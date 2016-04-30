رابط لمعرفة أسماء المؤهلين ضمن الدفعة الثانية من مستحقي الدعم السكني

رابط لمعرفة أسماء المؤهلين ضمن الدفعة الثانية من مستحقي الدعم السكني

2016/04/30
الساعة 2:23 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
355170
77
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المواطن – الرياض

مع إعلان وزارة الإسكان عن المؤهلين لاستحقاق برنامج الدعم السكني مِن الذين يمثلون الدفعة الثانية من طلبات المتقدمين ,  يمكن لكل متقدم الدخول على الرابط التالي لمعرفة حالة طلبه وما إذا كان ضمن المؤهلين في الدفعة الثانية :

https://eskan.gov.sa/eskan/

وكانت الوزارة حددت 1062 يومًا من تاريخ الاستحقاق 20/7/1437هـ، لتقديم طلبات الاعتراض بالنسبة للذين أُسقطت أسماؤهم؛ نظرًا لعدم مطابقتهم الشروط، وذلك من خلال “أيقونة” استحدثتها لوضع الوثائق والمستندات التي تثبت استحقاقهم.
وشمل المستبعدون صغار السن من المتزوجين ممَّن لم يبلغوا السن القانونية لاستحقاق الدعم السكني.
جديرٌ بالذكر أن عدد المتقدمين لبوابة إسكان منذ بداية البرنامج، الذي انطلق قبل سنوات عِدة؛ بلغ 960397 متقدمًا، وتمّ إعلان استحقاق 754570 منهم، بينما تمّ تأجيل أكثر من 200 ألف للدفعة الثانية.

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77 مشاراكات

  1. ابو عبدالله

    اسمي بالدفعه الاولي متي استلم

    ‎رد

  2. ابو عبدالله

    اسمي بالدفعه الاولي متي استلم وماهي الخطوات

    ‎رد

  3. ابو عبدالله

    اسمي بالدفعه الاولي متي استلم وماهي الخطوات التي اعملها

    ‎رد

  4. ابو عبدالله

    انا طلع اسمي بالدفعه الاولي متي استلم وهل اراجع الوزاره

    ‎رد

  5. موسى حسن الزهراني

    وين الاسكان يااهل الاسكانرد عليه

    ‎رد

  6. ناصر العلي

    متى التسليم ان شاء الله على الدفعه الثانيه

    ‎رد

  7. العلي

    الدمام هنيتم مصر في التاريخ 1437/5/1 من الدفعه الاولى لما الان منصرف الى اي دعم سكني

    ‎رد

  8. علي محمود محمد هداش

    متى يتم تسليم اسكان القنفذه لمستحقيه ومعرفت اسماء المستحقين

    ‎رد

  9. احمد القحطاني

    من عام ١٤٠٠ وانا ابحث عن قطعة ارض وفعلا طلبي موجود في امانة الدمام برقم 8484 في عام 1400 وبعد مراجعتي للارض قالوا لي حولوها لاسكان والان لي خمس سنوات انتظرهم الله اعلم فيه امل والا يضحكون علينا ، و الله المستعان.

    ‎رد

    1. غير معروف

      وأنا من عام 1412 ولم امناح ارض في محافظة المجارده بمنطقة عسير والله أعلم متى يسلمونا الإسكان

      ‎رد

  10. غير معروف

    فين احصل الاسماء

    ‎رد

  11. ابوفهد القحطاني

    ايش السالفه.يقولون مطابق للشروط .بيجيني شي .والا تعليقه بس .اكثر من سنه وانا مطابق.الله يطابقها بخير. ارجو ان واحد يشرح لي يامسلمين

    ‎رد

  12. ابوفهد القحطاني

    وش سالفة مطابق لشروط الاستحقاق عندي لها اكثر من سنه.بيجي شي والا تعليقه علا عماها.
    ارجو الافاده يامسلمين.

