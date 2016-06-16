أحوال نجران.. مماطلة وتعقيدات تعطل مصالح المواطن بدلاً من خدمته
مواعيد بالأشهر وفرع واحد تقطع له مئات الكيلو مترات

أحوال نجران.. مماطلة وتعقيدات تعطل مصالح المواطن بدلاً من خدمته

2016/06/16
الساعة 12:58 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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الاحوال المدنية ينجران
المواطن - حسين المصعبي - نجران

أصبح الذهاب إلى إدارة الأحوال المدنية في منطقة نجران يشكل هاجساً محبطاً لدى أهالي المنطقة عند مراجعتهم لإنهاء معاملاتهم التي لا تتطلب العناء الحاصل والمماطلة لإنجازها وتسببت في تعطيل مصالح السكان.

#سو_تعامل_ أحوال_نجران هاشتاق أطلقه أهالي نجران لإيصال صوتهم إلى المسؤولين في ظل تجاهل الإدارة لوضع الحلول العاجلة في معاناتهم مع الدائرة والتي أصبحت على حد قولهم الدائرة غير المبالية بالمواطن وأنها ضده على الرغم من أنها وجدت لخدمته وتسهيل معاملاته.

المشاركون في الهاشتاق والذي وصل من اليوم الأول لطرحه إلى الترند ولا يزال مستمراً لكثرة المشاركين الذين وجدوا فيه الطريق الوحيد للتحدث عن الظلم الحاصل لهم والتقصير من قبل الإدارة وتناولوا معاناتهم مع الإدارة من خلال طرح ما يحدث معهم من قبل الأحوال.

فالمشاكل التي يواجهونها تنوعت فبعضهم اشتكى من مماطلة إنهاء المعاملة والتي تأخذ سنوات لأجل إنجازها والبعض من سوء تعامل الموظفين وكذلك مشكلة الفصل من كارت العائلة للحصول على بطاقة شخصية بالإضافة إلى عدم المبالاة بمصالح المواطنين من خلال ضياع بعض معاملاتهم وكذلك عدم توافر مواعيد حيث يتطلب الأمر الانتظار لأكثر من شهر بل إن بعض المواعيد تتطلب منك مراجعتهم في العام القادم.

ولم تقتصر المشاركات في الهاشتاق على الرجال فقط بل شكلت الهوية الوطنية النسائية الهاجس الأكبر لدى الكثير من نساء المنطقة حيث تتطلب أشهراً طويلة من أجل استخراجها والتي أصبحت الكثير من أمور حياتهن ومصالحهن مرتبطة بها كالحصول على وظيفة حسب مشاركة إحدى السيدات في الهاشتاق والتي ذكرت أنها خسرت وظيفة بسبب عدم استخراج بطاقة الهوية الوطنية كما أن استخراج الجواز للمرأة أصبح مرتبطاً بالهوية الوطنية مما يعني أن الكثير ممن يرغبون في السفر بعوائلهم خارج المملكة سواء للتنزه والعلاج والدراسة ستقف هذه المعضلة أمامهم ولن يتمكنوا من المغادرة.

ولم يخلُ الهاشتاق من السخرية عن الأحوال حيث غرد أحد المواطنين بقوله ” صارت عندنا عاده إذا الولد فصل وصارت له بطاقة مستقلة باسمه نسوي عزيمة من صعوبة الحصول عليها”.

وطالب السكان بفتح فروع لإدارة الأحوال كون منطقة نجران يسكنها ما يقارب النصف مليون نسمة وإدارة واحدة لن تكفي لإنجاز مصالحهم كما هو حاصل، بالإضافة إلى أن بعدها عن المحافظات يجبر البعض على قطع مسافة 200 كم وأكثر من أجل مراجعتهم.

إضافة إلى كل تلك التعقيدات حكى المواطن أحمد معيدي لـ “المواطن” معاناته مع الأحوال حيث يقول: ” ذهبت إلى أحوال نجران من أجل إصدار هوية وطنية لزوجتي من أجل تجديد جوازها المنتهي وأخبروني بأن أقرب موعد لي في شهر ذو القعدة وأنا طالب مبتعث وزوجتي وأطفالي يرافقونني في الغربة لكن المشكلة في ذلك أن سفري إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو في منتصف شهر شوال، مما يعني أن مستقبلي قد يتعطل بسبب ذلك”.

