جوازات #عسير تنهي تركيب 7 أجهزة جديدة لنظام “أبشر”

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أنهت جوازات منطقة عسير من تركيب ٧ أجهزة جديدة لنظام “أبشر” بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

وتم تركيب تلك الأجهزة في المواقع التالية:

إدارة جوازات محافظة ظهران الجنوب، وإدارة جوازات محافظة النماص، وشعبة جوازات محافظة بلقرن، وشعبة جوازات محافظة سراة عبيدة -شعبة جوازات، ومحافظة المجاردة للتعاملات الإلكترونية، بالإضافة لجهاز آخر في مركز (أصداف مول) التجاري (وسط المدينة) بمحافظة خميس مشيط.

وأوضح مدير جوازات منطقة عسير العميد سعد بن إبراهيم الخالدي أن ذلك يأتي استكمالاً لتزويد كافة فروع جوازات المنطقة بأجهزة الخدمة الذاتية أبشر تسهيلاً للمستفيدين في الحصول على الخدمات الإلكترونية بيسر وسهولة والتسجيل في الخدمة والتفعيل وتنفيذ خدمات الجوازات إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروع الجوازات.

وبيَّن العميد “الخالدي ” أن الجوازات تسعى لتحقيق هدف استراتيجي وهو “إدارة بلا مراجعين ” ليصبح واقعاً نعيشه بإذن الله.