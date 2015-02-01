“ريادة الباحة” النسائي يحتفل بافتتاح مشروع “ورد أبيض” للأزياء

احتفل معهد ريادة الأعمال الوطني النسائي بمنطقة الباحة، يوم أمس السبت، بافتتاح مشروع الريادية أمل عبدالله العودة “ورد أبيض للأزياء”، بحضور المدير العام للبنك السعودي للتسليف والادخار علي بن صالح عباس، وبشير البشير مدير الفرع الرجالي، ومدى القرشي مديرة الفرع النسائي لمعهد ريادة الأعمال الوطني بالباحة، ونخبة من الرياديات وسيدات الأعمال بالمنطقة.

وأوضحت مدى القرشي، بأن بوتيك “ورد أبيض النسائي” يعتبر الأول من نوعه على مستوى منطقة الباحة في توفير فساتين الأفراح والعرائس من أشهر المصممين العالميين مما يساهم بشكل فعّال في تنمية المنطقة وخدمتها.

يذكر أن معهد ريادة الأعمال هو مركز وطني غير ربحي متخصص في مساعدة الراغبين من الشبان والشابات على تأسيس مشاريعهم الصغير والمتوسطة بتمويل من الشريك الاستراتيجي والممول الرئيسي البنك السعودي للتسليف والادخار.

ولا يزال التسجيل متاحاً عبر موقع “ريادة” على الرابط التالي: http://www.riyadah.com.sa