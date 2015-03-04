إيقاف الخدمات البنكية للمتأخرين عن حضور ثاني جلسة أمام قاضي التنفيذ

إيقاف الخدمات البنكية للمتأخرين عن حضور ثاني جلسة أمام قاضي التنفيذ

2015/03/04
الساعة 6:20 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم
218155
102
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صراف-الي

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اتخذت محاكم التنفيذ موقفًا حاسمًا ضد المماطلين في أحكام التنفيذ بإيقاف الخدمات البنكية للمتأخرين عن حضور ثاني جلسة أمام قاضي التنفيذ.
وبحسب إجراءات اطلعت عليها “المواطن ” فإنه يتم إبلاغ المماطل عن طريق جهاز الصراف الآلي، وذلك حين يقوم بطلب عملية سحب إلكترونية تُظهر الشاشة أمامه أن لديه موعدًا محددًا في محكمة التنفيذ بالتاريخ واليوم والساعة، ولا يسمح له باستكمال أيٍّ من إجراءات الصرف إلا بعد أن يوافق على خانة التبليغ، وفي حال قام بتجاهلها فلا تتم له عملية الصرف، ويصبح بهذه الحالة مُجبرًا للضغط على أيقونة التبليغ التي تكون مرتبطة بقاعدة بياناته في المحكمة، ويتم إشعار موظف التبليغ إلكترونيًّا بأنه تم فعليًّا إبلاغه، وفي حالة عدم حضور المطالب للجلسة فيتم إيقاف كافة خدماته البنكية، والأحوال المدنية عند إضافة المواليد، وخلاف ذلك من الخدمات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
ويؤكد لـ”المواطن” في هذا الإطار عدد من المصادر أن هذه الخطوات أسهمت إلى حد كبير في إعادة هيبة القضاء ومنع حالات التراخي والمماطلات في سرعة سداد المديونيات وملاحقة أصحاب الشيكات بدون رصيد وسرعة البت في الأحكام القضائية التي صدرت، كاشفة أن الإبلاغ عن طريق الصراف لم يعُد مكلفًا في ظل القفزات التي حققها برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله- يرحمه الله- لتطوير مرفق القضاء، وتُعد دائرة التنفيذ هي الخطوة الأخيرة في سير العملية القضائية الكاملة.
وقد حددت اللائحة التنفيذية لسلطة التنفيذ مهام واختصاصات قاضي التنفيذ باستخدام القوة الجبرية ومتابعة خطواته والإشراف عليه وإعادة الحقوق وتنفيذ الأحكام، وأسهمت محاكم التنفيذ بإزالة كثير من إجراءات التساهل والتراخي ومنع التجاوزات، وسد العديد من الثغرات على المتحايلين بالتراخي والتجاوزات، بخلاف ما كان عليه القضاء في السابق من حالات تبليغ عن طريق المكاتبات وإيفاد محضري خصوم عبر مراكز الشرطة الأمنية، الذي في الواقع أشغل الأجهزة الأمنية.
وتقوم وزارة العدل من حين لآخر باستحداث محاكم تنفيذ بكافة قضاتها وكتّابها وموظفيها؛ ففي الطائف مثلًا أعيد تأهيل المحكمة الشرعية القديمة على شارع شبرا لتكون دوائر للتنفيذ.


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102 Comments

  1. متعثر مصرف الراجحي

    لسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة1
    اخواني
    وصلتني رسالة على الجوال بان مصرف الراجحي تقدم بشكوى في محكمة التنفيذ في الرياض لدفع مبلغ التعثر وقدرة 180000 ريال خلال خمسة ايام او سوف تطبق بحقي الانظمة وارسل لي صحيفة الدعوى الالكترونية ووضع عنواني في الرياض مع العلم انا من سكان مكة المكرمة وعنواني عندهم مذكور في العقد بان عنواني مكة المكرمة وهم في صحيفة الدعوى كاتبين عنواني الرياض المهم انا اتصلت عليهم قالو الا تسدد او تشوفلك ممول سالت عن ممول لقيتها كلها نصب واحتيال وغش . المهم رجعت اتصلت على المصرف وقلت لهم انا مبلغ 180000 الف ريال ما عندي ولا قدرت عليها ولاكن انتم اصلا ماخذين علي عمولات مبلغ 160 الف ريال وعمولتكم كانت مرتفعه علي وانا اقدر ادبر 100 الف وفي الاخير وافقو على خصم نصف العمولة 80 الف واسدد 100 الف ويعطوني خطاب تسوية بدون رفع اسمي من سمة انما ابراء ذمه ويعلم الله كيف دبرتها ولاكن الحمد لله

    ‎رد

  2. ابوعقيل

    طيب انا كفال اخوي في بنك التسليف ولا سدد للبنك ولا اعطاني اسدد عنه وتقاعدي قريب وراح تخصم من حقوقي هل اقدر اوقف خدماته

    ‎رد

  3. العمراني

    افاده اذا سدت كامل المبلغ هل يرفع عني ايقاف الخدمات ومنع السفر على طول والا ميف ارحو الافاده

