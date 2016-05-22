(موبايلي) تضيف استخدام لامحدود لتطبيقات التواصل الاجتماعي لمميزات (حلا الشهرية)

المواطن - الرياض

قامت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بتقديم (حلا الشهرية) للباقات المسبقة الدفع مع مميزات جديدة ، حيث أتاحت حلا الشهرية لمشتركيها إمكانية استخدام تطبيقات وسائل التواصل بشكل مجاني في كل من حلا 65 و120 الشهرية والتي تشمل يوتيوب وسناب شات وواتسآب وفيسبوك وتويتر وانستجرام.

إضافة إلى ذلك، تقدم حلا 65 الشهرية حزم من الدقائق والبيانات تشمل 650 دقيقة للمكالمات داخل شبكة موبايلي و2 جيجابايت بالإضافة إلى 5 جيجابايت إنترنت أخرى لتطبيقات التواصل الاجتماعي مقابل 65 ريال شهريًّا ويمكن الاشتراك من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم 65 إلى 1100.

بالإضافة إلى ذلك تقدم موبايلي في حلا الشهرية 120 والتي تمنح 1200 دقيقة داخل الشبكة و 6 جيجابايت إنترنت إلى جانب استخدام لا محدود لتطبيقات التواصل الاجتماعي مقابل 120 ريال شهرياً ويمكن الاشتراك من خلال إرسال الرقم 120 إلى 1100.

ومن جهته قال محمد البلوي مدير عام تنفيذي الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في موبايلي “تهدف الشركة دائمًا لابتكار العديد من الخيارات التي تلبي احتياجات من خلالها قاعدة عريضة من المشتركين وذلك مما يدل على تمتع موبايلي بروح تنافسية تجعل مشتركيها يتميّزون بأفضل الباقات والعروض للباقات المفوترة ومسبقة الدفع على حدٍ سواء، وذلك تمكينًا منها لمشتركيها من البقاء على تواصل مع العائلة والأصدقاء بالإضافة على التواصل غير المحدود في مواقع التواصل الاجتماعية.”

يذكر أن إطلاق هذه المميزات الإضافية يعكس حرص موبايلي على مشتركي الباقات مسبقة الدفع وإعطائهم أولوية كبيرة، حيث تهدف الشركة إلى تعزيز القيمة التي تقدمها مقابل السعر الذي يدفعه المشترك تواكب الطلب المتزايد على شبكات التواصل الاجتماعي.