    ‎رد

  13. سلام مسافر

    اطلب من كل مواطن ومواطنة مقاطعة المطورين
    العقاريين .
    وراح تشوفون الفرج وكلا يقدر ويستطيع يشتري
    أحسن فلة باحسن حي بالمنطقة آلى تسكنبها
    ووزارة الإسكان. ومندوبها الحقيل ماعندها الا الدجه

    ‎رد

  14. أبو أحمد

    متى نفتك من الإيجارات يآمسلمين أقسم بلله العظيم ضاااقت علينا

    ‎رد

  15. ام رحمه

    انا طلاق سنه ٤ … عندي وحده ابنتي عمرها سنه ٤
    انا إزعاجي فلوس قليل اصبري الحمد لله
    الإسكان بيت مساعدتي يارب ..
    انا و اختي معكم ابوي بيت عرفه وحده
    اصبري

    ‎رد

  16. مواطن مكافح

    عنيزه وما ادرك بعنيزه متعثر المشروع ولا علم ولا خبر المقاول يلعب ع كيفه عنده واسطه بالتخير شكله من منسوبي وزاراه الاسكان

    ‎رد

  17. محمد

    أكثر الناس الي حصلو فلل والله ماجرينها بعد ما اخذو المكيفات وبعض الأشياء المفيدة واجروها والبعض باع ليش لأن مافي رقابة يروحون يشوفو اسكان الي في ديحمة والي في الحصمة

    ‎رد

  18. أ احمد بن احمد محمد العواجي

    وانا مقدم وما جاني شي وتمت الاهليه بس عدد افراد العئله 2بس باقي ربي ما ارزقني مولود وتاريخ زواجي قبل يجي مشروع الاسكان واضيف على ذالك اني احد افراد الحد الجنوبي وساكن عند امي في احد قورا جازان
    تكفون ابي سكن

    ‎رد

  19. غير معروف

    وين الأسماء

    ‎رد

  20. غير معروف

    وين الأسماء

    ‎رد

  21. غير معروف

    يانااس انامقدم بس ماجاني شي

    ‎رد

  22. محمدالدوسري

    يامسلمين انا مشكلة بياناتي كلها اوكيه لكن حالة الاستحقاق لايوجد بالرغم ان حالة الحساب نشط

    ‎رد

  23. مرزوق

    مستحق من كان الشؤون البلديه هم المسؤلين والان الاسكان مستحق وسمعت خبر ان وضع المنح والسكن سيعود مرة اخري للبلديه والقرويه بعد اخفاق وزارة الاسكان وتسجيل جديد وتبقي مستحق دون الحصول علي شي يموت المستحق ويبقي الورثه مستحقين وحسبنالله

    ‎رد

  24. ابو عبدالله

    السلام عليكم انا حدثوني 20 9يعني ايش

    ‎رد

  25. غير معروف

    الله يزينها من عنده … عزالله ملينا من الانتضار ..والانتضار مل منا ..

    ‎رد

  26. ابوصالح

    اقول لي 5سنوات مقدم بالانترنت ماجاشي وش الذنب اللي مسويه بحياتي يعاقبني الله بالشقى بدنيا قهر شاب راسي من العسكريه حتى الزوجة مللت من الفقر طمحت لاهلها حالفين لويجوزونها مصري يكد بشركه اكرم من غيرها لاتخصم عليه علاوه ولايشوف الشقى بعمره ولاغيره عندهم ابرك من ردتها علي حتى لو اصيرمواطن موعسكري

    ‎رد

  27. غير معروف

    كلامك صحيح وأكثر من 100بيت لم تسلم المواطنين والبيبان طايحه وخربانه وماله أحد وانتظر لين ينزل الهايط عندك واسطه تسلم

    ‎رد

  28. نادر سعود مجدي ابو الخير

    متي سوف يطلع الاسم نادر ابو الخير

    ‎رد

  29. غير معروف

    في مكة اذا اخذت لفة في بعض احيائها تحصل عمائر قايمة وعليها ارقام صناديق التنمية العقاري مع انهم مسجلين بنفس الفترة الي انفتح فيها باب التسجيل
    واسطات الشغلة تحسب ان اغلب اهل مكة قرايب وعيال عم

    ‎رد

  30. مواطن اتعبه الانتظار

    الموضوع باين من عنوانه ))))))))))

    يعني من اول ماتم التقديم الين هذي السنه 1437/12/23ه

    مستحق مستحق مستحق ومكتمله الشروط

    طيب الى متى مستحق ؟

    الين اطفالنا يتشتتون وينرمون بالشارع نهاية عمرن

    لاوظيفه حكوميه ولا مستقبل نقول انه بيوكل اعيالنا بعد عينا

    والحل يامسؤليييييين

    ‎رد

    1. غير معروف

      لي 24سنة بلدية ينبع تقعدولسى نردد ياليل

      ‎رد

  31. ابو زياد

    خلونا من كثرة التعليق والاسكان ماعندهم غير الدجه والضحك على عقولنا وكاننا نطلب من جيبوهم الحل الوحيد هو كل واحد رفع برقيه لخادم الحرمين الملك سلمان غير كذا نبطي عظم والسلام خير ختام

