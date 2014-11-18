“الشيحي” ينتقد دعم “الراجحي” للطالبة “لينا القحطاني” بـ100 ألف ريال

“الشيحي” ينتقد دعم “الراجحي” للطالبة “لينا القحطاني” بـ100 ألف ريال

2014/11/18
الساعة 11:22 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم
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الكاتب صالح الشيحي

انتقد الكاتب الصحفي صالح الشيحي، رجل الأعمال يزيد الراجحي، وذلك بعد تقديمه دعماً للطالبة لينا القحطاني، بعد فوزها بجائزة “إنتل” بمبلغ 100 ألف ريال.
وقال الكاتب: “ما الغريب في خروج امرأة سعودية بحجابها الذي اقتنعت به في حفل كبير أمام الناس؟.هذا أمر معتاد وطبيعي، شوارعنا مليئة بالنساء المتحجبات، اعتدنا على ذلك، لا شيء يلفت الانتباه، فضلاً أن الحجاب بصورته الحالية تدعمه العادات أكثر من الآراء الفقهية المختلفة حوله، مبيناً أنه لو صدرت ألف فتوى في بلادي تجيز للمرأة كشف وجهها؛ لن تكشف كثير من النساء، في بعض المناطق!”.
وأضاف الكاتب “الشيحي”: “رجل أعمال شاب، وهو رجل مُحسن وفاضل، وله حسبما أقرأ إسهامات طيبة في عمل الخير، قدّم قبل أيام مكافأة مالية لطالبة سعودية فازت بجائزة علمية، وهذا أمر رائع يستحق الشكر، لولا أنني اكتشف أن هذه الجائزة المالية لم تكن لتفوقها، ولم تكن لتميزها، ولم تكن لعبقريتها، ولم تكن لخدمتها البشرية، ولم تكن لرفعها اسم بلادها عاليا، بل لأمر آخر لا يخطر على البال، وهو التزامها بالحجاب!”.
وبين الكاتب بقوله: أمر محير، ما الذي يدفع هذا الرجل لتكريم امرأة سعودية تعدّ نسخة من ملايين السعوديات؟، ما الذي يدفعه لتكريم امرأة خرجت بصورتها الطبيعية المعتادة أمام الناس؟! ما الغريب في ظهور هذه الطالبة بهذه الصورة التي أبهجته؛ وكأنه يعيش في عزلة عن المجتمع؟!، ثم هل هي أول سعودية تخرج بهذه الصورة المشرفة أمام العالم؟.
واستطرد “الشيحي”: هناك الكثير من السعوديات يجبن العالم، ويحصدن الجوائز، والشهادات، ويعتلين منصات التكريم والتتويج وهن بذات الهيئة، ولولا خشيتي أن تنفد أمواله لبعثت إليه بأسمائهن كي يكافئهن أيضاً! ثم ماذا لو أن الفائزة كانت ترتدي الحجاب بصورته المنتشرة في أرجاء العالم الإسلامي، هل كانت ستخرج من بركاته، ويحرمها عطاياه ومكافآته؟!.
وختم الكاتب: مرة أخرى، أنا أقدر حماسة رجل الأعمال هذا، وأشيد بجهوده في عمل الخير، لكن بعض الاجتهادات الطيبة تأتي في غير محلها أحياناً.


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22 Comments

  1. فهيم فاهم

    اكيد فيه شي بينك و بين الراجحي
    القراء مايشوفون فيها اي شي كون انك حاسد وتبحث
    عن الشهرة لكن خانم حظك
    اعتذر من الراجحي وارجع للصواب

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  2. سعد

    يوووووووووووه ايش هذاااااااا !!! معقول هذا المقال ؟؟؟؟ كيف مقال مضروب مثل هذا يصدر من شخصية واعية كالشيحي ؟؟؟؟!!!!!!!!!!

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  3. بنت البلد

    ما هذا المقال الغريب !!!!! اخونا الاستاذ صالح ما توقعناها منك !!! طارت عيوني و افكاري ، معقولة ان كاتب هذا المقال السطحي هو الشيحي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  4. عاشق الصحراء

    غريبه والله من رجل عاقل مثل الشيحي..ماتوقعت منه هذا المقال ابدا..وعموما الفتاه دخلت التاريخ من أوسع أبوابه وفرضت نفسها على الجميع بتمسكها بما أوجب الله عليها..ونقول للشيحي كبوة جواد

    ‎رد

  5. عاشق الصحراء

    غريبه والله هذا المقال من رجل عاقل مثل الشيحي. .ماتوقعت المقال ابدا..عموما الفتاه دخلت ركب التاريخ من أوسع أبوابه .فرضت نفسها واحترامها علي الجميع بتمسكها بما أوجب الله عليها..ونقول للشيحي كبوة جواد

