فتح القبول في برامج الماجستير والدبلومات بجامعة الباحة.. بشروط

المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الباحة عبر موقعها الإلكتروني http://portal.bu.edu.sa ، عن فتح القبول في برامج الماجستير والدبلومات للعام الجامعي القادم 1437/1438هـ، وذلك إعتبارا من تاريخ 1437/10/12هـ، ولمدة أسبوع (سوف يتم وضع رابط التقديم لاحقًا)، وفق الأقسام والبرامج التالية:

1- الرياضيات: الرياضيات.

2- الكيمياء: الكيمياء.

3- الدراسات الإسلامية: الكتاب والسنة.

4- اللغات الأجنبية: اللغويات التطبيقية (الإنجليزية).

5- التربية وعلم النفس: الدبلوم العام في التربية.

6- التربية وعلم النفس: دبلوم التوجيه والإرشاد الطلابي.

7- تقنيات التعليم: دبلوم مصادر التعلم.

شروط القبول في برامج الدراسات العليا (الماجستير والدبلومات)

أولًا: برامج الماجستير (نظامي/صباحي) في كلية العلوم:

الشروط العامة لجميع البرامج:

1- أن يكون المتقدم سعوديًا، أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقًا طبيًا.

4- أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

5- موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفًا.

6- ألا يقل المعدل عن جيد جدًا.

7- التفرغ التام أثناء الدراسة في البرنامج.

الشروط الخاصة في برنامج الماجستير في الرياضيات:

1- الحصول على درجة (400) كحد أدنى في إختبار التوفل أو ما يعادله.

2- الحصول على بكالوريوس في الرياضيات من إحدى كليات العلوم بالمملكة أو من جامعة معترف بها (قسم الرياضيات).

3- ألا يتجاوز تاريخ الحصول على البكالوريوس خمس سنوات.

الشروط الخاصة في برنامج الماجستير في الكيمياء:

1- الحصول على درجة (400) كحد أدنى في إختبار التوفل أو ما يعادله.

2- الحصول على بكالوريوس في الكيمياء أو الكيمياء الحيوية (قسم الكيمياء).

3- ألا يتجاوز تاريخ الحصول على البكالوريوس خمس سنوات.

ثانيًا: برامج الماجستير (نظامي/صباحي) في كلية الآداب والعلوم الإنسانية:

الشروط العامة لجميع البرامج:

1- أن يكون المتقدم سعوديًا، أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى معترف بها.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقًا طبيًا.

4- أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.

5- موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفًا.

6- ألا يقل المعدل عن جيد جدًا.

7- التفرغ التام أثناء الدراسة في البرنامج.

الشروط الخاصة في برنامج الماجستير في الكتاب والسنة:

1- إجتياز الإختبار والمقابلة الشخصية.

الشروط الخاصة في برنامج الماجستير في اللغويات التطبيقية (لغة انجليزية):

1- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية.

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة (6) في اختبار “IELTS” أو درجة (500) في التوفل أو ما يعادله.

ثالثًا: برامج الدبلومات في كلية التربية

الشروط العامة لجميع البرامج:

1- أن يكون المتقدم سعوديًا، أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية، أو من جامعة أخرى معترف بها.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقًا طبيًا.

4- موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفًا.

5- ألا يقل المعدل عن جيد.

6- بعد القبول النهائي يتم تسديد الرسوم الدراسية (عشرة الاف ريال) خمسة الاف ريال لكل فصل دراسي على الحساب البنكي لكلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر في البنك العربي، ( رقم الحساب 108095235750012 )

الشروط الخاصة في برنامج (دبلوم التوجيه والإرشاد الطلابي):

1- أن يكون الطالب متخرجًا من إحدى كليات التربية أو حاصل على الدبلوم العام في التربية.

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