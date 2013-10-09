الهكر هزازي يحذر من عمليات ابتزاز السعوديين على الفيس والأسكايب

حذر الهكر الشهير “مرجوج هزازي” من عمليات ابتزاز تحدث من إحدى الدول للسعوديين عبر موقع الفيس بوك والأسكايب.

وقال هزازي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “من المغرب لازالو يبتزون السعوديين عبر الفيس بوك والأسكايب وإعلامنا للحين ما حذر ولا أي شي وتكلمت قبل فترة عن الموضوع ولا حياة لمن تنادي”.

وأضاف أن الهكرز يقومون بإضافة أسماء نساء للتعارف ومع مرور الوقت يطلبون التحدث عبر “السكايب” لعرض أجسامهم، وعبر برامج مطورة يتم تشغيل مقطع لأي فتاه تعرض عارية وربط المقطع بالكاميرا الخاصة بالحساب وعند الانتهاء يطلبون من السعودي بعرض لهم، ويتم تصويرهم وابتزازهم فإما دفع مبالغ أو نشر المقطع .