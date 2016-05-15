موبايلي تمنح فرصة الفوز بأكثر من مليون ريال

المواطن- الرياض

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أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) عن دخول جميع مشتركي الباقات مسبقة الدفع الجدد والحاليين في السحب مجاناً على جوائز قيمة عند إرسالهم رسالة نصية لدخول السحب أو زيارتهم للفرع لتوثيق بصمة الإصبع.

وأوضحت الشركة أنه يمكن لجميع مشتركي الباقات مسبقة الدفع الدخول في السحب على أحد الجوائز القيمة عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على 350 إلى الرقم 1100 وبشكل مجاني و سيستلم المشترك رسالة تفيد بدخوله في السحب على إحدى الجوائز الثلاث اليومية أو الجائزة الكبرى.

وستقوم موبايلي بالسحب على 3 جوائز يومية تبلغ قيمة الجائزة الواحدة 10,000 ريال ،كما خصصت موبايلي جائزة كبرى تبلغ قيمتها مليون ريال يتم السحب عليها في نهاية الحملة.

وعلى جانب آخر أعلنت موبايلي تقديمها لمميزات مجانية لمشتركيها عند إعادة شحن الخط بمبلغ 10 ريال أو أكثر ، حيث ستقدم الشركة بيانات إنترنت مجانية للمشتركين صالحة لمدة يوم واحدة تتفاوت حسب مبلغ الشحن ، حيث سيحصل المشتركين على 100 ميجابايت عند الشحن ب 10 ، و300 ميجا بايت للشحن ب 30 ريال، و500 ميجا بايت عند الشحن ب 50 ريال، و سيحصل المشترك على 1 جيجا بايت مجانية عند الشحن بـ 100 ريال أو أكثر.

تعليقاً على ذلك قال محمد البلوي مدير عام الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في موبايلي “تحرص الشركة دائماً على منح الباقات مسبقة الدفع أولوية كبيرة، حيث تهدف الشركة إلى تعزيز القيمة التي تقدمها لهم مقابل السعر الذي يدفعه المشترك، كما هيأت كافة فروعها المنتشرة حول المملكة لخدمتهم على الوجه الأكمل بالإضافة إلى توفير أفضل الطرق المتاحة لإعادة شحن الرصيد.”

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تستمر لمدة شهر وقد تم تجهيز فروع موبايلي المنتشرة حول المملكة لاستقبال جميع المشتركين وخدمتهم لتوثيق بصمة الإصبع حيث سيخولهم ذلك للدخول للسحب تلقائياً للفوز بإحدى الجوائز القيّمة.

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