    ‎رد

  6. اسماء

    بالعكس بادره يحتفى بها من شخص كايزيد الراجحي
    انتقادك غير عادل أبداً كثر الله من امثاله وزاده الله
    خُلقاً ورفعة

    ‎رد

  7. اسماء

    بالعكس بادره يحتفى بها من شخص كايزيد الراجحي انتقادك
    غي عادل أبداً كثر الله من امثاله وزاده الله خُلقاً ورفعة

    ‎رد

  8. إيمان

    استاذي الفاضل
    هل أنت جاد!؟؟؟؟؟ هذا ليس مجال انتقاد أبدا
    تكرم لعلمها ولسترها ولكل فخر أسعدتنا كسعوديين ومسلمين
    لو كانت غيرها ل تزينت بأفخم العبائات لتظهر فاتنة أمام الملأ ولتحجبت أو تنقبت على الأقل
    لاتقارنها بالمتسترة في السوق او الشارع … إنها فوق منصة ويراها العالم أجمع

    الله يرفع قدرها ويسترها دنيا وآخره وشكرا لكل من يدعم

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  9. غير معروف

    مالذي يدفعك لهذا المقال ياشيحي

    ‎رد

  10. غير معروف

    ماالذي يدفعك ياشيحلهذا الكلام كلا

    ‎رد

    1. غير معروف

      بالحجاب تستحق ذلك وأكثر اما كلمتك . (انه في عزلة )فليس صحيح وعجزت عن فهم قصدك /ا صالح الشيحي أما انها لو صدرت من شخص آخر فليس غريب عليه ذلك

      ‎رد

  11. مجود الحربي

    ومالك اغضبتك المكافئه ليس حرين بك ان تكتب مقاله عن انجازاتها يااخي اذا لم تمدحها وتساندهاا لاتكسر مجاديفهاا خلك مثل صحابك الكتاب الاخرون في صمت رهيب عنهاا..

    ‎رد

  12. العسيري

    كلام الشيحي يناقض الواقع السعودي الأغلب من السعوديات عباياتهم فتنه وملفته وليست ساتره بالعكس دعمه فيه دعوه للحجاب الشرعي اللي يعتبر أساس في صلاح المرأة والمجتمع

    ‎رد

  13. أغضبتك المكافئه ياشيحي

    الغريب أنك لم تتطرق أنها تستحق للتكريم والأعلام تجاهل عقلها و تميزها و رفعها لأسم الوطن لأنها محجبه ولو كانة متبرجة لحتفا الأعلام القذر بها ولا رأيت صورتها في كل الصحف و لا ربما أفرد الشيحي مقال يصف أنجزها وكتب عن سيرتها .

    ‎رد

  14. محمد الشهري

    يقدر وهي تستاهل
    المفرض تشكره

    ‎رد

  15. نورة

    مالت عليك تدور الشهره بس عشان تعارض الموضوع والفكره وبعد مالت

    ‎رد

  16. صعفق

    وانت بالشيحي وش قدمت بما انك اعلامي وتقول (هناك الكثير من السعوديات يجبن العالم، ويحصدن الجوائز، والشهادات، ويعتلين منصات التكريم والتتويج وهن بذات الهيئة، ولولا خشيتي أن تنفد أمواله لبعثت إليه بأسمائهن كي يكافئهن أيضاً)
    ماسمعنا عنهن تدري ليش لأنك انت وشاكلتك الاعلام اللي المفروض ينشرون مثل هذي
    الاخبار ..
    الظاهر انك مدفون وتدور شي يشهرك بس ماعرفت تختار لك موضوع يالمسكين
    قال الشيحي قال …

    ‎رد

  17. المحاور

    وهذا المقال احد الاجتهادات

    ‎رد

  18. صوت مكة

    وانت اش قدمت يا اخي لمثل هذه الفتاه المميزه علماً وديناً .. غريب مقالك ؟؟؟ .

    ‎رد

  19. محمد ابراهيم قميري

    مع نفسك حبيبي هذا يزيد الراجحي تبي تصير مشهور على حساب
    يزيد اقول بس استريح ههههههههههههههههههههههههه ونعم رايتك بيضاء وانا اخوك

    ‎رد

  20. عاشق الماضي

    الله يهديك هذا دعم للي خلفها وجهة نظر المجتمع لهذه الفتاة سوف تنتقل للخارج بأن تغطية الوجه للمرأة يحبها هذا المجتمع ولن يتخلى عن هذه الفلسفة
    أرجو أنه مايكون باطن كلامك عنصرية واستغفر الله إذا دخلت في سوء الظن
    صحيفة المواطن أرجو أن تكون محايدة أظهري تعليقي
    وشكرا.

    ‎رد

    1. اسماء

      بالعكس بادره يشار لها البنان من شخص كايزيد الراجحي
      انتقادك غير عادل أبداً زادهُ الله خُلقاً ورفعة

      ‎رد

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