36 وظيفة شاغرة في مدينة الملك خالد للتشغيل والصيانة بـ#حفر الباطن

أعلنت إدارة مدينة الملك خالد العسكرية للتشغيل والصيانة بحفر الباطن عن حاجتها لشغل عدد 36 وظيفة شاغرة للوظائف التالية بمواطنين سعوديين على بند التشغيل والصيانة، وذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

1- مشغل حاسب آلي (وظيفتان): بكالوريوس (حاسب آلي).

2- فني صيانة حاسب آلي (عدد 4 وظائف): دبلوم كلية تقنية (دعم فني).

3- فني تحكم: دبلوم كلية تقنية (إلكترونيات صناعية وتحكم).

4- ميكانيكي سيارات: دبلوم كلية تقنية (محركات ومركبات).

5- مساعد ميكانيكي سيارات (وظيفتان): معهد ثانوي صناعي (محركات ومركبات).

6- كهربائي: دبلوم كلية تقنية (قوى كهربائية).

7- فني معدات مطابخ: دبلوم كلية تقنية (آلات ومعدات كهربائية).

8- كهربائي سيارات: دبلوم كلية تقنية (كهرباء سيارات).

9- أمين مستودع (عدد 4 وظائف): دبلوم كلية تقنية (إدارة مستودعات).

10- مأمور مشتريات: دبلوم كلية التقنية (تسويق).

11- محاسب (وظيفتان): بكالوريوس (محاسبة).

12- محصل إيرادات (وظيفتان): دبلوم كلية تقنية (محاسبة أو تسويق).

13- إداري (عدد 4 وظائف): دبلوم كلية التقنية (إدارة مكتبية).

14- كاتب (عدد 7 وظائف): ثانوية عامة.

15- موظف استقبال (عدد 3 وظائف): ثانوية عامة.

والشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- يجب أن لا يكون المتقدم متقاعدًا من جهة حكومية، وفي حال تبين خلاف ذلك سيتم استبعاده.

3- الخبرة تكون مشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية إن كانت مع قطاع خاص، وإن كانت مع قطاع حكومي يتم إحضار شهادة خبرة مصدقة من الجهة التي يعمل بها.

ويتم تقديم طلب التوظيف عن طريق هذا الموقع (www.kkmcom.gov.sa)- بحيث يقوم المتقدم بتحميل نموذج التوظيف من أسفل الصفحة على جهازه، ثم يقوم بتعبئته بالبيانات المطلوبة- ومن ثم يتم إرساله على البريد الإلكتروني الخاص بالتوظيف (om-emp@kkmcom.gov.sa).

والتقديم لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 ذي القعدة 1436هــ.