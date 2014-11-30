97 وظيفة أمنية شاغرة في جامعة الأميرة نورة

97 وظيفة أمنية شاغرة في جامعة الأميرة نورة

2014/11/30
الساعة 2:32 مساءً
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جامعة الأميرة نورة

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أعلنت مجموعة ايوان للحراسات الأمنية القائمة على خدمات نظام الأمن والسلامة لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، عن توفر 97 وظيفة أمنية شاغرة للجنسين، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

1- مشرفين أمن- (10 وظائف)- لايقل عن شهادة الثانوية أو مايعادلها، رخصة قيادة سارية المفعول، حسن السيرة والسلوك، حسن المظهر، خبرة لا تقل عن سنتان في مجال العمل الأمني.
2- مشرفات أمن- (5 وظائف)- لايقل عن شهادة الثانوية أو مايعادلها، حسن السيرة والسلوك، حسن المظهر، خبرة لا تقل عن سنتان في مجال العمل الأمني.
3- حراس أمن- (50 وظيفة)- لايقل عن شهادة الكفاءة أو مايعادلها، لائق طبياً وبدنياً، حسن السيرة والسلوك، حسن المظهر، خبرة لا تقل عن سنة في مجال العمل الأمني.
4- حارسات أمن- (20 وظيفة)- لايقل عن شهادة الكفاءة أو مايعادلها، لائق طبياً وبدنياً، حسن السيرة والسلوك، حسن المظهر، خبرة لا تقل عن سنة في مجال العمل الأمني.
5- مشرفين تنظيم حركة سير- (10 وظائف)- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تنظيم الحركة المرورية.
6- مهندس إلكترونيات- (وظيفتان)- شهادة جامعية من جامعة معترف بها في تخصص معلوماتية، خبرة 10 سنوات، يتقن اللغة العربية والإنجليزية قراءة وكتابة.

وبالمزايا التالية: (تأمين طبي- تأمينات اجتماعية- شهادة خبرة- تحدد الرواتب والمؤهلات على ضوء المؤهلات والخبرات العلمية بعد المقابلة).

وترسل السيرة الذاتية والمؤهلات على الإيميل التالي: job2014@ewan-group.com .

وظائف نورة


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المواطن – نت نقلت وكالة “تاس” عن مصدر