أسماء المقبولين على #وظائف وزارة المياه والكهرباء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة المياه والكهرباء أسماء المقبولين على وظائف حراس أمن وبنود التشغيل والصيانة، حيث تم تعيين (920) مرشحًا على وظائف الحراسات الأمنية بديوان الوزارة وكل المديريات، و(76) مرشحًا على وظائف بنود التشغيل والصيانة لعدد من المديريات.

وأهابت الوزارة بضرورة تقيد المقبولين بالتعليمات التالية؛ لإنهاء متطلبات التعيين، وهي كما يلي:

1- التقيد بالحضور لمقر مديرية المنطقة المرشح للتعيين فيها خلال مدة أسبوعين من تاريخ الإعلان في الصحف.

2- إحضار أصل الهوية الوطنية وصورتين منها.

3- إحضار جميع أصول الشهادات والدورات المدخلة على الموقع.

4- إحضار برنت تأمينات حديث الطباعة للخبرات المدخلة على الموقع (هذا الإجراء خاص لمن أدخل خبرات للمراتب [32/33] فقط).

5- إحضار صورة من المشاهد (مشهد إثبات العمل- مشهد إثبات عدد سنوات الخبرة) للمرشحين التابعين للشركات أو المقاولين العاملين مع الوزارة.

6- إحضار عدد 3 صور ملونة.

ولمعرفة أسماء المقبولين وتفاصيل أكثر عبر الرابط التالي:

http://hr.mowe.gov.sa/EES/Result/ResultMainPage.aspx