    ‎رد

  4. سعد

    السلام عليكم انا اسمي معلق في سمة ولم تصلني رسالة اوشي وما ادري اذا كان بيوقفون خدماتي ولا لا أعلي 27000

    ‎رد

  5. عبدالرحمن

    السلام عليكم
    اخوي كان راتبي 12000 ونقلني العمل مكان ما فيه مزايا صار راتبي 9000 وبعدين جاني خصم حق الملك سلمان وصار راتبي 8400 صار البنك يسحب مبلغ 4500 والبطايق 4500 ما صار يكفي راتبي وأنا عسكري ما قدر اشتغل في وظيفه ثانيه ولاعندي سياره اكد عليها وعلي إيقاف خدمات بمبلغ 34000 عجزت عن سداده كاش لا لقيت سلف ولا لقيت جمعيه ليه مايعطيهم الشيخ من حسابي كل شهر 500 ريال حتي يكتمل حقهم التجار يدرون أن الناس الي يجونهم يأخذون منهم اقصاد ناس ضعيفه محتاجه لازم يكون في رحمه بيننا عشان الله يرحمنا … الله يخارجنا شكلي بصير متشرد ههه

    ‎رد

  6. من ضحايا البنوك الربويه

    الشعب المديون……

    سياره وبيت وزوجه وتعليم وعلاج كله بالدين……

    واذا توقفت الصرافات لم تجد ماتأكل

    كل شي مؤقت وغير دائم ومعرض للزوال …..

    واختفت النكته وزاد الهم وعشقنا الاخره ونتمنا الموت السريع لننعم بجنة بدون تكاليف !!

    ‎رد

  7. من ضحايا البنوك الربويه

    اذا شعرت ان قاضي التنفيذ ظلمك روح للمحكمه الجزائيه ،ويجب معرفة ان مواد لائحة التنفيذ مع المتضرر ولكن مايقتل ان المحاكم التنفيذيه بالمملكه غير مرتبطه ببعض وانهم نجحو باستقبال دعاوى البنوك فقط؟
    وايضا يوجد تفرقه بين المناطق والاحكام واصبحت مزاجيه بين القضاه بدون الثبات على المرسوم الملكي واصبح تخبطا وبدون وضوح ومتفاوت الحكم على المدينين (بالعربي الى الان محاكمنا مستجده وليست ذات خبره وبدائيه وبطيئه ومعقده ومزاجيه….الخ)

    ‎رد

  8. بو سعيد

    السلام عليكم
    اخواني افيدوني انا طلعت لخوي سياره من شركة تويوتا
    وتاخر عليهم بالاقساط 6اشهر ووقفوا خدماتي وتفاجت يستقطع من راتبي 2300 طبعا الشركة اتصلت بي تقول سدد المتاخرات سددت المتاخرات ثم راجعتهم يقولون لي جب كفيل وش الحل معهم هم وعدوني اني اسدد المتاخر ويشلون الايقاف

    ‎رد

  9. احمد

    حسابي موقف ٦اشهر لي شهر سددت الدين ومافتحو الحساب ماذا افعل؟؟

    ‎رد

  10. حسن العمري مرور المدينه

    ساعدوني خواني انا مسجون موقف خدماتي

    عند الولادي ١٢ نفس عندي اجرات شقتين ويش سواه والا ادي كذ بيضعون سبب تقيد فك الحساب ويخصم من راتب مسجون وموقف خدمات. كل مشتكاك واحد قفل حسابك هذا مهوحل تكثر الديون ومشاكل

    ‎رد

  11. الشمرى

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نصيحه لإخواننا المتعثرين أو الموقوف خدماتهم
    لو الشيخ الله يجزاه خير بخصم من الراتب للمدان مبلغ من الراتب حتى يخلص الدين هو اهم شئ انك تسدد المبلغ اللى مترتب عليك ولا وقف خدمات ولا شى شنهو يستفيد من وقف الخدمات ولا السجن ماهو محصل شى لاكن لو يتم استقطاع من الراتب من مؤسسة النقد للمدين كان انحلت كل المشاكل هو بلى فلوسه خلاص يرضى بالتقسيط من الخصم والله كان كل الناس سددت وارتاحت شنهو يستفيد من السجن وإيقاف الخدمات

    ‎رد

  12. ابوإياد

    انا عندي متعثرات في سمه 30000 مع البنك الاهلي بسبب سيارة وبسبب تاخري
    سحبوها مني وباعوها والان يطالبوني بسداد 30000 وانا بقائمة بسبب هالشي وانا مااقدر اسدد كامل المبلغ مرع وحده وهددوني بالمحاكم وايقاف الخدمات وراتبي بالبنك الفرنسي هل في احد يقدر يساعدني براي او مشوره يااخوان

    ‎رد

    1. معن

      السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      نصيحتي لك قدم شكوى على مؤسسة النقد سيارة وسحبوها المفروض بشيلون الأقساط اللي عليك

      ‎رد

  13. علي

    السلام عليكم . افضل حل انك تسد قرض بقرض . يعني تستلف كامل المبلغ المستحق عليك وتدفعه لهم وتنفك من شرهم . وتبدأ في تسديد القرض الجديد الى أن ينتهي. اسال الله ان يفرج همنا وهمكم . ومالنا الا الطريقة هاذي. الظاهر فيه شركات استثمارية وبعض البنوك تعلمهم ان عليك قرض فيسددونه ويقسطون عليك المبلغ.

