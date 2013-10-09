الهكر هزازي يحذر من عمليات ابتزاز السعوديين على الفيس والأسكايب

الهكر هزازي يحذر من عمليات ابتزاز السعوديين على الفيس والأسكايب

2013/10/09
الساعة 5:34 مساءً
- ‎فيتغريدات24
70955
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حذر الهكر الشهير “مرجوج هزازي” من عمليات ابتزاز تحدث من إحدى الدول للسعوديين عبر موقع الفيس بوك والأسكايب.

وقال  هزازي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من المغرب لازالو يبتزون السعوديين عبر الفيس بوك والأسكايب وإعلامنا للحين ما حذر ولا أي شي وتكلمت قبل فترة عن الموضوع ولا حياة لمن تنادي”.

وأضاف أن الهكرز يقومون بإضافة أسماء نساء للتعارف ومع مرور الوقت يطلبون التحدث عبر “السكايب” لعرض أجسامهم، وعبر برامج مطورة يتم تشغيل مقطع لأي فتاه تعرض عارية وربط المقطع بالكاميرا الخاصة بالحساب وعند الانتهاء يطلبون من السعودي بعرض لهم، ويتم تصويرهم وابتزازهم فإما دفع مبالغ أو نشر المقطع .

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23 مشاراكات

  1. محمد

    طنشوهم لاتردون عليهم انتبهوا تعطونهم فلوس

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  2. لولو

    واذا كان المبتز سعودي وش الحل وخصوصا بعد مالغو صلاحية الهيئه 😞 اسيرة مبتز من 4 اشهر

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  3. لولو

    واذا كان المبتز سعودي وش الحل خصوصا ان الهيئه ماعندها صلاحيه 😞 حسبي الله ونعم الوكيل تعبت نفسيا

    ‎رد

    1. غير معروف

      الحل بسيط

      ‎رد

  4. مجهوله

    ياماما خفت

    ‎رد

  5. مواطن سعودي

    المساله باذن الله بسيطه قم باخذ رقم الفاكس لسفاره السعوديه بالمغرب وارسل شكوى باسم السفير اشرح فيها الموضوع وضع اسم الشخص المبتز ورقم جواله وسيتم الرفع للجهات ذات الاختصاص وينهون الموضوع بسريه وعندك برضه ايميل السفاره راسلهم عليه. وردد حسبي الله ونعم الوكيل

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  6. ضحيه ابتزاز

    انا تم ابتزازي من شخص من تونس وكلمني باسم بنت اسمها اسيل ماري وقام بنشر مقاطع وصور على الفيس بوك لاني رفضت احول له فلوس
    وانا قمت بحضره من على الواتس لانه كلمني بالواتس والفيس دخلي من مكان
    وانا قمت بابلاغ عنه في الفيس بوك وتم حذف المقاطع من الفيس واليوتيوب وعلى كافه الاصدقاء
    بعض اصحابي عرفوا شافوا المقطع
    انا قلت لهم هذا مقطع مفبرك ولاصله لي بيه شخص ابتزني ويريد فلوس وقام بنشر مقاطع مفبركه
    وتم حذفها ماصار شي الدنيا بخير

    ‎رد

    1. غير معروف

      كيف ابلغ فيس بوك بالمشكله

      ‎رد

    2. ا

      كيف تقوم بالبلاغ عنه مثلا الانستقرام وهو يعرف رقمك

      ‎رد

  7. دكتور

    يا اخوان هذا ابتزاز وهدفه المال فقط لا تعطو المشكله اكبر من حجمها هذا درس وصحيح انه قاسي لكن لا تخليه يئثر على مسيره حياتك وبالنسبه للمبتز لا تعطيه اي شي بالعكس تعامل معه ببرود وخله يحس انه مهو فارق معك الموضوع لن بصراحه هو مابينه وبينك شي شخصي هو ابتزك لهدف معين لا تكمل معه لن لو عطيته اليوم بيجيك بكره وبعده وانت الخسران لكن طنش الموضوع واستغفر ربك وانا صراحه اطالب السفاره السعوديه بتوعيه الناس او تبليغ الاعلام عشان يحذر من مثل هالعمليات لكن نصيحه محب لا يريد منها سوء الدعاء لوالده بالرحمه لا تخلو الموضوع يئثر على حياتكم ولا تتعاطو مع المبتز تحت اي ظرف اقطع علاقتك معه بالحال وصدقوني راح تستمر الحياه وبالنهايه انتو رجال يعني لازم تكون ثقتك في نفسك اقوى وماتلتف الى مثل هذه الاشياء

