أكثر من 39 مليونًا مكافآت طلاب وطالبات تعليم #عسير

المواطن- سعيد آل هطلاء- عسير

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير، بالنيابة عن سعد بن أحمد الجوني، صرف مبلغ 39144227 ريالًا، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات، في المدارس النائية، وللمغتربين ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد التربية الخاصة.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب، علي بن أحمد صهفان، أن هذه المبالغ المصروفة عن الفترة من شهر ذي الحجة لعام 1436هــ إلى نهاية شهر جمادى الأولى لعام 1437هــ، لافتًا إلى أنه تم إيداع المبالغ المالية في حسابات أولياء الأمور المستفيدين بعد أن استكملت إدارة خدمات الطلاب مسيرات الصرف اللازمة.

وأهاب بالطلاب وأولياء الأمور بمراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من إيداع المبالغ، مضيفًا أن إدارته تعمل على تطبيق دليل الخطوات الإجرائية لصرف مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات، المعتمد من وزارة التعليم.