    ‎رد

  14. الفقير الى ربه

    انا تم إيقاف خدماتي ” بدون ” تبليغ ودون اي إشعار لان عن طريق رسائل الجوال ولا غيره وبنك الراجحي طالب سداد كامل المبلغ ومدير الفرع اعطاني ورقه وكتب فيها رقم القضيه وقالي رح استفسر عنها بالمحكمه ولا تجينا الا بكامل المبلغ كاش

    ‎رد

  15. ابوعبدالله

    ياخي ايش الضلم هذا لا رقيب ولاحسيب لعبت فينا البنوك والمحاكم بدون سابق انذار ياولاه امرنا اتصفونا من البنوك والمحاكم نحنو جنود الوطن

    ‎رد

  16. خالدالعامري

    اخوني ليش سكتين ع الظلم وانتم تدرون ان فيه ربا وتعسف ع الشخص الرفعو اورقكم وشكواكم للمسولين في ضلم البنوك

    ‎رد

  17. النبوش

    انا عندي متخرات حق ثلاثه شهور .وانا منتظم في السداد بس صارلي ظروف السنه الا راحت هل تقدار الوكاله بتوقيف خدماتي

    ‎رد

  18. impossible

    الحين لو صدر القرار بي ايقاف الخدمات لي سداد متعثرات في بنك الراجحي هل لابد من سداد المبلغ كامل دفعه واحده او ممكن البنك يقبل اقساط علما كنت موظف وطلعت قرض وابتعثت ع حسابي ؟
    لو في احد محامي او من مندوبين البنوك التفضل بي الافاده وشكرا

    ‎رد

    1. غير معروف

      اخ impossiple

      انا متعثر لدى بنك الراجحي ويوم دخلت على مدير الفرع واستفسرت عن الية السداد قال لي ما يقبل الا كامل المبلغ وكاش واعطاني رقم قضيه بتقسيم وتاريخ وقالي راجع المحكمه العامه .. هاللحين فيه ربط بين الجهات الإئتمانيه ” سمه ” ووزارة الداخليه ووزارة العدل يعني الوضع تغير

      ‎رد

      1. متعثر مصرف الراجحي

        السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
        اخواني
        وصلتني رسالة على الجوال بان مصرف الراجحي تقدم بشكوى في محكمة التنفيذ في الرياض لدفع مبلغ التعثر وقدرة 180000 ريال خلال خمسة ايام او سوف تطبق بحقي الانظمة وارسل لي صحيفة الدعوى الالكترونية ووضع عنواني في الرياض مع العلم انا من سكان مكة المكرمة وعنواني عندهم مذكور في العقد بان عنواني مكة المكرمة وهم في صحيفة الدعوى كاتبين عنواني الرياض المهم انا اتصلت عليهم قالو الا تسدد او تشوفلك ممول سالت عن ممول لقيتها كلها نصب واحتيال وغش . المهم رجعت اتصلت على المصرف وقلت لهم انا مبلغ 180000 الف ريال ما عندي ولا قدرت عليها ولاكن انتم اصلا ماخذين علي عمولات مبلغ 160 الف ريال وعمولتكم كانت مرتفعه علي وانا اقدر ادبر 100 الف وفي الاخير وافقو على خصم نصف العمولة 80 الف واسدد 100 الف ويعطوني خطاب تسوية بدون رفع اسمي من سمة انما ابراء ذمه ويعلم الله كيف دبرتها ولاكن الحمد لله
        وطلبو مني ايداع المبلغ في الحساب ولاحقا سوف يرسلون خطاب التسوية
        انا متخوف اني ادفع ال 100الف ولا يرسلون خطاب التسوية ومن ثم يرجعون ويطالبون يالباقي المتفق عليه خصم وينكرون كل الاتفاق ويوقفون خدماتي بدون علمي واكون متورط بديون لخرى وانا ارغب في التخارج من الدين الله يفك كربة كل مسلم
        الرجاء من لدية افادة يتكرم بافادتي
        مع العلم انا متفرغ لمقاضاتهم وانا تبت من قروض البنوك الربوية

        ‎رد

      2. غير معروف

        الله يفرج هم الجميع

        ‎رد

  19. غير معروف

    الحين لو صدر القرار بي ايقاف الخدمات لي سداد متعثرات في بنك الراجحي هل لابد من سداد المبلغ كامل دفعه واحده او ممكن البنك يقبل اقساط علما كنت موظف وطلعت قرض وابتعثت ع حسابي ؟
    لو في احد محامي او من مندوبين البنوك التفضل بي الافاده وشكرا

