تخصيص #راتب_لربات_البيوت .. آمال سعوديات خرجن أجيالًا

تخصيص #راتب_لربات_البيوت .. آمال سعوديات خرجن أجيالًا

2015/02/17
الساعة 11:27 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
19510
40
طباعة

  ......       

ناشد مواطنون ومواطنات- على “تويتر”- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تخصيص راتب لربات البيوت، يكفيهن الحاجة، مؤكدين على عِظَم الدور الذي تلعبه المرأة؛ فهي التي تُربِّي النشء وتُخرج الأجيال.

وقال الدكتور عبدالرحمن بخاري “المتخصص في طب الأسرة: “راتب لربات البيوت هو أقل تقدير لأولئك العظيمات اللاتي ضحيْنَ بأحلامهن وتعليمهن ومستقبلهن الوظيفي واستقلالهن المادي”.

وكتب الدكتور فهد الخضيري” الأستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات: “راتب لربات البيوت مؤيدًا لبناتنا وأمهاتنا صانعات الأجيال، شاكرًا لهن قيادة الأسرة وحفظها من الشر وتفرغها تربية الأبناء وحفظهم من الانحراف”.

وعلّقت الدكتورة أفراح الحميضي”- المتخصصة في التاريخ المعاصر- بقولها: “تكريمًا لعطائهن وبذلهن، وتقديرًا لجهودهن غير المحدودة في رعاية الأسرة وتربية النشء، فأقل ما نقدمه لها هو راتب لربات البيوت”.

وقال “المخرج محمد أبو حريد”: “مليكنا- حفظه الله- جميع المواطنين في عينه سواسية، ولن يرضى لهن إلا كل خير، وفي نظري سوف يكون لهن شأن كبير في حضرة الملك سلمان”.

علي بن محمد الثوابي تفاعل هو الآخر مع هاشتاق #راتب_لربات_البيوت قائلًا: “تربية النشء هو أعظم عمل تقوم به ربات البيوت، أفلا يستحقون أن يُصرف لهن رواتب نظير بقائهن مع أولادهن وتربيتهم؟!”.

وكتبت “أسماء”: حتى ربات البيوت اللاتي ليس عندهن أولاد، وأملنا بعد الله في والدنا سلمان لن يرضی أن يكون هناك سعودي أو سعودية لم يكن لهم نصيب”.

“خالد بن عابر العنزي” أجرى عملية حسابية بسيطة؛ فاعتبر أن عدد ربات البيوت في المملكة لا يتجاوز 500 ألف سيدة، ولو صُرف لكل واحدة منهن 2000 ريال سيكون الإجمالي مليار ريال شهريًّا أي 12 مليارًا سنويًّا، وهو ما لن يشكِّل عبئًا على الدولة، وسيعني الكثير للنساء، على حد قوله.

وقال” صقر”: “تنازلتْ عن الوظيفة لتربِّي أجيال المستقبل، وتعاني من الحاجة وتفتقر لأدنى اهتمام من الوطن المعطاء؛ فهي تستحق النظر في وضعها”. وأضاف: “لقضاء حاجتها تطلب من زوجها أو من يعولها، يُفترض أن يكون لها راتب شهري يحفظ ماء وجهها ويكفّها عن الحاجة لأحد”.

صاحبة حساب “اسأل الله الجنة”‏ كتبت تقول: “أنا أعول أطفالي ٣، وليس لدي دخل؛ لأني غير مطلقة لا زلت معلقة، فأنا أحوج للوظيفة أو لهذا الراتب؛ لإعانتي على تربية عيالي، وأمنعهم من حاجة الناس”.

وطالبت “فرح” بتثبيت “حافز” لربات البيوت وإلغاء التحديث الأسبوعي والخصم، فيما ذهبت صاحبة حساب “موجز الأخبار” لأبعد من هذا؛ حيث طالبت بمنح ربات البيوت مبلغ 2000 ريال شهريًّا، و500 ريال عن كل ابن أو ابنة في المنزل.