    ‎رد

  32. منصور

    كله كلام فاضي علب علي عقول الناس

    ‎رد

  33. ابو محمد

    ياشباب الاسكان بحفرالباطن مؤثث من احسن الاثاث والقصيم مافيه اثاث حتى البوابات الكهربائيه للاسكان ببريده طايحه خربانه ليه كذا ؟

    ‎رد

  34. غير معروف

    وين الاسماء ياشباااااااب

    ‎رد

  35. طالب سكن

    ياشباب اخر تحديث لي عن طريق وزارة الاسكان 7/ 9 1437
    هذا المقصود به الدفعة الثانية والى انا فهمت غلط
    وهل هي ببريدة الشقة

    ‎رد

  36. عسير المنسية

    عسير المنسية واسكان ابها اتعاون المتعثر له 3 سنوات ومدة نهاية العقد انتهت من المقاول بداية عام 1437 معدات متهالكة ومماطلة في انجاز العمل هذا والمشروع تسوية فقط ومنطقة عسير باكملها لم ينجز اي مشروع من بقية مناطق المملكة ونرجو من معالي وزير الاسكان مراقبة المقاول في سرعة الانجاز او سحب المشروع منه وترسيته لشركة قوية وليست مؤوسسة كما هو الحالي مع هذا المقاول

    ‎رد

  37. غير معروف

    عسير المنسية
    وابها منتهي العقد من المقاول من 6 شهر
    ولنا الله

    ‎رد

  38. غير معروف

    ي ناس انا مضيع الرقم السري حق الإسكان وكيف اشوف قابلوني او لا

    ‎رد

    1. أبو سلطان

      ادخل الرقم من من 1الى 6

      ‎رد

    2. أبو سلطان

      حاول إدخال الرقم من 1الى 6

      ‎رد

  39. مواطن فاطن

    تفسر إلي حصل مع الربع حصل معي استحقااااااااق وأم يصرف أي وانتظر باب ماني قائل وش الشبه والله انا شاف سكان وحنا مسكنا ولوني مشكك بعمل المقاول أكن أمر الله

    ‎رد

  40. عنتر

    الاسماء ياجماعة وين نلقاها

    ‎رد

  41. عنتر

    وين اسماءنا يالحبيب وين وييييييييييييييين

    ‎رد

    1. غير معروف

      ابوعبد الله خضر النمر ي

      ‎رد

  42. ابو عبدالله

    انا مواطن ومسجل في الإسكان وقالو ان الطلب يستحق بس ما أضافوا الزوجه لانها اجنبيه ومعتبرين أني اعزب يعني نقصو النقاط

    ‎رد

  43. ابو هذال

    انا آخر تحديث في 9/3 مكتوب مطابق لشرزووووط
    أين السكن ياوزارة الإسكان! !!!!!!!!

    ‎رد

    1. 00000

      الرابط موجود فوق مكتوب ب الاحمر

      ‎رد

  44. ابو هذال

    انا آخر تحديث في 9/3 مكتوب مطابق الشروط أين المنزل
    الى متى هذا الكذب على عقول البشر !!!!!

    ‎رد

  45. غير معروف

    انا آخر تحديث في 9/3 مكتوب مطابق الشروط أين المنزل
    الى متى هذا الكذب على عقول البشر !!!!!

