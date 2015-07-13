هنا نتائج المقبولين مبدئياً لرتبة (جندي) بمديرية السجون

أعلنت (المديرية العامة للسجون) بوزارة الداخلية/ إدارة القبول والتسجيل عن نتائج المقبولين مبدئياً لمن سبق لهم التسجيل عبر بوابة التوظيف بوزارة الداخلية للوظائف العسكرية (جندي)، وعلى جميع المتقدمين الاستعلام عن قبولهم المبدئي وموعد مراجعة اللجنة بمقرها بمبنى (القبول والتسجيل بالمديرية العامة للسجون) بمدينة الرياض (مخرج 16 الدائري الشرقي باتجاه الشرق)، وذلك حسب الموعد المحدد لكل متقدم في “نتيجة القبول” وذلك لاستكمال مسوغات القبول والتسجيل وانطباق الشروط.

ودعت المديرية المقبولين مبدئياً ضرورة اصطحاب الأوراق المطلوبة والتقيد بالشروط التالية:

1- الحضور بالزي الرياضي مع حلاقة الرأس رقم (1).

2- أصل شهادة الثانوية العامة مع صوره منها.

3- أصل الهوية الوطنية وصوره منها.

4- عدد (4) صور ملونه كاشف الرأس مقاس (4*6).

5- ملف علافي توضع فيه جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.

6- الحضور قبل الموعد المحدد بنصف ساعة.

لمشاهدة النتيجة: