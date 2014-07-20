القبض على سوري “شاذ” يعرض نفسه على الشباب

القبض على سوري “شاذ” يعرض نفسه على الشباب

2014/07/20
الساعة 1:58 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم
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مساج

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ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة القبض على سوري يملك عدة حسابات شهيرة في مواقع التواصل الاجتماعي للمساج للنساء والرجال والشواذ .

وقالت مصادر لـ” المواطن ” أن الشاب يستغل المساج لعرض نفسه على الشباب بمقابل مبالغ مالية ، مبينة أنه تم إعداد كمين للشاب بعد مراسلته شخص عبر مواقع التواصل ، وعرض عليه المبلغ شريطة تحويل جزء منه قبل الموعد .

وأضافت المصادر أنه بعد القاء القبض على الشاب عثر في جواله على عدة مقاطع خليعة ورسائل من عدة شباب كانوا على علاقات معه ، و تم تحويل الشاب بالأدلة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة .


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