وأضاف معيدي “التقيت مدير الأحوال وطلب مني زيارته في يوم آخر لحل المشكلة وعند قيامي بزيارته حسب طلبه طردني من مكتبه”.

” المواطن” بدورها تواصلت مع مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة نجران جمال بن عبدالله مشيط الذي رد في رسالة بقوله “تواصل مع الوكالة” ثم بعد ذلك حمل المواطنين في رسالته مسؤولية تأخر المواعيد بقوله “ضغط المواعيد آلي والمراجعون هم السبب فيه لتأجيل إجراءاتهم في نهاية الصيف”، حيث رد فقط في هذه الجزئية متجاهلاً الإجابة عن الاستفسارات الأخرى التي يعاني منها المواطنون والتي ذكرت في التقرير أعلاه وتم ذكرها له عند طلب التعليق عليها.

وعن هل سيتم فتح فروع للأحوال في نجران لتخفيف عناء قطع المسافات الطويلة لمن يسكنون في محافظات المنطقة وكذلك لتخفيف الضغط على الإدارة؟ رد قائلاً: “مؤكد قريباً بإذن الله”.


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56 Comments

  1. مواطن وأفتخر

    حسبنا الله ونعم الوكيل قبل أسبوعين توفت عائلة طالعين من الرياض ومتجهين على احوال نجران

    ‎رد

  2. بني مهران نجران

    البدون الى متى يا سلمان

    ‎رد

  3. بني مهران نجران

    انا ما عندي شي أقوله غير ( الــــبــدون الـــى مــتــى يــا سـلــمان )

    ‎رد

  4. مواطن غيور

    مواطن غيور على المملكة : نتمنى من ولات الامر انهاء المعاناة وخاصة النساء المضافات في كرت العائلة من استخراج الهوية الوطنية من أي احوال كانت في المملكة وليس بنجران فقط . النساء صعب نقلتهن الى نجران على شان موعد واستئجار كم يوم وفي النهاية يماطلوك سنوات على هذا المنوال . الله يصلح الحال وينتقم من احوال نجران ومن كل المعطلين لمصالح الناس . المذنب عاقبوه ووقفوا معاملته لكن أيش ذنب الاخرين الابرياء تتوقف معاملاتهم .

    ‎رد

  5. كثيريه وافتخر

    الاستاذ: جمال بن مشيط ونعم الرجل تعامله وحسن خلقه مع الناس ونعم الرجل لاكن اعتقد ان الموضفين لا يوصلون صوتكم له اول معاملتكم و هو يمشي على حسب النظام وما يرضي الله

    ‎رد

  6. كثريه وافتخر

    مااعتقد انو هوسبب هو موظف وبعدين يمشي النظام الاستاذ جمال اخلاق في التعمال

    ‎رد

  7. محمد احمد

    أحوال نجران نقول لهم
    الظلم ظلمات يوم القيامه

    ‎رد

    1. هههه

      اذا ماشالو ابن مشيط وحسن الشهري ماراح تتغير احوال نجران هم اساس الحقد والبلا

      ‎رد

  8. المهري

    الله لا يوفق من كان السبب في تاخير معاملة كل مسلم

    ‎رد

  9. غير معروف

    اقول الله لا يوفق من كان السبب

    ‎رد

  10. المهري

    حسبنا الله ونعم الوكيل بكل من يماطل ويتعمد بتأخير المعاملات المواطنين الحساب يوم الحساب يوم لا تنفع وظيفه ولا واسطه بيننا وبينكم قاضي القضاة بيوم المقاضة
    مجهول الهويه المهري *الخرخير* موطني ومسقط راسي

    ‎رد

  11. غير معروف

    اتمنى يتم النظر بشان الموظفات النساء بسبب طول المعاملات وسوء المعامله

    ‎رد

    1. غير معروف

      احوال نجران لا تبالي بمن يقطاع مسافه 1300كيلو وخاصتن ابناء قبيله ربع الغالي ونرجوا نظر

