فتح القبول في برامج الماجستير والدبلومات بجامعة الباحة.. بشروط

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الباحة عبر موقعها الإلكتروني http://portal.bu.edu.sa ، عن فتح القبول في برامج الماجستير والدبلومات للعام الجامعي القادم 1437/1438هـ، وذلك إعتبارا من تاريخ 1437/10/12هـ، ولمدة أسبوع (سوف يتم وضع رابط التقديم لاحقًا)، وفق الأقسام والبرامج التالية:
1- الرياضيات: الرياضيات.
2- الكيمياء: الكيمياء.
3- الدراسات الإسلامية: الكتاب والسنة.
4- اللغات الأجنبية: اللغويات التطبيقية (الإنجليزية).
5- التربية وعلم النفس: الدبلوم العام في التربية.
6- التربية وعلم النفس: دبلوم التوجيه والإرشاد الطلابي.
7- تقنيات التعليم: دبلوم مصادر التعلم.
شروط القبول في برامج الدراسات العليا (الماجستير والدبلومات)
أولًا: برامج الماجستير (نظامي/صباحي) في كلية العلوم:
الشروط العامة لجميع البرامج:
1- أن يكون المتقدم سعوديًا، أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.
2- أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقًا طبيًا.
4- أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
5- موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفًا.
6- ألا يقل المعدل عن جيد جدًا.
7- التفرغ التام أثناء الدراسة في البرنامج.
الشروط الخاصة في برنامج الماجستير في الرياضيات:
1- الحصول على درجة (400) كحد أدنى في إختبار التوفل أو ما يعادله.
2- الحصول على بكالوريوس في الرياضيات من إحدى كليات العلوم بالمملكة أو من جامعة معترف بها (قسم الرياضيات).
3- ألا يتجاوز تاريخ الحصول على البكالوريوس خمس سنوات.
الشروط الخاصة في برنامج الماجستير في الكيمياء:
1- الحصول على درجة (400) كحد أدنى في إختبار التوفل أو ما يعادله.
2- الحصول على بكالوريوس في الكيمياء أو الكيمياء الحيوية (قسم الكيمياء).
3- ألا يتجاوز تاريخ الحصول على البكالوريوس خمس سنوات.
ثانيًا: برامج الماجستير (نظامي/صباحي) في كلية الآداب والعلوم الإنسانية:
الشروط العامة لجميع البرامج:
1- أن يكون المتقدم سعوديًا، أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.
2- أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى معترف بها.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقًا طبيًا.
4- أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
5- موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفًا.
6- ألا يقل المعدل عن جيد جدًا.
7- التفرغ التام أثناء الدراسة في البرنامج.
الشروط الخاصة في برنامج الماجستير في الكتاب والسنة:
1- إجتياز الإختبار والمقابلة الشخصية.
الشروط الخاصة في برنامج الماجستير في اللغويات التطبيقية (لغة انجليزية):
1- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية.
2- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة (6) في اختبار “IELTS” أو درجة (500) في التوفل أو ما يعادله.
ثالثًا: برامج الدبلومات في كلية التربية
الشروط العامة لجميع البرامج:
1- أن يكون المتقدم سعوديًا، أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.
2- أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى معترف بها.
3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقًا طبيًا.
4- موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفًا.
5- ألا يقل المعدل عن جيد.
6- بعد القبول النهائي يتم تسديد الرسوم الدراسية (عشرة الاف ريال) خمسة الاف ريال لكل فصل دراسي على الحساب البنكي لكلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر في البنك العربي، ( رقم الحساب 108095235750012 )
الشروط الخاصة في برنامج (دبلوم التوجيه والإرشاد الطلابي):
1- أن يكون الطالب متخرجًا من إحدى كليات التربية أو حاصل على الدبلوم العام في التربية.