بالأسماء .. الوليد بن طلال يعلن الممنوحين في برنامجي الإسكان والسيارات

صُمم برنامج الإسكان لمؤسسة الوليد للإنسانية وفق إستراتيجية عالية الوضوح تتضمن معايير إجتماعية وإقتصادية تتناسب بشكل كبير مع إحتياجات فئة محددة من المواطنات والمواطنين على مستوى مناطق المملكة ومكملة لإستراتيجية الدولة المتمثلة في مشاريع وزارة الإسكان، وأخذ بعين الاعتبار عند توفير الوحدات السكنية في مراحله المتعددة المرونة العالية التي تتناسب مع الحراك والتطور السريع للمجتمع السعودي، ونطاق الخدمات والبنية التحتية للمناطق والذي يتوجه للامتداد السكني العمودي، وإعادة إعمار الأحياء وسط المدن، حيث يتميز هذا التوجه بعدة مواصفات أهمها توفير خدمات البنية التحتية الأساسية و وفرة الأراضي السكنية والحث على إعادة إعمار وتطوير الأحياء القديمة والعشوائية داخل المدن.
ووضعت مؤسسة الوليد للإنسانية شروطاً تساهم بشكل كبير في الوصول للفئة المستهدفة التي يناسبها هذا النوع من الإسكان الذي حدد موقعة ومواصفاته (بحيث لا تقل الوحدة عن عدة غرف، وصالة ومطبخ، ودورتي مياه)، ومن أهم هذه الشروط:
إجمالي الدخل الشهري لعائل الأسرة لا يزيد كحد أعلى عن 3000 ريال.
عدم إمتلاك عقار سكني.
التقديم لمرة واحدة لبرنامج الإسكان.
أن لا ينطبق على المستفيد شروط وزارة الإسكان، وشروط الإقتراض من البنوك.
عدم تأجير أو بيع الوحدة السكنية.
خضوع المستفيد لإشراف أي من الجمعيات على مستوى مناطق المملكة على مراحل التسكين ومتابعة الإلتزامات المشتركة للسُكان من حيث الخدمات العامة المتعلقة (بالكهرباء، والمياه وغيرها).
خضوع المستفيدين لشروط توريث الوحدة السكنية، في حال وفاة عائل الأسرة.
كما تهدف المؤسسة إلى توفير وسيلة مواصلات لفئة مستهدفة من المواطنات والمواطنين بإعتبار أن وسيلة المواصلات واحدة من أهم إحتياجات الأسرة السعودية، وذلك وفق المعايير والشروط التالية:
إجمالي الدخل الشهري للمستفيد كحد أعلى 3000 ريال.
عدم إمتلاك سيارة.
التقديم لبرنامج السيارات لمرة واحدة فقط.
وسيتم إعلان أسماء المستفيدين شهرياً عن طريق الحساب الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال في تويتر، ويليه الإعلان عبر حساب مؤسسة الوليد للإنسانية @alwaleed_philan
والتواصل مع المستفيدين لتسليم السيارات والوحدات السكنية يتم من خلال الإتصال بهم شخصياً، وقد تم مراعاة إختيار المستفيدين من برنامج السيارات للدفعة الأولى من كافة مناطق المملكة، على أن يتم إختيار المستفيدين من برنامج الإسكان أيضا من كافة مناطق المملكة وفق جدول زمني محدد.
لائحة المستفيدين
برنامج الإسكان
الإسم المدينة رقم الطلب
1 احمد بن صالح المحامض الرياض qpr1lfi8xm
2 اميره محمود علي خونده الرياض knti30prig
3 تركي حسن الرويلي الرياض 3x36tgukiu
4 حسن محمد الشريف الرياض j89eprgojs
5 حصه سليمان الرويلي الرياض ewu1wrc09j
6 حميد كاظم عطوان الشمري الرياض ltns64mazh
7 حنان مرعي العمري الرياض o2ypqnijwf
8 خالديه دواس العنزي الرياض sk6qv0uevg
9 خلود مرضي مهزع العنزي الرياض jvisvayajr
10 زينه احمد بن حبيش الرياض erg7e3t285
11 سعدى عيضه الصيعري الرياض b7opaw1ops
12 سوسن حسن الغامدي الرياض ljm1cmmzcv
13 عايد جرو مبارك مبارك العنزي الرياض mw7udmc2qj
14 عبير بدر زكي الرياض u8qlt8ugbp
15 فاطم عبده شراحيلي الرياض txkb5i3lm9