وقالت “عزتي بحجابي”: “نناشد خادم الحرمين الملك سلمان بصرف راتب لربات البيوت؛ فهذا أقل ما يُقَدَّم لهن باعتباره دعمًا ماديًّا ومعنويًّا في نفس الوقت”.
وكتبت” النايفة”: “نناشد خادم الحرمين الملك سلمان- حفظه الله- بصرف راتب شهري لربات البيوت؛ فهن أساس المجتمع ونواته والجوهرة المنسية”.

“فاطمة” نشرت صورًا لسيدة سعودية تفترش الأرض وتبيع المناديل، وعلّقت قائلة: “للي ضد راتب للأمهات ربات البيوت يعجبكم المنظر هذا نناشدك (أبو فهد) عيشًا كريمًا لهن”. وأضافت: “من هنا.. نطالب برواتب لربات البيوت العاطلات عن العمل.. أمهات حماة الوطن وأجيال المستقبل”.


الأكثر مشاهدة

submit to reddit

ِشارك على الفيس بوك
‎وسوم

40 Comments

  1. ..

    بليز كيف اصوت عشان ينزل راتب لربات البيوت

    ‎رد

  2. غير معروف

    كيف اصوت عشان ينزل لربات البيوت رواتب بليز

    ‎رد

  3. نوال

    أي والله إنا محتاجين لراتب الشهري تكفى يابو فهد

    ‎رد

  4. ام سوزان

    والله بجد احنا ربات المنازل نحتاج كثير على جهودنا وتعبنا ياليت الملك سلمان يوافق على القرارق وربي في بعضناء محتاج جدااا

    ‎رد

  5. بيرو

    الله كريم
    يرزكنا من حيث لانحتسب

    ‎رد

  6. غير معروف

    ربة المنزل خصوصا اللي ما معها شغالة تتعب تعب وظيفتها من ساعة ماتصحى الين ترقد وهي تكرف طبخ وتنظيف وترتيب وغسيل ومسح ومذاكرة للعيال وتروشهم وتفزع بينهم اذا اتهاوشوا كل هذا بدون راتب وما فيه ام اذا قالوا عيالها جوعانين وقت العشاء تقول خلص دوامي

    ‎رد

  7. سوسو

    ربة البيت خصوص اللي ما ندها شغالة تكرف كرف طبخ وغسيل اواني وكنيس والله يكرمك تنظيف حمامات وتذاكر لعيالها وتلمع وتروش الزران وتكوي وترتب وتهدي عيالها اذا تهاوشوا وتسهر عليهم اذا مرضوا يعني وظيفة من ساعة ما تصحى الين ترقد لكن بدون راتب مافيه ام اذا جاوا عيالها بعد المغرب يبغون اكل ولا محتاجين تنظيف تقول خلص دوامي

    ‎رد

  8. ام محمد

    يارب ارزقني وانت خير الرازقين

    ‎رد

  9. ام اياد

    يارررب يتحقق

    ‎رد

  10. سما

    الله يرزقنا من واسع فضله

    ‎رد

  11. مسكينه بين رجال

    اللي يقول بدون شغاله اسال نفسك هل الخادمة تقوم بمقام الام؟ وهل الام مثل الشغاله؟ هل انت مثل السواق وهل السواق مثلك ؟ كلن له مسؤليه ودور
    انا تحطمت امالي تحت ظلم رجل وتحت يدين مجتمع ذكوري لا استطيع المطالبه بحقي الطبيعي الزوج لا قانون يحاسبه ولا دين ولا اهل زوجة يعني لا مال ولا مستقبل لو اني بنت ابغى الاحتلاط كان رميت عيالي واشتغلت لكني عفيفه وااخاف الله
    وانا من اعنت زوجي العسكري واولادي في غياب ابوهم
    اين انا ؟؟؟

    ‎رد

  12. غير معروف

    عندي بنات والبنات يبغون كل شى والسعر غاليه جدا حافز سنتين قدمت ما دونى ريال واحد

    ‎رد

  13. كلي امل

    والله ياليت يصرف لنا راتب والله محتاجين ويكون عون لنا بعد الله ويعينا على مصاريف الحياة وغلاء الاسعار واحتياجاتنا واحتياجات اطفالنا

