مديرة تنشئ جروباً بـ”الواتس اب” وتلزم المعلمات بمتابعته

قامت مديرة مدرسة ابتدائية بمحافظة الطائف – تحتفظ المواطن باسمها – بإنشاء جروب “واتس اب” لكافة المعلمات، وأجبرتهن على التوقيع على تعهد خطي فحواه متابعة الجروب باستمرار، وذلك من أجل إصدار توجيهاتها والتعاميم للمعلمات.

وحذّرت المديرة المعلمات من معاقبة كل معلمة تتجرأ بالخروج من الجروب، وذلك بعد تذمر المعلمات من جبروت المديرة في صمت من إدارة التربية والتعليم بالطائف دون محاسبتها، رغم رفع أكثر من شكوى من قِبل المعلمات إلى تعليم الطائف.

وتقدمت إحدى المعلمات برفع شكوى لتعليم الطائف بعد إصدار تقرير طبي بحالتها الصحية، وبعد اجتماع اللجنة الصحية بإدارة التعليم أصدرت توجيهاً للمديرة بتقدير وضعها الصحي، إلا أن المديرة هددتها بتحويلها إلى إدارية، مشيرة إلى أنه إذا لم يعجبها الحال عليها أن تقدم على تقاعد مبكر!، ومنحت المعلمة أعلى نصاب من الحصص من بين زميلاتها، كما تذمرت إحدى المعلمات بعد صدور إجازة مرضية من مستشفى حكومي معتمد، إلا أن المديرة رفضت الإجازة ولم تعترف بها وتم تقديم شكوى إلى تعليم الطائف، فيما تذمرت المعلمات الأخريات من أسلوب مديرتهن وتغيير جداولهن دون علمهن؛ مما أثر على الخطة التعليمية التي وضعتها تلك المعلمات.

وتساءل المعلمات عن سبب الصمت من تعليم الطائف علي تلك المديرة بعد رفع عدة شكاوى ضدها، وهل تعتبر معاقبه حذف التواصل الاجتماعي قرار جديد من وزارة التربية والتعليم؟!