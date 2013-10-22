منهج لغتي للصف الثالث يربي الطلاب على الكذب

تفاجأ أولياء أمور طلاب ممن يدرس أبناؤهم بالصف الثالث الابتدائي بدرس في مادة لغتي يحض الطلاب وبطريقة غير مباشرة على الكذب.

وقال والد أحد الطلاب إنه تفاجأ وهو يراجع لابنه في درس “شواطئ من بلادي” بأن الدرس يذكر نصاً “أن الحكومة أنشأت في مدينة الدمام مشروعات ترفيهية وسياحية أهمها متنزه الملك فهد ليستمتع الزائر بما فيه من بحيرات وشلالات صغيرة ومسرح وصالات ألعاب”.

وتساءل والد الطالب عن أي بحيرات وشلالات ومسرح موجودة حالياً بالمتنزه، وهو الذي كان كذلك قبل عشرين عاماً، أما اليوم فقد أصبح مجرد أطلال وخرابات، وهو ما أحرجه- كما يقول- مع ابنه الذي ظل يسأله ملياً: “هل المتنزه المقصود في الكتاب هو ذلك الموقع المهجور الذي نمر من أمامه يومياً دون أن نزوره ولو مرة واحدة لسوء وضعه؟، ولماذا إذاً يقولون عنه ذلك في الكتاب؟!”.

من جهته أبدى أحد معلمي المرحلة الابتدائية استغرابه من الموضوع ذاته، مبيناً أن الدرس وضع معلمي الصف الثالث في حرج شديد مع طلابهم الذين يعرفون أن المتنزه مهجور، ما جعلهم في موقف لا يحسدون عليه أمام الطلاب.

وبين المعلم أنهم إما يضطرون إلى الكذب ويمررون المعلومات التي وردت في الكتاب، أو يكذبون المنهج، وهو ما سيفقد الطالب الثقة في الجهة التي وضعت المنهج ويفقده الثقة بالمدرسة وبمعلمه، وفي كلتا الحالتين يتعود الطلاب على الكذب بطريقة غير مباشرة.

وتساءل مختصون عن عدم وقوف المؤلفين في وزارة التربية والتعليم على كل ما يكتب في المناهج المدرسية قبل طباعتها وتوزيعها على الطلاب، وهو ما يضعهم دوماً في حرج كبير أمام الرأي العام لتزايد تلك الأخطاء في الآونة الأخيرة بصورة ملحوظة.