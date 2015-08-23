نائب وزير الصحة يتفقد مركز صحي القادسية بمدينة الرياض

تفقّد معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الأستاذ حمد الضويلع، ويرافقه مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، صباح أمس الأحد، مركز صحي القادسية شرق مدينة الرياض، ووقف معاليه على تجهيزات المركز الذي تم افتتاحه مؤخراً؛ بما في ذلك العيادات، وغرفة الضماد، والإسعافات الأولية، والصيدلية.

وحث معالي الأستاذ “الضويلع” المشرف على القطاع الصحي الشرقي بـ”صحة الرياض”، الأستاذ أحمد العنزي والعاملين بالمركز، على تقديم كل الخدمات الصحية اللازمة لأهل الحي، والرفع للمسؤولين بالاحتياجات اللازمة من الأدوية والأجهزة الطبية.

من جانبه، أعرب مدير عام “صحة الرياض” د.عدنان العبدالكريم، عن تقديره لحرص معالي نائب وزير الصحة -من خلال زيارته المفاجئة- على متابعة سير العمل، وتأكده من استعداد وجاهزية المركز والكوادر البشرية والتجهيزات لخدمة المرضى والمراجعين.