65 مليون ريال مكافآت لطلاب محايل عسير.. ورسالة لأولياء الأمور

المواطن – عبدالرحمن الشهري

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل الأستاذ هاشم بن علي الحياني، صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمبلغ ٦٥ مليون ريال، لشهر محرم وصفر وربيع أول وربيع ثاني لعام ١٤٣٧هـ، أوضح ذلك مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الأستاذ حامد بن عبدالرحمن الشمراني.

وذكر أن المكافآت تشمل إعانات الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية وبكل أنواعها، والمدارس النائية، وتحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفين.

وذكر مدير الشؤون الإدارية والمالية الأستاذ علي بن محمد الرايقي، بضرورة مراجعة أولياء الأمور لحساباتهم البنكية للتأكد من تحويل المبالغ، وقد ثمّن الحياني، الجهود المبذولة من القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة، وقسم خدمات الطلاب والطالبات، والشؤون المالية والمدارس، علماً أنها ستودَع في الحسابات بمشيئة الله تعالى يوم الثلاثاء.