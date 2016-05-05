طريق #السيل.. حوادث يومية وغياب للمرور وشكاوى من المواطنين

المواطن - أحمد المسعود - الطائف

شكى عدد من المواطنين في محافظة الطائف من تهاون إدارة المرور في ضبط المتهورين وقلة الدوريات المتجولة في الطرق السريعة، وبخاصة امتداد طريق السيل إلي قلب مدينة الطائف، بسبب كثرة الحوادث والوفيات التي تحصل بشكل شبه يومي دون وجود لدوريات المرور لضبط المتهورين من الشباب.

وقال المواطن خالد الوادعي إن امتداد طريق السيل إلى جامعة الطائف يفتقد بشكل كامل لدوريات المرور، ما يجعل الشباب المتهور يعرض حياة الآخرين للخطر المحتوم دون أي مبالاة أو توجيهات تعتمد من إدارة المرور للحد من هذا الأمر.

وأشار الوداعي: في ذات الوقت أن على إدارة المرور توضيح أسباب عدم وضع نظام ساهر في امتداد طريق الحوية وطريق السيل، خصوصًا أنها طرق تحمل بداخلها أعداد كبيرة من الشاحنات والسيارات، وتغافل إدارة المرور بـالحد من نسبة الحوادث التي أصبحت ترتفع بشكل كبير وعدد الضحايا الأبرياء؛ بسبب تهاون دوريات المرور في التجول وضبط الأشخاص المعرضين حياة الآخرين إلى الخطر.

وطالب باتخاذ الإجراء اللازم في وضع نظام ساهر في مدينة الطائف لتخفيف نسبة الحوادث.