مديرة تنشئ جروباً بـ”الواتس اب” وتلزم المعلمات بمتابعته

مديرة تنشئ جروباً بـ”الواتس اب” وتلزم المعلمات بمتابعته

2014/02/19
الساعة 8:57 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, السعودية اليوم
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قامت مديرة مدرسة ابتدائية بمحافظة الطائف – تحتفظ المواطن باسمها – بإنشاء جروب “واتس اب” لكافة المعلمات، وأجبرتهن على التوقيع على تعهد خطي فحواه متابعة الجروب باستمرار، وذلك من أجل إصدار توجيهاتها والتعاميم للمعلمات.

وحذّرت المديرة المعلمات من معاقبة كل معلمة تتجرأ بالخروج من الجروب، وذلك بعد تذمر المعلمات من جبروت المديرة في صمت من إدارة التربية والتعليم بالطائف دون محاسبتها، رغم رفع أكثر من شكوى من قِبل المعلمات إلى تعليم الطائف.

وتقدمت إحدى المعلمات برفع شكوى لتعليم الطائف بعد إصدار تقرير طبي بحالتها الصحية، وبعد اجتماع اللجنة الصحية بإدارة التعليم أصدرت توجيهاً للمديرة بتقدير وضعها الصحي، إلا أن المديرة هددتها بتحويلها إلى إدارية، مشيرة إلى أنه إذا لم يعجبها الحال عليها أن تقدم على تقاعد مبكر!، ومنحت المعلمة أعلى نصاب من الحصص من بين زميلاتها، كما تذمرت إحدى المعلمات بعد صدور إجازة مرضية من مستشفى حكومي معتمد، إلا أن المديرة رفضت الإجازة ولم تعترف بها وتم تقديم شكوى إلى تعليم الطائف، فيما تذمرت المعلمات الأخريات من أسلوب مديرتهن وتغيير جداولهن دون علمهن؛ مما أثر على الخطة التعليمية التي وضعتها تلك المعلمات.

وتساءل المعلمات عن سبب الصمت من تعليم الطائف علي تلك المديرة بعد رفع عدة شكاوى ضدها، وهل تعتبر معاقبه حذف التواصل الاجتماعي قرار جديد من وزارة التربية والتعليم؟!

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136 Comments

  1. ابومشعاب

    الحل عندي زوجوني اياها وريحكم منها مرة

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  2. مربية الاجيال

    للأسف الشديد هذا واقعنا بالتعليم ووضع من ليس لديهم ذمه وضمير وخوف من الله في خلقه حسبي الله ونعم الوكيل بهذا الامر هم يطمحون للتعقيد والهدم لكل من شخص يدرس او يعمل ولو كانا همهم بناء جيل صاعد وكفؤ لاكان حالنا افضل للاسف يضل الغرب بالصداره في الذمه والأداره وتخريج ابناء شعبها بدون حقد وكره وظلم وتسلط

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  3. المراقب

    من خلال قراة الخبر لفت نظري عدم استجابة إدارة التربية والتعليم رغم شكاوى المعلمات مما قد يدل ان احد الطرفين على صواب والآخر على خطا لكن ما حز في خاطري بعض الردود والتي لاتدل الا على قلة وسوء فهم الكثير منا فنحن لا نعرف تفاصيل الخبر و خلفياته ونحن نطبق مثل مع الخيل يا شقراء ولو كان الخبر لايوافق هوانا لقلنا كلام جرائد
    أقول اتقوا الله ولا تتفوهوا الا بما تعلمون فا أنتم مسؤولون عن كل كلمة يوم القيامة

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  4. بنت ابوها

    فعلا النماذج كثيرة من هؤلاء المعلمات.اذا ماجت المديرة على هوائهن اشتكن..ولاترمى الا الاشجار المثمرة..اطلب من المعلمات التحري والمصداقية ومخافة الله قبل كل شي..والمديرة لم توضع في هذا المكان الا لانها تستحقه ..وغير كذا وش في الادارة زود غير الاعباء وتعامل مع الامزجة المختلفة للمعلمات..

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  5. غير معروف

    الله يحسبه

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  6. ناجي الزيدي

    وش أخبار مديرة الواتس اب

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    1. فيصل ابو قاتي

      الاخبار كل يوم لجنه غير الثانيه تحقيق ورا تحقيق. والجديد من تصرفات ( مديرة الواتس اب )الغير نظامية أنها قامت بتأخير الفسحة إلى الحصة السادسة إلى ان وصل الامر إلى بكاء الطالبات من شدة الجوع خصوصاً ان الدوام مسائي يعني بعض الطالبات مر عليها حوالي ١٥ ساعه بدون اكل . وإدارة التعليم في سبات عميق.

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  7. الجنوبيه

    حسبي الله فيها ونعم الوكيل

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  8. الناصحه

    انصح الأخوات المعلمات المتضررات من التهجم بالألفاظ والقذف والشتم بعدم الدخول في إطالة المشكلة والتوجه فوراً للقضاء وتقديم شكوى في الإمارة. وسيحصلون على حقوقهن الخاصة شرعاً بالطريقة النظاميه . والحمدلله عدالة القضاء واضحة وقد سبق الحكم بالجلد على القاذفات وتم جلدهن.
    ونحمدلله الله على نعمة الإسلام.

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    1. فوزيه

      نعم صحيح أختي سواءً مديرة الواتس اب أو غيرها من تقذف وتشم فإن مصيرها تجلد بسجن النساء وتنفيذ حكم الله العادل. الذي يحفظ حقوق المسلمين أينما كانوا واياً كانوا.
      جزاك الله خيراً يااختي

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  9. لااله الا الله*

    حسبي الله ونعم الوكيل ماعاد فيييه ذمه ولاضمير

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