16 فاطمة بن محمد احمد مطاعن الرياض 7flyxhg36p
17 فاطمة محمد هادي سلامي الرياض gv08bi79at
18 فاطمه عبدالله هزازي الرياض jx61w9xq4w
19 فاطمه عبده محمد دوشي الرياض 688em70ffs
20 فهد نجر نوار العتيبي الرياض g0ro67p2ds
21 ماجد عبدالله الشردان الرياض 17r9yb8qae
22 مريم لافي العتيبي الرياض 782izimn3w
23 مشاعل محمد راشد القحطاني الرياض kw1zlhq6j1
24 مشعل سعود صعيب المطيري الرياض zlg0xur2mu
25 مطره عيد سعد القحطاني الرياض a6caya2i6a
26 منيره سعد العبدالسلام الرياض 10eh3ytwxh
27 مي عبدالعزيز النخيلآن الرياض srq38irvvd
28 ناجم محمد ناصر الناجم الرياض vyi2ju3aeo
29 نحا غصن العتيبي الرياض 8zw75dqmuf
30 نومان فهد زيد الميزاني المطيري الرياض ynzklpqwco
31 نوير عبدالله محمد القحطاني الرياض tm2qhmjjza
32 هياء حوران العنزي الرياض 8rsozwcw85
33 وداد محمد سعد القطب الرياض slmb9gnd34
34 يحي أحمد يحي الرياض 7o8n9fpqpy
35 تهاني سعيد الدويح بريدة k6qfa2b4qx
36 جوزاء ملفي المطيري بريدة h2xq2fz7ne
37 خلف حثلين الرشيدي بريدة wfk61hioj3
38 ذهوه فلاح الحربي بريدة 43pgz6u1kg
39 شهد سعود العنزي بريدة ugccp2mahf
40 صافيه عايض القحطاني بريدة 7f1ov0w7hv
41 عبدالعزيز محمد سليمان القيض بريدة wg8hyn93g0
42 عبدالعزيز مفلح الرشيدي بريدة ip6ofl9hgq
43 عيده حياء الرشيدي بريدة udzewi6u5e
44 قماشه ابراهيم القرعيط بريدة yg2zl1a437
45 لولوه سليمان عوض بريدة bmteyoalx1
46 لولوه عبدالعزيز الربيش بريدة j98qmo2ta8
47 مازن محمد الحربي بريدة hdq23zwrwo
48 مزنة عبد الله محمد الرويسان بريدة a5aehd0tba
49 مساعد حمود سعود الغيداني بريدة dx4tcj5iww
50 منل مشعل الحربي بريدة fqo6xh5n41
51 منى سعد عطالله العنبر بريدة g1sweu7rj0
52 منيره مقبل العنزي بريدة ps80f9dqsp
53 موسى علي الحربي بريدة uuf35lyahz
54 نايف ابراهيم هندي بريدة r7zdk6e5ou
55 نصره محمد مريبد العنزي بريدة gvn8txt39g
56 نواف محمد قاعد الحربي بريدة nl4ay11p8i
57 هند ابراهيم العويصي بريدة 6xz43j5lo0
58 هند علي السالم بريدة u6mmpr9n0h
59 آمنة سعد السليمان الدمام c6rze2licw
60 أحمد حمزة الهوساوي الدمام hmuuytru4j
61 ابراهيم عبدالعزيز السلطان الدمام a3mqvm9fkv
62 جمانه جبار يحيى غزواني الدمام cfkjz4p75b
63 حمده عثمان سعيد الشمراني الدمام a3nikes5r2
64 خزنه محمد نهار الشمري الدمام u2h359qyie
65 خليف قطيم الشمري الدمام vbv316qwhg
66 دنانير محمد براك الفرج الدمام hm26nlzhuj
67 رنيم ماهر الفهد الدمام iufve8u5tv
68 زهوة محمد الغيثي الدمام aun86o6s38
69 عبد العزيز سعود عبد العزيز الدوسري الدمام yisf38aa2t
70 عزوه عايض المطيري الدمام crbk9f1vg9
71 عفتان بن شلاش الشمري الدمام quro9hcelp
72 فارس محمد الزهراني الدمام nademot01q
73 فاطمة جوهر الطائفي الدمام q3gnbz3sgi
74 فاطمة عبدالله عثمان الدمام bdhlobgm34
75 محمد مجلي المبروك الدمام 2zsml5h9q5
76 مشعل صباح العرفه الدمام wl2z008ig1
77 معاني عبدالله عثمان الدمام cueyue2pc9
78 منصور أحمد محمد آل بليه لسلوم الدمام ni8nw1tjq0
79 منى يعقوب الناجم الدمام 1fraf9fyfq
80 نوال حمود عصيدان الزهراني الدمام burlvjrf4i
81 نوره ابراهيم الغامدي الدمام x5p2l39dfk
82 نوره ناصر غماري الدمام o67a4dap2q
83 هيا محمد قمزان الدوسري الدمام r8zim4tlac
