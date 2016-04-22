حليمة مظفر: قيادة المرأة للسيارة مطلب ضروري.. والسائقون الوافدون قنبلة موقوتة

المواطن - حسان الصالحي

وصفت الكاتبة السعودية حليمة مظفر، السائقين الوافدين بأنهم “قنبلة موقوتة في البلد وعلى الأسر على حدٍ سواء”، مشيرةً إلى أنّ استقدام السائق الخاص أصبح عبئًا على الأسر، لما يتطلبه من تأمين مسكن ومصاريف وراتب شهري، وعدم سياقة المرأة للسيارة يعرضها للإهانة أكثر.

وقالت مظفر – خلال استضافتها ببرنامج أم بي سي في أسبوع – إن قيادة المرأة للسيارة “مطلبٌ ضروري ومُلحٌ”، مؤكدةً أنّ السائق أصبح عبئًا كبيرًا، نفسيًا واجتماعيًا على الأسرة، كما أن السائقين الوافدين قنبلة موقوتة في البلد ويستنزفون أموالًا طائلة.

وأشارت الكاتبة السعودية إلى أن “الأسرة ربما لا تعلم بما يحدث من السائقين تجاه الأطفال من تحرُّش وغيره، فجرائمهم متفشية وخطيرة”.

وأضافت مظفر: “قيادة المرأة للسيارة، تحتاج إلى قرار سيادي، والآن المجتمع مؤهل لهذا القرار، وعندي أفضل من أن يكون ابني عمره 14 سنة مراهق يسوق بأمه، ويرجعون لأهم سبب للقيادة هو تقليل التكلفة المادية على الأسرة”.

وختمت مظفر بقولها: “مستبشرون بتحول الوطن برؤية مستقبلية جديدة”.