    ‎رد

  20. غير معروف

    توقفت خدماتي حاليا بسبب قرض اخذته لدراسة الهندسه فالخارج. توظفت قبل ٤ شهور في ارامكو وراتبي ممتاز وحاولت اخاطب البنك يعيدون الجدوله لكن رفضوا. الان المحامي قال لي بيطلب انه يسجني! انا لي شهرين في حالة يأس وهزيمه لدرجة انها ما عاد تفرق عندي حاليا. يضيع المستقبل وولدي يتربى فالشارع واطلق زوجتي. باختصار توكلت على الله واللي الله كاتبه يصير

    ‎رد

  21. غير معروف

    هل يسجن

    ‎رد

  22. غير معروف

    انا تم ايقاف خدماتي ووصلتني رساله بأمر بالتنفيذ ومكتوب خلال 5 ايام . من شركه تأجير سيارات استأجرت سياره وانسرقت السياره بعد 4 ايام من الايجار . والان الشركه تطالب بتسديد قيمه السياره كامله . وين اروح والله اول مره ادخل في محاكم ولا اعرف شي عنها وعن القضايا .

    ‎رد

    1. ابوحياة

      السلام عليكم خوي كم يحتاج وقت إذا سدد الوكاله لرفع ااإيقاف

      ‎رد

  23. الحزين

    انا رحت البنك ابغاء جزء من الراتب ويعلم الله انه دخلي الوحد هو الضمان الاجتماعى ماعطوني ولا ريال وايش الحل

    ‎رد

    1. ابو مشاري

      روح اشتكي للمؤسسة النقد … وطالب بالجدوله

      ‎رد

  24. عثمان الغامدي

    السلام عليكم اخواني الاعزاء نصيحه من اخوكم الغامدي الي عليه مبلغ بسيط يحاول يدخل جمعيات مع اصحابه ويسدد المتأخر لان القاضي يوقف حسابك دون الرجوع لك والبنك الحين له كلمه قويه مو مثل اول وقبل كل شي تبرئ نفسك من الدين اسال اللله ان يفرج عن كل مسلم

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ‎رد

  25. غير معروف

    انا موقوف وخدماتي متوقفه بسبب دين وكفاله هل هذ نظام ام لا افيدوني جزاكم الله خير

    ‎رد

  26. ابو يزن

    هل في محامي يقدر يدافع عني؟؟ وله مايريد

    ‎رد

  27. غير معروف

    ماهو الحل اذا وقفوا حسابي وانا بالخارج في اجازة استثنائية؟؟ هل صحيح يستطيعوا بيع بيتي؟؟؟

    ‎رد

  28. ماجد السالمي

    اللي اسمه عوض اما انك ماتعرف شي عن محكمة التنفيذ اوانك مندوب لبنك محكمة التنفيذ للاسف مافيها جلسات فيها اصدار حكم بدون جلسات وبدون مايسالك احد والبنوك متنفذه فيها ومايسمى قضاه هناك يصدرون احكام للبنوك بدون مايحظر المدعى عليه انا حضرت ثاني يوم من تبليغي للاسف القاضي يقول رح تفاهم مع البنك انا انفذ اللي يطلبه البنك

    ‎رد

  29. ماجد السالمي

    لايوجد جلسات ولاشي الموضوع انه محكمة التنفيذ تديرها البنوك انا جتني رساله وقال خلال 5ايام تراجع رحت للدائره اللي اصدرت امر التنفيذ تصوروا يقول تبي تسدد كامل المبلغ اللي حل واللي ماحل غير كذا رح توقف خدماتك اورح تفاهم مع البنك اصريت عليه قال اقوللك بالعربي نحن ننفذ مايطلبه البنك منا ولافيه جلسات ولاشي رح تفاهم مع البنك حسلي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  30. غير معروف

    هل يتم ايقاف الجوالات بعد ايقاف الخدمات عن المتعثرين ..
    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
    اللهم اقضي الدين المدينين ويسر على المعسرين انك جواد كريم .

    ‎رد

  31. اسامه

    اشكر اخوي عوض على الايضاح والتفهم والله يبعدنا عن الحرام وجميع الشبهات وان يعيننا وكل مسلم مديون بسداد الدين لاشك الوفاء بالعقود من دين وغيره صفة المؤمن ولايجب التساهل والمماطله بالسداد والمحكمه التنفيذيه لديها ايجابيات عده وجزاهم الله عنا كل خير ولكن لنا عتب عليهم لماذا لم يخبروني بالجلسه حتى يعرفوا اسباب تعثري بالسداد ام البنوك لهم تعامل خاص بالمحكمه التنفيذيه يعلم لم يخبروني بأي جلسه انما وصلتني رساله على الجوال صدر عليك امر تنفيذ حسب ماعرفته من المحامي ان الاوراق الماليه التجاريه مثل السند والكمبياله والشيك يصدر بهم امر تنفيذ بدون جلسات بالمحكمه اللهم ياعزيز يارحمان يابديع السموات والارض ان تييسر وتسهل على كل مؤمن سداد الدين