      ‎رد

  12. محمد علي المهري

    حسبي الله ونعم الوكيل فيكم حنا أصحاب الجوزات نعاني معنات خناق وضيق وهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم لنا أكثر من 30سنه وحنا عل هل حال حتى متى بالله جواز ومنتهي بعد والله ياشباب ابسط حقوقي ما امتلكها لا أقدر أسجل سيارة باسمي ولا شريحة ولا اي شي مجهول من كل شي ليش. حنا برقبتهم حتى يوم القيامة

    ‎رد

  13. استغفر الله

    يارب رحمتك الله المستعان بس والله ياخذ كل من تسبب بمعاناتنا

    ‎رد

    1. غير معروف

      الله يدمر كل من تسبب في معاناتنا .

      ‎رد

  14. القبائل الثلاث

    انا من القبائل الثلاث استلمنا قبل عشرين سنه واخواني سعوديين كلهم وانا سعودي قدمت ع فصل قبل خمس سنين واخواني قدمو من ٨ سنين والين ذلحين ما استلمنا هوياتنا تكفون نبأ نعيش تكفون مانقدر نعيش والله حسو فينا ي جماعه نحن نموت وأنتم تناظرون الله يوفقكم وصلو الصوت ل المسؤؤل نحن نموت بسبت ان نحن سعووديين بدون هوية ونحن نحب الوطن والله ونحب مليكها

    ‎رد

  15. المهري المهري

    حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  16. المهري المهري

    الله لا يوفقهم الله ينتقم من كل شخص فيهم يعطل المعاملات ويزرع الحزن في المواطن

    ‎رد

  17. المري

    المري الله يصبرن على احوال نجران الى متى

    ‎رد

  18. ام سالم

    ياريت الجهات المسؤله النظر في امر احوال نجران اللي يصيرفيها حرام ابني له خمس سنين ماقدرنا نضيفه في كرت العائله مع انه كل شي رسمي ونظامي الولد دخل من اليمن عمره 6 سنين اللحين عمره 11 تعبنا من مواعيد نجران كلها كذب في كذب

    ‎رد

  19. ام سالم

    عندي ولد دخل بطريقه شرعيه من السفاره واثباته موجود وكل شي صحيح ونظامي ودخل احوال نجران ولين اليوم مانظاف في الكرت العايله ايش المشكله مااعرف ماطلونا يقولون معاملتنا عند الشيخ والشيخ يقول عند الاحوال كل اسبوع مواعيد اللحين يقولون الولد كبر والمعاملات موقفه لاجل غير معلوم صار لي خمس سنين محجوزه بزور اهلى باليمن مااقدر محجوزه باابني أخليه عندكم ياحوال نجران حرام والله كل يموت حد من اهلي بالسرطان مااقدر اشوفهم حسبي الله ونعم الوكيل. الام يمنيه والاب سعودي

    ‎رد

  20. حسبي الله ونعم الوكيل

    حسبي الله ونعم الوكيل اورقنا كامله كرت العايله وشهادات الميلاد وطول عمرنا في الشرقيه وفجاء ينتقل الملف نجران بعد وفاة الوالد من ١١ سنه واخواني يحولون يطلعون بطاقات مش قادرين والله حرام اتقو الله يعني الواحد يضيع لا دراسه ولا وضيفه انا في وطني الهندي عيش احسن مني على الاقل عنده اقامه حتى الجوازات ميبغون يجددونها افوض امري الى الله ان الله بصيرناً بالعباد حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  21. حسبي الله ونعم الوكيل

    من توفه ابوي من ١١سنه واخواني متلتهين مش قادرين نطلع بطاقات احوال مع ان كل اوراقهم كامله وعندنا كرت عائله بس باقي لنا بطاقات الاحوال ونجدد الجوازات يبغون يدرسون يشتغلون مايقدرون اتقو الله الهندي احسن من حالنا حسبي الله ونعم الوكيل. مواطنه سعودي في بلده يصير كذا فيه

    ‎رد

  22. المهري

    سود الله وجه الاحوال المدنيه بنجران

    ابغى اضيف مولوده صار سنه باقي ماخلصت

    ‎رد

  23. احوال نجران يوم القايمة الحساب

    السلام

    ‎رد

  24. سعد

    هل يعقل نحن في عام 2016 وباقي
    فيه عقليات صغيرة ياخي خلوا العالم تعيش

    ‎رد

  25. .