    ‎رد

  8. قارئ

    ماحل هذه المشكله الله يخليكم خبروني

    ‎رد

    1. مجهول

      الاخوان الي وقعوا بهذا الابتزاز هل يقوم الهكر بنشر الفيديو ام هو تهديد فقط

      ‎رد

  9. سليم

    قام هكرز مغربي بالحيله بالتسجيل لي وقام بابتزازي والسؤال هو هل يوجد لي مشكله مع الامر بالمعروف والنهى عن المنكر مع العلم بان الاسكيبي بتاعي بياناتي فيه غير صحيحه وايضا حساب الفييس بوك ورقم الهاتف ليس باسمي فما الضرر وماذا افعل???

    ‎رد

    1. قارئ

      لاتهتم – هدفهم المال ولا مصلحة له بنشر الفيديو ـ فلا تستجب لمطالبه لانها لن تنتهي ـ وادا عندك معلومات عنه ممكن تتواصل مع أي هكر يجيبه لك – هو ليس بهكر ، لانها حركة بسيط وسهلة جدا .. فقط استغفر ربك وقل ” اللهم اكفنيه بما شئت “

      ‎رد

  10. انا اتعرض للابتزاز كذلك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أخواني انا اتعرض للابتزاز من قبل مغربي ويهددني كذلك بنشر المقطع ع اليوتيوب والفيس بوك بين أهلي وأصدقائي ومعارفي ، وانا أعلنتها توبة نصوحة بإذن الله ولجئت للدعاء إلى الله ، ويريدني ان اقوم بتحويل مبلغ مالي له في نهاية شهر فبراير الحالي ،، أرجوو مساعدتي يا جماعة الخير والله يستر علينا وعلى جميع المسلمين .

    ‎رد

    1. فاعل خير

      تتصل بالسفارة السعوديه بالمغرب فورا وتطلب رقم الفاكس وتتقدم بشكوي بسم السفير تحوي كامل بيانات المجرم سواء اسمه ورقم هاتفه وسيقومون بتوكيل محامي لرفع قضيه عليه
      لا تقلق اخي الكريم ولا تنصاع لمطالبه اخوانا بالسفاره رجال وقدها

      ‎رد

    2. باحث

      اخينا خبرنا ايش صار عليك هل اتصلت بالسفارة ؟ هل انحلت مشكلتك وكيف ؟ لعلك تفيد الآخرين ,,

      ‎رد

    3. غير معروف

      بلاش تتوصل مع احسن وسيب كدةكدة حتي اخد فلوس بعد هاتصالا عليك ابتزيز ثاني وهطلوب فلوس الحل اقطع التوصيل مع وقفل لايميل بتاعت الشخصة

      ‎رد

  11. غير معروف

    اخوي هزازي

    رد تكفى ايش الحل

    يا شباب انا وقعت بالابتزاز من مغربي وانا تبت الى الله بس ابي حل للمشكله ويش اسوي يهددني بالمقطع بالنشر على اليوتيوب واصدقائي على الفيس بوك ويطلب من فلووس انا ما اقدر عليها ارجوكم الرد بأقرب وقت والله يفرج همه من يلقالي حل

    ‎رد

  12. مازن

    هل صحيح ينشرون الفيديو؟ ام هو فقط مجرد تهديد؟

    ‎رد

  13. محمد

    حسبي الله ونعم الوكيل عليهم الله يكفي شرهم لابد من الآعلام أن يوعي الناس

    ‎رد

  14. اخوكم مبتز من مغربي

    يا شباب انا وقعت بالابتزاز من مغربي وانا تبت الى الله بس ابي حل للمشكله ويش اسوي يهددني بالمقطع بالنشر على اليوتيوب واصدقائي على الفيس بوك ويطلب من فلووس انا ما اقدر عليها ارجوكم الرد بأقرب وقت والله يفرج همه من يلقالي حل

    ‎رد

    1. عبداللطيف الشمري

      لاترد عليه انت رجال استغفر وادعي عليه اجل لو حرمه كانت وش بتسوي الضعيفه

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