    ‎رد

  32. غير معروف

    اسلم عليكم ورحمه الله وبركاته
    ياخوان قال الرسول عليه اصلاه وسلام. انصر اخاك ضالمن اومضلوما..في معنى الحديث.،انا عسكري في الرياض وذهبت مع الواء الى الحد الشمالي سنه ومن اشمال إلى الجنوب وتفاجئ بتوقيف حسابي وخدماتي بسبب عدم تسديدي الكم قصد الصاحب معارض السيارات مع العلم الم يتي ستدعاء الى واحد في الرياض وصاحب المعارض رافض الستقطاع وتسديد في المعرض في الرياض يبي تمتير خدوط الجل اسدده الي سنتين بنضام67% وسمعنا بتيسير امور المرابطين ولاشفنى ذقت المرين من عدو امامي وعدون يسلب اموالي مع العلم انهو لايوجد بنوك في الحد الجنوبي الى في نجران وتبعد 140كيلو ،وحد رفيده 80كيلو والله ان ابنا لايصلهم الى بعد عناء ومشقه الباقي من فضلة موسسة انقد وضلم هذا الشيخ في المحكمه التنفيذيه في مكتب تسعه الله سبحانه الم يضع لنا قلبان سائل المولا عز وجل انصر وشهاده ..فافزعولنا بدعاكم وصلو صوتنا الملوكنا وزراكم بلادنابحماالله وحمانا وشكوانا الله ثم شرواكم عريف في الحرس الوطني 🚫بعض المواقع لليوجد شبكه….

    ‎رد

  33. يحي ابو متعب

    حسبي الله ونعم الوكيل .. ليش مايعلمون انه لدينه موعد في المحكة كل هذا كذب من المحامي البنك ومنفذ القضية المفروض يراسلونه ونتواصل معهم انا مسافر واطريت ان اسحب من الصراف الى وان خدماتي موقفه وش الحل معكم خلاص مايهمكم الى الفلوس بس اعرفو من الشخص وضروفه وش سبب عن تاخير القصط وش اقوال بس حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  34. اسامه

    الاخ عوض لاحظت في ردودك ميول واضح اتجاه البنوك هل انت ممثل لهم اخوي بارك الله فيك لاتتخبط في كلامك بينا وبين البنك عقد والعقد باقي به 3سنوات كنت في اجازه استثنائيه فتره اقل من سنه رجعت حصلت البنك رافع قضيه وتم ايقاف خدماتي لعل الصوره وضحت اذا عندك رد بدون تحيز او السكوت افضل

    ‎رد

    1. عوض

      بارك الله فيك اخي انا والله لست ممثل للبنوك واسال الله ان يغنينا عنهم وعن اموالهم ولايحوجنا لهم لكن من خلال تجربتي مع نظام القضاء لدينا وجدت ان القاضي هو من يقوم بايقاف خدمات المدعى عليه بعد دراسة ربماتستغرق ثلاث جلسات اواربع للتثبت من القضيه على المدعى عليه ولن يتم الايقاف الاحينمايتغيب المدعى عليه عن موعد الجلسه ولي معاملات في المحكمه لها مايقارب ثمانية اشهر لن يتم ايقاف خدماتهم الابعد اربع جلسات مع طلب البينه والحجه ونسال الله ان يفك عنا وعنكم الدين ويفرج همك

      ‎رد

  35. عوض

    ياخي العزيز توقيف الخدمات لنيتم الابعد مماطله من المدعى عليه في اكل اموال الناس لذلك كل من يقول انه مظلوم هذامتمرس على اكل اموال الناس ويريد ان يجعل القضاه ظلمه وانهم اوقفوا خدماته بغير سبب
    كل هذاغير صحيح هناك اجراءات متبعه في ايقاف الخدمات تكفل حق الطرفين

    ‎رد

    1. المحسن

      لا عزيزي تري مو كل واحد ياكل حقوق الناس انا وقفت خدماتي ولادري وش السبب ويوم رحت اسئل لقيت السالفه ان المدعي رفع دعوه ضدي واعطاهم عناوين غلط ولم يتم استدعائي والدعوه اقيمت في الرياض وانا بالطائف وهو عارف اني بالطائف وقدمت لاحه اعتراضيه ضد المدعي ورفعت دعوه ضده المدعي بالتقصد لايقاع الضرر بي والي الان خدماتي موقفه

      ‎رد

  36. اسامه

    حسبي الله ونعم الوكيل على بنك الاهلي تاخرت عليهم بالقسط الشهري وتم اصدار امر تنفيذ من المحكمه بالرياض وتم ايقاف خدماتي بدون تبليغ من المحكمه بحضور الجلسات امر عجيب العقد باقي به 3سنوات هل ايقاف الخدمات يشمل ايقاف الحسابات البنكيه وهل البنك يقبل بالاقساط من لديه درايه يفيدنا جزاكم الله عني كل خير

    ‎رد

  37. ابوفيصل

    لا حول ولا قوة الا بالله
    هل يعقل هذا

    نظام الحكم يوفر لك مواطن حق العيش بسلام
    والحكم شرعي.