    ‎رد

    1. اخوك فى الله

      الى يوم لقيامه

      ‎رد

  46. عبدالله فهد

    الاسماء يالاجاويد

    ‎رد

  47. ابو نااااايف

    وين رابط الاسماء

    ‎رد

  48. ابو نااااايف

    كيف احصل الاسماء في الدفعه الثانيه

    ‎رد

  49. استغفرالله

    ياجماعه الخير اذكرو الله وهذي ارزاق بيد الله ولاتخاف ان الله كاتبلك رزق لك حيصيبك وان كنت ماتعرف رزقك فرزقك هو يعرفك ولاكن عليكم بالاستغفار في كل وقت في كل دقيقه في كل نفس يطلع منك استغفر فالاستغفار بيحل المشاكل جميع

    ‎رد

  50. ABU NONI

    انا اسقطوني من وزارة الاسكان والسبب جدا جدا تافه السبب جى مكتوب غير متزوج
    ياعالم عندي بنتين من فين جو يعني ومسجلين بكرت عائله يعني جاي من الصين او دوله ثانيه

    ‎رد

    1. غير معروف

      طيب الي يبغا يغير السكن

      ‎رد

  51. مواطن ينتظر

    الله كريم هذا حنا ننتظر وراجعنا الأسكان على اسان ان تاريخ الأستحقاق 1437/07/20 وفرحنا ولما راجعنا اصبنا بخيبة امل قالو والله ماندري متى يجي دوركم ………… سبحان الله عجل مين إلي يدري

    ‎رد

    1. غير معروف

      حسبي الله عليهم ونعم الوكيل بس ذبحناءالانتظار ولاحد يفكرفينايناس ضلم والله العظيم ضلم مابعده ضلم

      ‎رد

  52. ام نايف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا قدمت ومو عارفه كيف أدخل كل ماادخل الهويه والرقم السري ماتتغير الصفحه ومااعرف كيف ممكن تفيدوني

    ‎رد

    1. ABO YAZEED

      اذا لم تستطع الدخول الى صفحتك بسبب نسيان كلمة المرور ،،
      اتبع التالي:
      1-حمل تطبيق الاسكان.
      2-اضغط نسيت كلمة المرور.
      3-ادخل معلوماتك بشكل صحيح.
      4-اختر التحقق باستخدام تاريخ انتهاء الهويه الوطنية وهي اسهل طريقه.
      5-سيصل لك رساله نصيه بكلمة مرور جديدة.

      الان تستطيع الدخول بشكل صحيح.

      نسال الله لنا ولكم الرزق الحلال.

      ‎رد

  53. غير معروف

    كذب … والله .. انا كل مرة يقول انت في الدفعه عدت الدفعه الاولي وماحصلت اسمي وعدت الدفعه الثانيه وماحصلت اسمي …. وزارة النسيان الي متي هذا ؟؟

    ‎رد

  54. غير معروف

    نصف البيوت مااجاره

    ‎رد

  55. فاعل خير

    وين الاسماء يالربع

    ‎رد

  56. محمد

    اما أنا بنسبه لي معاد اصدق وزرة الإسكان كل بعد ثلاث اشهر لهم سالفه حلوووه وهي كله تلعب ونصب يعني الي أنا اشوفه. منكم تخدير وحنا كل مالنا نغرق في دين وانفسيه تعبت مندري وش اخرتها معاكم

    ‎رد

  57. ابو وليد

    عندما قامت الوزاره بالتحديث اسقطت اسماء بعض التابعين للمتقدم بالخطاء فمتى تصحح هذا الخطاء بالإسكان الفعلي لكل من

    شملتهم الموافقه فياليت السستم يخطئ مره واحده لصالح المواطن ياوزاره

    ‎رد

  58. ابو وليد

    لم نرى من الاسكان سوى كلمة مطابق للشروط فمتى يتحقق هذا الحلم ياوزاره

    ‎رد

  59. سلطان

    ادخل على حسابك في اسكان وشوف حالة الاستحقاق
    اذا تستحق السكن معناته ان اسمك من ضمن الاسماء
    المقبولين

    ‎رد

  60. م.ع

    ادخل على حسابك في موقع الاسكان وشوف الاستحقاق

    ‎رد

  61. يارا

    وين الاسم يا الحقيل😠😠

    ‎رد

  62. الفهد بن فواز

    الأسماء وين الرجاء الافاده بخصوص الدفعه الثانية للإسكان بجده

    ‎رد

  63. غير معروف

    تعبت وانا اقولب بالصفحات ادور الاسماء😕

    ‎رد

  64. الله كريم

    الاسما وينها يالربع

    ‎رد

  65. Moon2000

    وين الأسماء

    ‎رد

    1. ابو هذال

      اخر تحديث في تاريخ 9/3 ومكتوب مطابق الشروط وتاريخ الاستحقاق 9/3

      ‎رد

      1. غير معروف

        فين الاسماء

        ‎رد

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