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  26. المتوكل على الله

    معاملتي بالاحوال لها سنه وهي اضافه زوجه واوراقي سليمه على مايبغون ولاكن اضاعو اوراقي بارشيف خميس مشيط وفيه حقد من موظفي الاحوال على القبائل الثلاث منهم المدير وحسن الشهري وعبدالرحمن فقيه وخالد الراعي ولاكن فرج الله قريب حسبي الله عليهم اللهم عليك بهم فانهم لايعجزونك اللهم شتت شملهم وعقد امورهم يارب يامن ترى من ظلم وحسد ..احوال عنصريه حسبي الله ونعم الوكيل ننام ولايأتي النوم اذا معي مراجعه بالاحوال من ماشفناه منهم لاكن الله ينصرنا عليهم

    ‎رد

  27. غير معروف

    انا عبدالله المهري اقسم لكم بالله اني فصل من كرت عائله قعد خمسة سنين فصل بس

    ‎رد

  28. حسين

    نحن قبائل الشرقيه وا نور يد انفصل الجوزاء ونريد بطاقه جوازي أبو خمس سنوات وانته واريد بطاقة أحول وراحت أحول الدمام فقالي انت معملتك من نجران

    ‎رد

  29. محمد المهري

    صراحه هذه مو احوال مدنيه بل تعطيل مدنيه شي مقزز اذا سمعت احوال نجران حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

    ‎رد

  30. ghjlhg

    احوال العنصريه وليس المدنيه

    ‎رد

  31. الخرخير

    مش عارف ويش الفائده من تعطيل المعاملات المواطنين وتكدسها …… وبعدين مدير الأحوال اذا قابلته يكون متعصب ومايتفاهم ورجل كبير وفيه مرض السكري ومرارة ولا يصلح ان يكون مدير أحوال نجران لهي أكثر من نصف مليون نسمه

    ‎رد

  32. غير معروف

    انا عندي معامله أضافه مولوده رحت نجران قبل شهر عطوني
    موعد عشره رمضان وانا ساكن في الشمال المملكة
    وتاريخ عشره راجعت احوال نجران قالو لي صاحب الحاسب الى م
    ما دوام الله يعينك تعال بعد العيد شوفو كيف المعامله
    قلت له ما حد ينوب من بعده قال ما حد وحسبنا الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  33. ملفك باقي ماوصل راجعنا اخر الاسبوع

    مافي جديد احوال نجران قصه قديمه

    ‎رد

  34. مواطن من نجران

    حسبي الله ونعم الوكيل معاملات معقده وتاخذ سنين تعقيد في تعقيد هذه هي احوال نجران نرجو ان يعرف الجميع بمايحصل مع المواطنين في نجران واعتقد مدير الاحوال هناك يتحمل المسؤوليه بما يحصل.

    ‎رد

  35. محمد

    حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  36. محمد

    حسبي الله ونعم الوكيل على كل مقصر

    ‎رد

  37. ملفي مبارك الدوح

    كلام صحيح حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  38. غير معروف

    عدلت مهنتي الي متسب بخطاب بعدها تفجت مهنتي لازلت جندي برغم هناك وورق تثبت تعديل مهنه في الاحول له سبعه عشرين سنه ساعدونا لكم جويل شكر

    ‎رد

  39. موظف سابق بأحوال نجران

    مدير الاحوال مغلوب على امره شخص جبان هناك مجموعة من الموظفين هي من تدير ادارة الاحوال ويتعمدون تعطيل مصالح الناس وخاصة المتجنسين تعطل معاملاتهم بتعمد

    ‎رد

    1. هههه

      وليش ماتوصل رسالتك ذي للمسؤلين ان فيه اشخاص متعمدين عرقلة امور الناس دامك عارف البير وفطاه اكتب معروض والامير فاتح بابه فالامارة تفعل خير في الاف الناس وشكرا