    فلا تتنزلو عن شرع الله في مجابهة ظلم البنوك.
    فلا تظلم ولا تظلم

    ‎رد

  38. ابو يزن

    الله يعين عليهم والله يفكنا شر المصائب

    ‎رد

  39. غير معروف

    حسبي الله ونعم الوكيل على من استقبل شكاوي البنوك الىبويه

    ‎رد

  40. عمر الحربي

    هل يشتكي البنك علي اي مبلغ اما عندهم حد معين

    ‎رد

  41. مواطن وقف خدماتي البنك بدون سابق انذار

    اليوم 08/08/2016وصلتني رساله على الجوال ،
    تم ايقاف خدماتي مع العلم ماوصلني اي تبليغ لا في الصراف ولا اتصال ولا شي فجاه تم ايقاف خدماتي من بنك السعودي الهولندي

    ‎رد

  42. ناصر

    التنفيذ لم تراعي أننا عسكر ومرابيطين بالجنوب والبنوك استغلتنا مع التنفيذ وتوقفت رواتبنا وحنا مرابيطين لحمايتهم هل هذا جزاء

    ‎رد

    1. مبارك

      اناوقفوراتبي مع مشارك في الحدالجنوبي والله هذا الظلم بعينه الله ينصرنا على المحاكم والبنوك اللي ماحدناعليها الاالحاجه نترك اهلينا وعيالنا عشان وطنا الغالي والبنوك توقف الراتب حسبي الله ونعم الوكيل

      ‎رد

  43. حسين

    كذلك انا اوقفوا خدماتي دون علمي بالجلسه قبلها وكذلك علما بان عملي بالجنوب وتم ايقافها عن طريق محكمه بجده

    ‎رد

  44. سم

    كذابين يوقفون خدماتك على طول بدون سابق إنذار

    ‎رد

  45. غير معروف

    اسألكم بالله كيف شرطه الفيصلية بي أطياف تعمل حركه في الجهاز من وكيل رقيب سالم الفقيه يوقف خدماتي دون حكم شرعي ولا لي اي طلب وانا اسكن جيزان واطالب من اطايف ويش الحل

    ‎رد

  46. شليويح

    لي 8 سنين متوقفه خدماتي

    ‎رد

    1. رد

      اسالك في سجن انا دقو علي قال لك خطاب م المحكمه لااني ماسديتهم ؟؟

      ‎رد

    2. رد

      اسالك في سجن انا دقو علي قال لك خطاب م المحكمه لااني ماسديتهم ؟؟ ممكن

      ‎رد

    3. غير معروف

      هل تم ايقاف خدماتك كامله

      ‎رد

    4. غير معروف

      هل فيها سجن ام لا ابي جواب واضح؟

      ‎رد

  47. جوجو

    كذب أنا رفعت خدماتي بدون علمي ولم يخاطبني احد والمجرم الذي كتب بشيكي المبلغ وهو غير صحيح مماطل ولم يحضر اكثر من ١٣ جلسه ويحكم القاضي له حسبي الله ونعم الوكيل ومكتوب بصك ان تم إيقاف خدماته وهاذا كذب ياناس حرااااااام والله حرام اعترف انه ماعنده بينه كيف أنقذ نفسي منهم انا عطيته الشيك وراح يصلي ولا رجع صار لنا ٤ سنوات وهو يماطل ويحكم علي بدفع المبلغ انا راتبي ٤٩٠٠ وانا ال أعول أولادي ولا حًول لي ولا قوه حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  48. النصب النظامي المحترم

    التعامل القذر من البنك ( العربي )

    متقاعد عسكري توقف راتبي لمدة 5 أشهر ، صدر بحقي حكم من محكمة التنفيذ لصالح البنك بدون أي جلسه أو موعد ، وتم احتساب مبلغ 75ريال عن كل شهر تأخير المصيبة في احتساب مبلغ 5000ريال أتعاب محامي البنك , علما بأنه تم سداد كامل المتأخرات بعد صرف الرواتب المتأخرة ،
    سؤالي/هل يحق للبنك إضافة أتعاب المحامي على العميل رواتبي على نفس الحساب لم يتغير

    ‎رد

  49. النصب النظامي المحترم

    التعامل القذر من البنك ( العربي )

    متقاعد عسكري توقف راتبي لمدة 5 أشهر ، صدر بحقي حكم من محكمة التنفيذ لصالح البنك بدون أي جلسه أو موعد ، وتم احتساب مبلغ 75ريال عن كل شهر تأخير المصيبة في احتساب مبلغ 5000ريال أتعاب محامي البنك , علما بأنه تم سداد كامل المتأخرات بعد صرف الرواتب المتأخرة ،
    سؤالي/هل يحق للبنك إضافة أتعاب المحامي على العميل رواتب على نفس الحساب لم يتغير

    ‎رد

  50. النصب النظامي المحترم

    استغلال في تعامل (البنك العربي السئ) مع العميل
    متقاعد عسكري توقف راتبي 5 أشهر ، جاتني رساله من محكمة التنفيذ
    ( بالتنفيذ خلال خمسة ايام ) بدون أي جلسه أو موعد وطبعا على كل شهر تأخير يأخذ البنك 75 ريال وكذالك( دفع أتعاب المحامي 5000ريال ) علما بأنه تم سداد كامل المتأخرات
    سؤالي هل يحق للبنك أخذ هذا المبلغ( 5000 ريال ) بغير وجه حق طالما أن المحامي موظف في البنك؟

