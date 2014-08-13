وظائف شاغرة في “الشؤون الإسلامية والأوقاف”

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف عن حاجتها إلى التعاقد بعقود سنوية لوظائف بالمسميات التالية:”مدير شعبة الحاسب الآلي- محلل نظم حاسب- مهندس شبكات حاسب- مدير قواعد بيانات- مبرمج تطبيقات حاسب- مبرمج نظم حاسب”.

وبينت الوزارة أن الطلبات تقدم مرفقة بجميع المستندات المطلوبة إلى شعبة الحاسب الآلي بوكالة الوزارة لشؤون الأوقاف في موعد أقصاه 25 شوال .

والمستندات المطلوبة:

1- سيرة ذاتية باللغة العربية واللغة الانجليزية.

2- نسخة من المؤهل والخبرات.

3- تحديد اسم الوظيفة المتقدم لها.

وأوضحت أنه سيتم إشعار المقبولين لاحقاً بموعد المقابلة الشخصية.