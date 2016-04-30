رابط لمعرفة أسماء المؤهلين ضمن الدفعة الثانية من مستحقي الدعم السكني

المواطن – الرياض

مع إعلان وزارة الإسكان عن المؤهلين لاستحقاق برنامج الدعم السكني مِن الذين يمثلون الدفعة الثانية من طلبات المتقدمين , يمكن لكل متقدم الدخول على الرابط التالي لمعرفة حالة طلبه وما إذا كان ضمن المؤهلين في الدفعة الثانية :

https://eskan.gov.sa/eskan/

وكانت الوزارة حددت 1062 يومًا من تاريخ الاستحقاق 20/7/1437هـ، لتقديم طلبات الاعتراض بالنسبة للذين أُسقطت أسماؤهم؛ نظرًا لعدم مطابقتهم الشروط، وذلك من خلال “أيقونة” استحدثتها لوضع الوثائق والمستندات التي تثبت استحقاقهم.

وشمل المستبعدون صغار السن من المتزوجين ممَّن لم يبلغوا السن القانونية لاستحقاق الدعم السكني.

جديرٌ بالذكر أن عدد المتقدمين لبوابة إسكان منذ بداية البرنامج، الذي انطلق قبل سنوات عِدة؛ بلغ 960397 متقدمًا، وتمّ إعلان استحقاق 754570 منهم، بينما تمّ تأجيل أكثر من 200 ألف للدفعة الثانية.

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