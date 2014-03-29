تعليق الدراسة في جميع مدارس تعليم عسير غداً

وجه أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بتعليق الدراسة يوم غداً الأحد في جميع المدارس التابعة لإدارة تعليم عسير .

وأوضح المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة عسير جلوي بن محمد آل كركمان أن هذا الإجراء يأتي بناء على المعلومات الواردة من الرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة والمتضمنة استمرار الحالة المطرية ليوم غد على المنطقة ، مبينا أن متوافقا مع آلية وزارة التربية والتعليم بخصوص الحاﻻت التي يتم تعليق الدراسة فيها.

وأكد أن تعليق الدراسة يهدف إلى تحقيق السلامة لمنسوبي ومنسوبات المدارس من ادرايين وإداريات ومعلمين ومعلمات وطلاب وطالبات.