برنامج السيارات
ت الإسم رقم الطلب
1 أحمد علي محمد ynnby6ac3g
2 إبراهيم مصلح الراشدي fukpx0sxb3
3 إبراهيم هادي علي ijkqhg4bxw
4 البندري عبدالعزيز البصيص Ubqs8gy7cr
5 بشيرة عوض عفتان العنزي 4o2fk8c6ze
6 حسن عبدالواحد العبيد k5lhuyq5h6
7 حسين سالم الحلاقي Nyicy6vf3o
8 حسين يحي فقيهي he3mullfhe
9 حمد خباص الشمري Herlmk7j6g
10 حمزة احمد محمود 940hm64181
11 خالد محمد الحمصي djq8wz1q53
12 خليفة سلامة فلاح الشمري by9pdqi5a3
13 ذيب هادي ذيب ال مختلة القحطاني 8ef2p4rr89
14 رسماء دعيلج بتال bo3vfgrmsj
15 سعد احمد عسيري xhyb24an4g
16 سعد رحيم المطيري y11k8dx7bt
17 سعد محمد الهاجري 3o1hfrb3lm
18 سعود احمد مجممي qvg1wu3qd4
19 سعود فائع إبراهيم سيد 9awcpxaqj1
20 سعيد حمد راشد المري x6k3jckcl7
21 سلطان ناصر سعيد aeoik2q7xk
22 سلمان مهدي العنزي g0g798t9ok
23 سميرة سعيد الزهراني wl85g6kkt7
24 شعاع زيد راشد النقيه 9xjy1nstgf
25 ضيف الله علي العتيبي Zekv4voqwo
26 طلال مساعد الذبياني Kaqq56jftj
27 ظافر محمد عبدالرحمن الشهري ahkidkbxeo
28 عبدالرحمن هلال الحربي Dozxnhdtkl
29 عبدالعزيز صالح الرويلي zgzdx6bw8j
30 عبدالعزيز عبدالله الحارثي Jti4gj2c68
31 عبدالعزيز عقيل الرويلي 1p93boz4eh
32 عبدالعزيز عويض المطيري 8avv9wwx28
33 عبدالعزيز نشأ السبيعي Jk7jed306o
34 عبدالله حمود راجح السبيعي svdavxtt4w
35 عبدالله سعيد المالكي ce7wugmstv
36 عبدالله عطيه الزهراني 4o8ni62205
37 عبدالمحسن حسن صديق j50kdzingg
38 عبدالمحسن حماد الدوسري mfyq5bq9wn
39عبيد الله علي محمد 54bc6l6icd
40 علي حسن علي الزهراني zdh7n2k8pf
41 علي عبدالله قيسي hu5w3y0bs1
42 علي مبطي علي الشهري l16k5t9d6j
43 علي ملهي الشهراني vtcomd1gi0
44 عيد بن عيد أبوصفين 3y04qsoflj
45 غالب مناع نمازي T4h9g1ysj3
46 غيثان معيض القرني kuis4copj6
47 فالح طماح الرشيدي 2wn8if0jqx
48 فايز علي الحربي 7ka91m8zn8
49 قاسم محمد المطوع z7fudrchpo
50 ماجد عبدالله مرعي gcv0hm1y0j
51 ماجد مبارك بن زبنه 85yvn90d14
52 ماجد محمد الكليب qihti9m23n
53 مانع راشد المرواني yb4nmppix2
54 مثقال عبيد الشمري k0wsz5syv2
55 محمد احمد ال شايع vkoli62jbn
56 محمد احمد الشهري Astlm3emyv
57 محمد احمد عسيري F23834wetv
58 محمد حسين النوري 20rrcl97sc
59 محمد حسين زلالة 7fmbfiuf89
60 محمد سليمان عبدالهادي w0w0tn9j91
61 محمد شهوان المسرحي haa9qlg918
62 محمد ضيف الله الشراري 9dviky84h1
63 محمد عبدالله عسيري eqdsbbwlhw
64 محمد علي محمد مكرمي lmni13uvpl
65 محمد قاسم سفياني 206psy5cvz
66 مرزوق عوض الله الخديدي lxrfrbn7kk
67 مرزوق فحيمان حامد البلوي igk16ch1bd
68 مريم احمد الزهراني 3xeavi64g5
69 مريم محمد عبدالله 2kh2is8pqd
70 مسفر حمد علي آل سليم 2nax33delg
71 معطي دخيل الله مسمار الفهمي usg92t0c75
72 ناجح الشراري sbtb734kdj
73 ناصر سالم ظافر الشهراني 519nczddyy
74 ناصر علي الجميحي zgvpxemjb9
75 نايف راشد العنزي atkneyxn6c
76 نايف محمد الزرفاني Xsyc8edy0a
77 نايف مزكي الشراري ovz3jszlqv
78 نجاح احمد علي i7jxi2ina3
79 نيلة ماجد الغنامي 9psc03x0xc
80 هادي محمد هادي ال نصيعان القحطاني pi4fixlwq5
81 وحش زاهي العتيبي tf20kwrfu0
82 يحي الصالحي Tisuhuiusm
83 يوسف مدالله مقبول cn0nrorkju