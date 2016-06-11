مدينة كندية بلا عرب تبحث عن لاجئين سوريين

المواطن - وكالات

......

تقع مدينة نيلسون بالقرب من الحدود الأمريكية، وتتميز بجوها الصفو الهادئ، والغريب أنه لا يقيم فيها أي من العرب، ورغم ذلك تبحث عن لاجئين سوريين بالتحديد ليقيموا فيها.

استعانت المدينة بمواقع التواصل بحثاً السوريين وعن أي لاجئ، فدشنت حساباً في “فيسبوك” سمته Nelson Friends of Refugees فيه يجد زائره أنها ترحب باللاجئين عموماً، لكنها تركز على السوريين بشكل خاص، وتنشر صوراً ومعلومات تلبي معظم الفضوليين.

نيلسون، هي في مقاطعة British Columbia بأقصى الغرب الكندي، وهي مدينة جبلية الطراز، تحيط بها جبال يسمونها Selkirk، وبين سكانها 140 صينياً و30 من السود و14 فلبينياً و25 من أمريكا اللاتينية، ومثلهم بالعدد يابانيون، لكن لا يوجد فيها أي عربي حتى الآن.

أما طقسها فقاري ورطب، حار صيفاً ومقبول شتاء، ولها موقع خاص باسم Nelson.ca فيه ما هو غريب حقيقة، وبأكثر من 200 لغة، بينها العربية.