هنا.. شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية

المواطن- سعد البحيري

نشرت كلية الملك خالد العسكرية شروط القبول بالنسبة لحملة الشهادة الجامعية، والتي سيبدأ التسجيل عليها اعتبارًا من الأحد القادم.

واشترطت كلية الملك خالد العسكرية أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة، على ألا يحمل جواز وجنسية للبلد الذي ولد فيه.

كما اشترطت أن يكون المتقدم حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وألا يكون سبق وأن طرد من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وألا يقل على تقدير (جيد) وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

وحددت كلية الملك خالد العسكرية أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الجامعية في إحدى التخصصات التالية:

التخصصات الصحية: طب عام، طب أسنان، صيدلة، علاج تنفسي، أخصائي نفسي/ علم نفس، أخصائي تغذية، هندسة أجهزة طبية، خدمة اجتماعية، أخصائي طب طوارئ.

الهندسة: هندسة كهربائية، هندسة كهربائية مسار اتصالات، هندسة إلكترونية، هندسة كيميائية، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة معمارية.

الحاسب الآلي: علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي، نظم معلومات، هندسة برمجيات، أمن المعلومات.

علوم شرعية: شريعة، دعوة، أصول دين.

إعلام: علاقات عامة، إذاعة وتلفزيون، صحافة.

خرائط ونظم معلومات جغرافية.

قانون.

كيمياء، فيزياء.

كما اشترطت ألا يزيد سن المتقدم الجامعي عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة فـي جميع التخصصات عدا الأطباء ألا يزيد سن المتقدم على (30) سنة، وكذلك ألا يزيد سن المتقدم من حملة الماجستير على (29) سنة، والدكتوراه على (32) سنة.

كما يجب على المتقدم الحاصل على شهادة (الماجستير) فأعلى ألا يقل تقديره عن (جيد)، وأن تكون شهادة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في نفس مجال التخصص (للشهادات العليا الجامعية).

وبالنسبة للحاصلين على الشهادة الجامعية من الجامعات الأجنبية يلزمهم معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم.