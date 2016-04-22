حليمة مظفر: قيادة المرأة للسيارة مطلب ضروري.. والسائقون الوافدون قنبلة موقوتة
أكدت أنهم أصبحوا عبئًا على الأسر وتسبب إهانة للنساء

حليمة مظفر: قيادة المرأة للسيارة مطلب ضروري.. والسائقون الوافدون قنبلة موقوتة

2016/04/22
الساعة 4:02 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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حليمة مظفر
المواطن - حسان الصالحي

وصفت الكاتبة السعودية حليمة مظفر، السائقين الوافدين بأنهم “قنبلة موقوتة في البلد وعلى الأسر على حدٍ سواء”، مشيرةً إلى أنّ استقدام السائق الخاص أصبح عبئًا على الأسر، لما يتطلبه من تأمين مسكن ومصاريف وراتب شهري، وعدم سياقة المرأة للسيارة يعرضها للإهانة أكثر.
وقالت مظفر – خلال استضافتها ببرنامج أم بي سي في أسبوع – إن قيادة المرأة للسيارة “مطلبٌ ضروري ومُلحٌ”، مؤكدةً أنّ السائق أصبح عبئًا كبيرًا، نفسيًا واجتماعيًا على الأسرة، كما أن السائقين الوافدين قنبلة موقوتة في البلد ويستنزفون أموالًا طائلة.
وأشارت الكاتبة السعودية إلى أن “الأسرة ربما لا تعلم بما يحدث من السائقين تجاه الأطفال من تحرُّش وغيره، فجرائمهم متفشية وخطيرة”.
وأضافت مظفر: “قيادة المرأة للسيارة، تحتاج إلى قرار سيادي، والآن المجتمع مؤهل لهذا القرار، وعندي أفضل من أن يكون ابني عمره 14 سنة مراهق يسوق بأمه، ويرجعون لأهم سبب للقيادة هو تقليل التكلفة المادية على الأسرة”.
وختمت مظفر بقولها: “مستبشرون بتحول الوطن برؤية مستقبلية جديدة”.

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14 مشاراكات

  1. دينا

    اشكر الاستاذة حليمة الله يوفقها على كلمة الحق وربنا كريم ان شاءالله قيادتنا تنظر لهذا الوضع وتساعد في وضع القرار

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  2. ياسر.

    دام الاهلي اخذ الدوري ليه الحرمه ماتسوق مافي شي مستحيل.

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  3. شغب

    انا انسانه احب السواقه وبصراحه امارس هالشي من وقت لوقت في اماكن غير سكنيه او فيها ناس كثير بغض النظر عن موضوع السماح او الرفض واللي بيعود علينا منه لكن كوجة نظر ما أييد السماح بقيادة المراءه لاننا في بلد ماتهيأت للشي هذا وبنواجه مضايقات وازمات وممكن تتسبب في حوادث مروريه خلونا واقعين احنا البنات اذا مشينا على رصيف نشوف انواع الاعتراض والتحرش فمبالكم بسياره ماراح نقدر نتعامل مع الوضع بتصير كوارث لاسمح الله والمجتمع صعب بتفهم الامر ويكون متساعد
    امل عسيري

    ‎رد

  4. شغب

    انا انسانه احب السواقه وامارسها من وقت لوقت في اماكن غير عامه ولكن ما أئيد السماح بهذا الامر لاننا في مجتمع مع الاسف غير مهيئء وراح يعترضونا الشباب ويعرضونا لمواقف احنا في غنا عنها اذا كنا نمشي على رصيف مارحمونا فكيف لو نمشي بسياره

    ‎رد

  5. منال.

    كفايه من غير سواقه وياكثر المتبرجات وياكثر الفساد عاد تسمحو ب السواقه والوحده تزيد في تبرجها وتكون خارحه من غير محرم وزاد الفساد وجات الفتن ب سبب السواقه هاذي
    حسبنا الله ع من فتح سيرة سياقة المراه
    اللهم اجعل هاذا البلد امناً
    يارب احمينا من فتن الدنيا ..

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  6. منال.

    ابداً ماايد هذي الفكره كذا ومو سالمين من التحرش عاد كيف لو الحرمه ساقت وتصير تخرج بدون محرم قسم بالله تقلب البلاد فوق تحت بالفساد واللي معلقين انا اتحدى لو كانو سعوديين اكيد انهم من برى السعوديه ويبغو الفساد يعم
    الله يحمينا ويحمي بناتنا من هاذي الفتن

    حسبي الله ع من فتح موضوع سياقة المرأه وكفى.

    ‎رد

  7. وحدة من الشعب

    أنا ضد مانبي نشوف بنات طالعين مع بعض ومشغلين أغاني ويترقصون وخرابيط حياتنا أفضل كذا بلا سواقة بلا خرابيط

    ‎رد

    1. غير معروف

      ليه ماتبين تكونيين حره تقودين السيارة بنفسك لازم تجلسين في البيت محنوقه حتى يصيبك الكبت من حق أي أمراءة تقود سيارتها تلع تتمشى تتنفس تشم هواء مومثلج الق يحب خناقه

      ‎رد

    2. روان

      كل واحد يمثل نفسه في رده

      ‎رد

  8. شروق المحضار

    قرار السماح للمرأه بالسواقه قرار عادل ولو انه تأخر كتييير ،هو حرية شخصيه الي تبغى تسوق والي ماتبغى مو غصب

    ‎رد

  9. وحده من الشعب

    ياليت تسوق المرأه ونفتك من السواقين وقرفهم وتحرش سواقين التكاسي وقلة الادب والاهانات خلاص تعبنا كفايه نبغى نسوق ونخلص اشغالنا بدون سواقين لان الرجال ماشالله مو فاضين كلهم في الاستراحات

    ‎رد

  10. ام البنات

    الله يسعدها ويوفقها كلامها والله في الصميم خاصه احنا يالمطلقاتً يارب يرى كلامها النور في بلدنا

    ‎رد

  11. عصام هاني عبد الله الحمصي

    أو سائقة تكسي بأحد الدول العربية كانو يرمن عليها الحجارة .

    ‎رد

  12. اسعد

    حليمة ياحليمة وش اسوي بمحبوبي….. ياواد الماء اسقني شربيت. واللي سقاني مايخاف الله…ياحليمة

    ‎رد

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