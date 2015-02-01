منسوبو الصحة : “ماجد باشا” أحدث تغييراً كبيراً بالوزارة

‏‫طالب عدد من موظفي وزارة الصحة بإعادة المستشار ماجد باشا الذي عمل خلال فترة وزير الصحة الأسبق المهندس عادل فقيه .

وأوضح منسوبو الصحة أن ” باشا” الذي شغل منصب مدير مكتب التحولات ترك أثراً كبيراً في مجال التحول الالكتروني بالوزارة ، والمتابعة الدقيقة لآليات التوظيف ، وعقد ورش عمل لتطوير القيادات والتركيز على الدماء الشابة التي تصنع الفارق متى ما أعطيت فرصه ووقت كافي .

وبين موظفو الصحة أن ” باشا” أنهى ملف حركة النقل التي كانت تجري على نطاق ضيق بسبب عدم وجود أرقام وظيفة ، مشيرين إلى الوزارة نفذت حركة نقل استثنائية على مرحلتين استفاد منها الموظفين والموظفات .

وأضاف الموظفون لـ” المواطن” أن باشا عمل على ملف خريجي الدبلومات الصحية وتم إعلان الأرقام الوظيفة وتعيين دفعة من الخريجين ، وساهم بتطوير الجوانب الادارية في الوزارة بشكل يقضي على البيروقراطية ، مشيرين إلى أن المستشار ماجد باشا فتح قنوات تواصل مع الموظفين وتعرف على مطالبهم بشكل مباشر.

وينتظر عدد كبير من منسوبي وزارة الصحة عودة باشا إلى منصبه لإكمال مسيرة العمل ، مؤكدين أن الوزارة تحتاج إلى عقول شابة لتنسلخ من العهد القديم الذي يرفض التغيير، ويتفرد باتخاذ القرارات.