    ‎رد

  51. مشاري

    انا اتوقف راتبي هذا الشهر ولا قدرت اسحب منه الا 67% ايقاف خدمات ايقاف حسابات طيب العمولات الي تنزلي وراتبي الشهر الجاي 67%على الراتب والا الحساب كله وفوق هذا كله منع سفر االمشكله انا كيف اقدر اتصرف وادبر حق الي رافع شكوى والراتب موقف

    ‎رد

  52. غير معروف

    انا اوقفوا خدماتي وﻻ استلم راتبي كامل وﻻ استطيع تسديد المديونية ﻻنها كبيرة ماهو الحل

    ‎رد

  53. غير معروف

    هل إيقاف الخدمات من حقوق خاصه يمكن ان يكون في القائمه السوداء

    ‎رد

  54. ابونايف

    السلام عليكم
    مطلوب من اثنين في التنفيذيه كل واحد12500
    ومتوفره عندي بلحساب كيف اسحبهن من البنك وعطيهم
    ولا فيه طريقه ثانيه عند الشيخ

    ‎رد

    1. غير معروف

      ليه ماعطيتهم من اول

      ‎رد

    2. فهد

      تعطي المحكمه رقم الايبان وهم يسحبون المبلغ من حسابك

      ‎رد

  55. عوض

    من يتجرأعلى اكل اموال الناس هذامصيره ..وايقاف الخدمات لن يتم تنفيذه من القاضي الابعدمماطلة المدعى عليه وتهربه من الجلسات ولكن وين بيروح من يوم الحساب

    ‎رد

    1. أبو فيصل

      عندي سؤال أخ عوض بحكم خبرتك : الحين النظام يقول 3 شهور بدون سداد متواصلة يحق للمستثمر رفع قضية والمطالبة بالمبلغ كامل ، طيب لو انت تحول له شهريا ثم نقص القسط 100 ريال يحق له يرفع قضية عليك

      ‎رد

      1. عوض

        اذانقص القصد وانت مستمرفي السدادلايحق له رفع قضيه الابعد انتهاء القصد

        ‎رد

  56. متأثر

    مطلوب تسديد لارفع الايقاف

    ‎رد

  57. استغفر الله واتوب اليه

    سؤال يا اخواني انا عندي ايقاف خدمات وراتبي موقف ويعطوني نسبه من الراتب في البنك ٦٧٪‏ بس السؤال هل في الاعياد الراتب اخذه كامل ام لا ؟

    ‎رد

  58. لا اله الا الله

    سؤال يا اخواني انا عندي ايقاف خدمات وراتبي موقف ويعطوني نسبه من الراتب في البنك ٦٧٪‏ بس السؤال هل في الاعياد الراتب اخذه كامل ام لا ؟

    ‎رد

    1. ناصر

      كيف تستلم الراتب تم إيقاف خدماتي

      ‎رد

  59. محمد

    انا عسكري بالقصيم وتم ايقاف خدماتي من محكمه حفرالباطن عند الشيخ الشمري قاضي تنفيذ وجيته وقلتله ماعندي خبر بشكوي قال هاذا موذنبي غيرك جاين من الجنوب

    ‎رد

    1. اللهـم احفظ ديني ومليكي ووطني

      الشيخ الشمري كان يعمل عندنا في محكمة رنية يعلم الله انهم ماذكروه بخير ربنا وربه الله القاضي يحاول في اصلاح المشكله مهوب يعسرها زياده لكن مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل.

      ‎رد

  60. المتعثر

    افيدوني ياجماعة هل ايقاف الخدمات والحسابات البنكية معناه انك ماتقدر تستلم حتى راتبك من بنك اخر ؟

    ‎رد

  61. عنادمحمد العضيدي

    بنك سامبا ومعاناتي معاه الاكيد انه بنك يعرف احد يمشي معاملاتهم بشكل غير رسمي والدليل بعد سنه من فصلي من العمل ولم اكمل باقي شهور القرض الشخصي توقفة خدماتي بدون سابق انذار وعند مراجعتي اجبروني على السداد ومنعوني من السفر ولم يستحق المبلغ السداد ودفعة مئة وسته وعشرون الف عند القاضي حسبي الله ونعم الوكيل وفوق هذا انا من سكان تبوك ومراجعتي لتسديد القرض بالرياض مع العلم ان قرضي من فرع تبوك بس معارفهم في الرياض والان كل يوم اخذ خطاب لجهات حكومية علشان ارفع ايقاف الخدمات ولي اسبوع لحد الان

    ‎رد

    1. ياسر - تبوك

      مرحبا ، وردتني شكوى تبليغ من المحكمة بالرياض بخصوص قرض متعثر وسددتها واخذت مخالصه من شهر ولكن لم يرفعوا عني التبليغ حيث انني لم اراجع البنك ماهو الاجراء عند المراجعة هل يرفعوا عني التلبغ بنفس اليوم اللي اراجع فيه ، علماً لم يوقفوا خدماتي بس عند مراجعة اي دائره يعقدو اوراقي ويبلغوني بالمراجعة بالمحكمة

      ‎رد

  62. المالكي

    أنا اوقفوا خدماتي وأنا عملي في جدة واوقفوا خدماتي تنفيذ مكة بالرغم إني عسكري في الشرطة كيف يحق لمحكمة في مكة تصدر علي إيقاف خدمات ومرجعي جدة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يأخذ حقي منهم

    ‎رد

  63. محمد

    كيف اعرف اذا عندي ايقف خدمات

    ‎رد

  64. ياسر

    وش الحل

    ‎رد

  65. الحد الجنوبي

    ماذا أفعل ياجماعة الخير ..

