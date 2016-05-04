الأحوال المدنية تعلن عن سبب انتقالها لمقر جديد في #صبيا

المواطن- الرياض

بدأت الأحوال المدنية، في استقبال المواطنين بمقرها الجديد في محافظة صبيا بمنطقة جازان، الذي يقع في شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ويقدم جميع خدمات السجل المدني؛ كإصدار الهوية وتجديدها وتجديد سجل الأسرة، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق وإصدار شهادة الوفاة.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية- محمد الجاسر- أن الانتقال للمبنى الجديد يأتي ضمن خطة الأحوال المدنية الشاملة لافتتاح عدد كبير من المكاتب تباعًا في جميع مناطق المملكة لخدمة المواطنين.

وأضاف “الجاسر” أن “المقر الجديد مجهز بكافة التقنيات الحديثة لتقديم الخدمات واستقبال المواطنين في المحافظة والقرى المجاورة لها، وتم إدراجه في نظام المواعيد الإلكتروني”.