      ‎رد

  40. موظف سابق بأحوال نجران

    ارجو طرد مدير الاحوال فهو سخص جبان يستغلونه مجموعه من موظفي الاحوال وهم من بسيرون طريقة العمل ويتعمدون تأخير المعاملات لأسباب متعددة

    ‎رد

    1. ناصر المهري

      نحن قبائل الربع الخالي اذا نبي نفصل من الكرت واستخراج الهويه الوطنيه لازم نروح نجران نسوي معامله وتاخذ من ٣ أشهر الى ٧ أشهر هذا اذا كان عمرك اقل من ٢٠ اما اذا كان عمرك اكبر من ٢٠ فالله يعينك ما اعرف احد استلم وعمره فوق العشرين رغم وجود كرت العايله وشهاده الميلاد

      ‎رد

    2. محمد المهیي

      ان شاء الله قريب

      ‎رد

  41. رأس غليص

    من الرأي انهم يغيرون طاقم الأحوال المدنية كاملا الصراحة صارة الفكرة معروفة والقصد معروف وياليت ولاة الأمر يعرفون هذا الشيء

    ‎رد

  42. ناصر

    انا شخصيا قابلت جمال بن مشيط قبل حوالي سنتين ونصف وكذلك قابلتة مرة اخري قبل اسبوع ،عندما اخبرته ان العمل في القسم النسوي متوقف وان مئات الملفات مكدسة في مكتب حسين الربيعي ، كان تبريرة في الزيارة الاولي والزيارة الثانية لدينا نقص في الموظفات اذا لما لم يتخذ اي اجراء في المدة الطويلة اعتقد ان هذا ليس خطأ المراجعين بل خطأ ادارة ثانيا لماذا لا يعطون مواعيد الكترونية لمعاملات القبائل كذلك عند تسليم الملف يرفضون اعطاء رقم للمعاملة فهل هذا خطأ المواطن المغلوب علي نفسه.

    ‎رد

  43. Saud

    احوال العنصريه هي احوال نجران احوال المماطله هي احوال نجران اسؤ احوال هي احوال نجران كنت اتمنى ام افتخر باحوال منطقتي لكن للاسف تفشل من قذارتها

    ‎رد

  44. يونس السحيمي

    سبب التأخير معروف تم اكتشاف كثير من المعاملات داخل السستم الكمبيوتر أشخاص مزورين هويات سعودية شوعية حثوثيين بتوقيع من شيوخ قبائل أكثر المعاملات 99بالميه الي بالسستم حوثيين شوعيين غير سغوديين

    ‎رد

    1. ابو محمد

      حسبنا الله ونعم الوكيل

      ‎رد

    2. محمد المهري

      احوال نجران صراحه وسمه عار على حكومه المملكه كل الموظفين من مديرهم الى فراشهم يعاملونك بنفسيه خايسه صراحه شي مقزز لما يذكر احوال نجران وهنا أوجه ندا الى ولاة الامر بتغير كل الموظفين واستبدالهم باخرى يقومون بخدمه المواطن بشكل راقي ويحفظون على سمعه البلاد والعباد وولي الامر

      ‎رد

    3. محمد

      طيب يرحم والديك اذا كان مثل ماتقول انهم حوثيين وتزوير ايش ذنب الأشخاص الرسميا في هذا التزوير أو على سبيل انت أولا لا تعلم معاناتنا انا من أبناء الدمام ومن ومولود فيها لكن للسف يجب على الذهاب إلى نجران 1700 كيلو وإلى الآن لم يتم صرف الهويه الوطنيه لي للعلم عمري الآن 23 سنه الله يفرجها على كل من ضاقت عليه يارب

      ‎رد

      1. المنهالي

        الله وكبر على أحوال نجران

        ‎رد

      2. غير معروف

        اللهم امين

        ‎رد

        1. كثريه وافتخر

          الاستاذ جمال اخلاق في التعامل من ناحيت الموظفين يمكن مايقدمو لو المعالة يمكن اما هو لا يمشي على حسب النظامٌ

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