    ‎رد

  14. نمشه

    هوحلم وامل فأرجو من الله ثم من خادم الحرمين تحقيق حلمي وأملي واحلام وامال كل ربت بيت تتمنا ان يكون لها مصروف يغنيها عن الحاجه وترك بيتها وعيالها للبحث عن دخل

    ‎رد

  15. ام عيال

    والله نستاااااهل نبغى

    ‎رد

  16. ام عيال

    يااااارب يتحقق هادا الشي والله محتاااجين قاعدين في البيت عشان الزوج والعيال صح واجبنا بس نبغى فلوس ننبسط فيها ونشتري اللي ينقصنا وينقص عيالنا بالذات انه في ازواج بخيلين ويموتونا قهر

    ‎رد

  17. ابو يزيد

    الجهل ووضعو له مدارس وجامعات المرض ووضعو له المستشفيات المجرم ووضعو له السجن الفقر خراب المجتمعات لماذا لا يحاربوه ويضعو له حل .انسان اصيب وعجز عن العمل والكسب او معاق او ارمله او ربت بيت اين يذهب هو واسرته .هل نعطي الاقوياء الاصحاء وندعمهم ونترك الفقراء والمساكين.لهم رب سينصرهم علينا نخاف الله يغضب علينا نعطي القوي ونزيد ماله ودخله والضعيف نهمله ونتركه

    ‎رد

  18. ام الهنوف

    اقسم بالله انا بحاجة الراتب يغنينا عن الذل والمهانه من الزوج

    ‎رد

  19. ام الهنوف

    اقول لمليكنا الملك سلمان حفظه الله والله اننا بحاجة هذا الراتب بيغنينا عن سوال الزوج الذي لايعطي الا بمذله واهانه واعانه
    للمرأه لتلبية حاجاتها واولادها.

    ‎رد

  20. Seham

    ماشاء الله كل التعليقات حريمات فديتكم بسس
    واني اطالب بهذا الشيء ايضاً

    ‎رد

  21. ربة بيت

    مع صرف راتب لربة البيت تصرف على نفسها وعيالها تعتبر عاملة يجب صرف راتب

    ‎رد

  22. غير معروف

    ايوالله انا بمس الحاج لو لميت ريال

    ‎رد

  23. الروسي

    الله يوفقكهم

    ‎رد

  24. ابورماس

    بشرط عملها بيدها في المنزل وعدم وجود شغالة. .

    ‎رد

  25. لااله الا الله

    نحتاج لراتب شهري لربات البيوت

    ‎رد

  26. محمد المدخلي

    والله العظيم يستحقوا الراتب
    هؤلاء من الزمن الجميل

    ‎رد

  27. ام خالدالشهري

    عزيزى فيصل العتيبي الام مدرسه وهي لتي تعبت ..الله يحنن قلبكك بس علي ،

    ‎رد

  28. ام غلا

    كثير من ربات البيوت تنازلت عن وظيفتها … رفضا من زوجها الاناني …..فاااحرمها الوظيفه وبخل عليها بالمصروف ..واذا اعطئ اعطئ علي كرره ….من حق ربه البيت التي هي ام ومسؤؤله ان يرفع من قدرها . بتخصيص راتب لها اما ان ينص قرار علئ ان يستقطع من راتب زوجها او اولادها لها او ان يكون ذلك من قبل الدوله ..

    ‎رد

  29. ام خالدالشهري

    نعم نحن الامهات لتي اخرجنا رجال وقامت ع اكتفهم امور الدوله الايحق لهن ..هناكك امهات ﻻيصرفن عليهن من قبل اولادهم وعدم بربهم فلماذا ﻻيكون لنا نصيب ..ليه لحسد ؟!!

