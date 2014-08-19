الجوازات تضيف خدمة الاستفسار عن المعاملات الكترونياً

دشنت المديرية العامة للجوازات عبر موقعها الإلكتروني (WWW.GDP.GOV.SA) خدمة الاستفسار عن المعاملات الواردة للمديرية العامة للجوازات الكترونياً .

​و​صرح مدير إدارة العلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات العقيد محمد بن عبدالعزيز السعد مؤكداً انه بناءً على توجيهات مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى في تسهيل تقديم كافة خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين بكل يسر فقد دشن مدير عام الجوازات خدمة الاستفسار عن المعاملات الواردة للمديرية العامة للجوازات إلكترونياً وذلك عن طريق زيارة موقع الجوازات الإلكتروني واختيار أيقونة ( استفسر عن معاملتك إلكترونياً ) ومن ثم كتابة رقم قيد المعاملة المرسلة وتاريخها واستعراض الاجراء الذي تم إتخاذه حيالها.

ووضح العقيد السعد أن هذه الخدمة تأتي ضمن تسهيل خدمات إجراءات الجوازات للمراجعين بهدف إطلاع المراجع على وصول المعاملة لجهة الاختصاص بالمديرية العامة للجوازات وما تم إتخاذه من إجراء حيالها، ونوه إلى أن مدير عام الجوازات اللواء اليحيى يحرص على استكمال كافة خدمات الجوازات إلكترونياً لتصبح الجوازات إدارة بلا مراجعين وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير /محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بالتيسر في تقديم خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين.







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