افتتاح ثاني فرع لنادي تشلسي السعودي في المملكة

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تم إنشاء نادي تشلسي السعودية بمدينة الرياض -المعتمد من نادي تشلسي الإنجليزي- ويعد ثاني فرع للنادي بالمملكة.

وقال عبدالله الجاسم الرئيس التنفيذي لمشجعي تشلسي السعودية لـ”المواطن” إنه تم إنشاء مقر نادي تشلسي السعودي بمدينة الرياض بعد افتتاح لاعب تشلسي الإنجليزي “دمبابا” أول مقر للنادي في مدينة جدة، كما سيتم افتتاح الفرع الثالث للنادي بالمنطقة الشرقية الأيام القادمة.

وأضاف “الجاسم” أن “نادي تشلسي السعودي معتمد من نادي تشلسي الإنجليزي وفكرته تجمع مشجعي نادي تشلسي بالسعودية بالمقر ومشاهدة مباريات الفريق، حيث تم تهيئة المقر كما لو كنت في قلب الحدث، كما توجد فعاليات خيرية ومسابقات وتوزيع جوائز لأعضاء النادي وتنظيم بطولات”.

وأكمل الجاسم أنه “سوف تكون هناك رحلة شهرية لمشاهدة إحدى مباريات نادي تشلسي جائزة لأعضاء النادي شاملة التكاليف”.

ولفت الجاسم إلى أنه “سوف يكون لنادي تشلسي السعودية قريباً موقع إلكتروني معتمد من نادي تشلسي وحصري لأخبار النادي”.