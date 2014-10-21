إغلاق مطعم “بروست” شهير بالباحة

أنهى مراقبو صحة البيئة بأمانة منطقة الباحة، جولتهم المسائية، يوم أمس بإغلاق مطعم “بروست” مشهور، حيث اتضح بعد قيام المراقبون بجولة تفتيشية داخله، وجود مخالفات صحية استوجبت إغلاقه بشكل فوري.

وتم خلال الجولة المرور على 15 محلاً صحياً، وإشعار 3 منها بالمخالفات المرصودة، وإغلاق محلاً واحداً لوجود مخالفات تستوجب الغلق، كما تم مصادرة وإتلاف أكثر من 85 كيلو جرام دواجن وأيضاً مصادرة أواني غير صالحة للاستعمال تقدر كمياتها بحوالي 150 كيلو جرام.

وأكد أمين المنطقة المهندس محمد بن مبارك المجلي، أن الأمانة ممثلة بالبلديات المرتبطة بها لن تتهاون أبداً مع المخالفين للاشتراطات الصحية وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووفقاً للائحة المعدة لذلك، وأنها لن تتهاون في إغلاق أو فرض الغرامات المالية في حق المحلات المخالفة ومصادرة وإتلاف هذه المواد التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين أو المقيمين على حد سواء.