطورتها وهاهي أوربا اليوم وها نحن.

    ‎رد

  16. ميمي

    الله يكتب اللي فيه خير آلامه الإسلامية

    ‎رد

  17. salha

    افراح آلامه تجلبها سواعد الرجال…لا احلام نسائها ….الله يصلح حال امتنا

    ‎رد

  18. فارس

    طبي وش تفسير اللي تقول (سياتي رجال من الرجال الاطهار) مافسرته ياشيخ. والله يعطيك العافيه

    ‎رد

  19. اللي مايعرف الصقر يقليه

    عجبي للدكتور المزيني في مقاله قراءة المراه صاحبة الرؤيا في ورقه يثير الريبه طيب اكيد لو كتبتها عشان ماتلخبط في الرؤيا لأنها متصله على قناه فضائيه ومباشر ما الومها تكتبها في ورقه وتقراها على الشيخ

    ‎رد

  20. ناريز

    الله ينصر المسلمين في كل مكان وووبس

    ‎رد

  21. قاريء خبر

    خرافات وخزعبلات هذا من اثار مايحدث الان في سوريا ومصر اكيد انهم سوف يحصلون ع خير طال الزمن ام قصر بعد هذه الاحداث

    ‎رد

  22. بندر !

    كذب وخرافات وخزعبلات يضحكون عليكم .. الى متى ونحن نصدق هذي الخرافات والخرابيط .. ههههههه الحمد لله على نعمة العقل .. أما تفسير الاحلام خرافه مثل خرافة هيكل سليمان عند اليهود ..

    ‎رد

  23. عبدالرحمن الدوسري

    اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا على الرافضة وأذنابها في ايران والعراق ولبنان فا اللهم دمر الرافضة في كل مكان وأصلح أحوال إخواننا في مصر على الطريق القويم . فالله اعلم بالرئ بصدقها او كذبها فكثر في هذا الزمان الهرج والمرج .

    ‎رد

  24. قريبا ن شاء الله

    الله يسقط بشار أن شاء الله قريباااااا

    وأن شاء الله نشــــوفةةةة بين أقدام المجاهدين الاحرار ..
    وقريبـــاا يعجل بـ الصلح في دولة مصر

    ‎رد

  25. حسان

    اللهم يارب يا غافر الذنوب ويا متكبر ويا جبار اهلك بشار واتباعه ….. وارحم اخواننا في سوريا يارب يا عزيز يا جبار

    ‎رد

  26. الله ينصر سوريا ويهلك بشار

    اللهم عجل بالنصر لسوريا واهلك بشار واعوانه

    ‎رد

  27. يارب اغفر لي

    شكرا دكتور يوسف على التوضيح

    ‎رد

  28. يآرب فرجك

    أنا مر علي المقطع الفيديوا ولكــن ماتصور انه بهذي القوه .. وولو صدقوا سواء الرآئي أو المفسر بهذا الشي فـ الله يفرج عن سوريا وأهلها وأيضا مصر الغلبانه ..

    في أعتقادي أيضا أن فرج الله قريب لكل مظلوم وأن شاء الله ربي يفتح أبواب الرزق لمن هم في ظلم عظيم ..
    شكرا صحيفة المواطن دائما تبحث عن الحقيقة

    ‎رد

  29. ابو ثامر

    الله يكتب اللي فيه خير

    ‎رد

  30. غير معروف

    والله الحلم ماتدري عن صحته هل هو صحيح ام لا !؟ ولكن اذا كان صحيح ف الله ينصر اهل سوريا هم الاهم من مصر ،

    ‎رد

  31. غير معروف

    الله يكتب الي فيه الخير

    ‎رد

  32. الله كريم

    الله ينصر اخوننا في سوريا ويحفظ مصر

    ‎رد

  33. ناصر الحمد

    الحريم يكثر احلامهم كل برامج تفسير الاحلام تحصل الاتصالات من النساء

    ‎رد

  34. فهد

    الله يستر وينصر اخواننا في سوريا

    ‎رد

  35. محمد

    كثيرون المفسرون للاحلام والله يستر

    ‎رد

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