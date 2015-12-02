بالصور.. “المواطن” ترصد مشاريع بلدية #أضم المنجزة والجارية

المواطن- أحمد العُمري- أضم

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رصدت عدسة “المواطن”– عصر اليوم الثلاثاء- عدة صور للمشاريع والأعمال المنجزة والأخرى الجاري العمل فيها، والتي تقوم بها حاليًّا بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة.

وتمنى الأهالي من بلدية أضم المزيد من الأعمال والمشاريع التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم.

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة أضم- يحيى عبدالرحمن المالكي- لـ”المواطن” أن بلدية أضم قامت بعمل سفلتة لحي ضبيعة وآذان والقرشوع والطريق المؤدي لكلية البنات، وعدد من طرق الخدمة بمسافة تقدر بـ7700م.

وأضاف المالكي أن العمل جارٍ في سفلتة مخطط الرحاب السكني بمبلغ 400 ألف ريال، وكذلك سفلتة قرى بني عفيف، وقرى الجعدة، إضافة إلى قرية الشهباء، وتركيب ٦٠٠ عمود إضاءة للمحافظة، وذلك تحت مقاول شركة الحرمين.

وأردف أنه تم الانتهاء من تنفيذ مزلقان لقرى قراض السوحة بطول 450 تحت مقاولة مؤسسة سلطان خيشان، وتأهيل وتطوير الشوارع بأضم، وكذلك عمل طرق خدمات بالعزيزية وضبيعة تحت مقاول مؤسسة القحطاني، كما تم إنشاء ساحات ملعب خماسي وملعب كرة طائرة، وعمل جلسات وممشى وإنارة وتشجير تحت مقاولة شركة مسام البناء.

وأشار “المالكي” إلى أنه تم الانتهاء من سفلتة 20 كم بقرى مركز سوق العين وتركيب 50 عمود إنارة، تحت مقاولة شركة البقمي، إضافة إلى الانتهاء من عدد 35 جدارًا لدرء أخطار السيول في قرى الصار وصحاح ولفقة وأحياء ضبيعة والعزيزية والنعيمات وقرى بني عفيف، وذلك تحت مقاولة شركة البقمي.

من جانبه أكد رئيس بلدية أضم- المهندس عبدالعزيز بن صالح المالكي- أن البلدية تسعى جاهدة لخدمة أهالي المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها؛ من خلال تقديم وتوفير كل الخدمات الضرورية التي تخدم المواطنين ويتطلع لها ولاة الأمر.