    ‎رد

  66. الحد الجنوبي

    انا مشارك بعاصفة الحرزم ولا أعلم لماذا تم إيقاف خدماتي بنكيه من موسسة النقد علما بأنه لم يتم ابلاغي يجلسان عند شيخ او بابلاغي بتجميد الحساب

    ‎رد

  67. مواطن

    توقفت خدماته بسبب مكنسه كيربي سعرها 12.900 شريتها بعد وبعد تجربه وجتها غير عمليه ومبالغ فى سعرها طلب ارجعها مقابل إعفاء من الأقساط المتبقيه وبعد سنه اتفاقا بتوقف خدماتى بدون إشعار أو مطالبه
    يا اخوان احذروا من المندوبين إلى يحضرون إلى المنزل لتجربة منتجهم

    ‎رد

  68. غير معروف

    والله لم يتم ابلاغي ولالي علم تم ايقاف جميع خدماتي ولاكن حسبتنا الله ونعم الوكيل فيمن لايعرفون غير الماده وفوق ذالك ياطلب بسجنك وبامروينهي ولاكن يمكرون ويمكرالله والله خيرالماكرين

    ‎رد

  69. دحديره

    انا لم استلم مرتبي من ثلاثة أشهر والسبب ايقاف خدمات حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

    1. RA

      اتوقع تقدر تستلم من ٦٧٪‏ تروح البنك ويسلمونك يدوي

      ‎رد

  70. غير معروف

    كلام فاضي انا قفلوها على طووول

    ‎رد

    1. الدوسري

      تستلم منه 64 في المائة غصب عليهم

      ‎رد

  71. محمد

    أوقفوا خدماتي لأني لم أحضرالجلسةحيث أنني مرابط في الحد الجنوبي وعلى الخطوط الأمامية

    ‎رد

  72. ابو سعود

    انا وقفو خدماتي ومنع من السفر بدون اشعار او حضور للمحكمه وكلها عشان تعثر اقصاد في البنك سامبا مع العلم ارد عليهم ومريتهم اكثر من مره لمركز الرئيسي ومتجاوب معهم وهم عكس ذالك ،كيف افك خدماتي

    ‎رد

  73. سشثيب

    شي جميل يستاهلون كل مماطل

    ‎رد

  74. ابووليد

    المحاكم التنفيذيه يجب ان تتنبه لمن يتعاملون بالربا ولاتكون عونا لهم واستغلال نظام التنفيذ لان يوجد من يضيفون اتعاب المراجعه وغرامة التاخير على العقود وفي اسناد الامر او شيكات استغلالا لحاجة الناس.. وهو تحايل على الرباء يجب ان تكون هناك عقوبه صارمه وقد تصل الغرامه لضعف عقد البيع وكان محاكم التنفيذ لاتضمن حقه

    ‎رد

    1. مبارك

      والله اني مشارك في الحدالجنوبي والحين بيوقفوراتبي لمبلغ بسيط لكن عاجز عن سداده لكثره الاقساط بالله موظلم انا تارك عيالي عشان الوطن الغالي والبنوك تلعب بحسبتنا والله ماحدناللبنوك الاالحاجه نصيحه لوجه الله لاحديقرب البنوك يصبرلين يفرجها الله حسبي الله عليهم وعلى هذي الانظمه

      ‎رد

  75. بوصالح

    انا وقفو حسابي البنكي وعندما راجعت موسسه النقد افدوني بوجود حساب تجاري لي واني فاتح مطعم وانا لااعلم بهاذا اي شي افيدوني بهذا الموقف ماذا افعل

    ‎رد

  76. الصالحي

    انا اوقفت خدماتي بدون اي بلاغ مع العلم اني معطية حقة كامل بدون ما يعطيني الكمبيالات استغل المعرفة وتناسى المجورة لكن ربك فية اللهم انت اللة اسمك العدل فحكم بينناء يارب

    ‎رد

  77. محمد

    رفع توقيف خدمات

    ‎رد

    1. سعد

      حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يستغل حاجة الناس. لن يجد بركه في حياته وصحته والمال الذي يأخذه استغلالا لمعاناة الناس ومستقبله الأبدي يزداد سوءا عندما يعود الى رب العالمين ويجد كل من ظلمهم باستغلالهم يطالبون بحقهم في محكمة العدل الالهيه في اليوم الحق.

      ‎رد

    2. متأثر

      كيف ممكن اعرف

      ‎رد

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