وظائف شاغرة في “الشؤون الإسلامية والأوقاف”

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف عن حاجتها إلى التعاقد بعقود سنوية لوظائف بالمسميات التالية:”مدير شعبة الحاسب الآلي- محلل نظم حاسب- مهندس شبكات حاسب- مدير قواعد بيانات- مبرمج تطبيقات حاسب- مبرمج نظم حاسب”.
وبينت الوزارة أن الطلبات تقدم مرفقة بجميع المستندات المطلوبة إلى شعبة الحاسب الآلي بوكالة الوزارة لشؤون الأوقاف في موعد أقصاه 25 شوال .
والمستندات المطلوبة:
1- سيرة ذاتية باللغة العربية واللغة الانجليزية.
2- نسخة من المؤهل والخبرات.
3- تحديد اسم الوظيفة المتقدم لها.
وأوضحت أنه سيتم إشعار المقبولين لاحقاً بموعد المقابلة الشخصية.