    ‎رد

  30. ام خالدالشهري

    اتمنى الاهتمام بالموضوع ..هناك امهات محتجات وﻻيعلم بحاجتهم احد وفق الله الساعين والبذلين جهودعلي هذاالخبر ..وحفظالله مليكنا سلمان العطى والخيروالوفاء وبﻻدنا من كيدالكايدين..

    ‎رد

  31. سعيد

    والله عشنا وشوفنا النساء لهن راتب وبريدزن راتب شهري والمراة تاخد راتب زوجها كامل ومع مصروف لها شهريا خلوكم في المنزل احسن لكم

    ‎رد

    1. ميمي

      مو كلهم ياخذون وانا اولهم واذا مااعطى الزوج لزوجته يعطيه لمين يغنيها عن السؤال وطلب الحاجه

      ‎رد

  32. ام فهد

    انا يتيمه تزوجت صغيره خلصت المتوسط امي اضطرت تزوجني لان ماعندنا محرم وربية اطفالي من صغري اكبرهم في الجامعه واصغرهم ثاني ابتدائي لكن زوجي يظلمني ويبخل عليه بالفلوس والله متحمله عشان عيالي وماعندي احد ينصفني زوجي لدرجة الاكل يمن علي تا

    ‎رد

  33. ام هشام

    فهناك الكثير من ربات البيوت من ضحت بعملها ومنهم من ضحت باحﻻمها الوظيفيه من اجل ان تنشاء رجال المستقبل الذي يعتمد عليه الوطن فالراتب الشهري هو يعتبر دعم لها وتعويض بسيط عن حرمانها يارب ان الموضوع يوصل ونﻻقي اهتمام شوى ﻻن احنا والله الجنود المجهولين

    ‎رد

  34. ام هشام

    اتمنى من الجهات الاعﻻميه الاهتمام بطرح الموضوع وبعث رغبات كثير من ربات البيوت بهذا الطلب المهم جدا يارب انه يﻻقي اذن صاغيه وياخذ الموضوع على محمل الجد ﻻنه والله راح يسد فجوه حيل كبيره انشالله خير والملك ابونا خادم الحرمين ابو الكرم

    ‎رد

  35. عاشقه الجنان

    الله يجيب الخير

    ‎رد

  36. أم باسم

    يارب يكون خبر خير ان شاءالله الله يستر عليك يا الملك سليمان

    ‎رد

  37. زهره الياسمين

    ان شاء الله يوافقون حتی الي ما عندها عيال ايضا يمكن اكثر تحتاج الی علاج وأدوية وتحاليل ومصاريف من وين تجيب الله يكون في العون

    ‎رد

  38. بنت الوطن

    نعم هم بحاجه كثيره فكم من ام قطرة دمعة عينيها من الم الفقر وعجزها عن العمل بسبب تربية الاجيال فكم من ام تحملت قسوة زوجها والعنف والذل والاهانه وعدم النفقه عليها لجل تربي عيالها ليصيرو ابطال في هالوطن وكم من ام ذهبت في حر الشمس تسعي لرزق عيالها وكم من ام قطرة دمعة عينها حينما تشوف ابنها محتاج ولم تقدر تعطيه وكم من ام تحملت وتحملت حتي ربت ابناء هالوطن الغالي نعم هم لهن حق اكثر حتي من الرجل لان الام هي التي تعرف خصوصيات عيالها وتعطي بدون ماتحاسب بينما الاب مايعطي الا بشق الانفس الام هي ربة البيت يعني هي التي تقوم بكل مايحتاجه البيت كامل المرأه تتعب وتتعب وتتعب في تربية ابناءها وعلي ظلم ابوهم صابره
    بروي لكم قصة ام تحملت عنا زوجها وقبحه وبخله عليهم لجل تربي عيالها وجاها الضغط والسكر والقلب

    ‎رد

  39. زهيه حسن

    يارب يوافقون قسم نفرح بها

    ‎رد

شاركنا بتعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




الوظائف


الرياضه

قد يعجبك ايضاً

صورة.. كيف عبّرت فتيات عن تقديرهن لجنود الحد الجنوبي؟

المواطن – نجران بهدف رفع الحالة المعنوية للجنود