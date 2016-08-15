الشؤون المدرسية الصحية.. جديد “التعليم”

المواطن – عبدالعزيز العلي

علمت “المواطن”، من مصادر مؤكدة، أن وزارة التعليم تعتزم إجراء هيكلة جديدة لإدارة الصحة المدرسية، لتتماشى مع الأمر الملكي السابق الذي أكد نقل الصحة المدرسية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة.

وأكدت المصادر أن وزير التعليم قرر اعتماد إنشاء إدارة جديدة شبالوزارة؛ تهتم بالصحة المدرسية، وتكون ضمن وكالة الوزارة للشؤون المدرسية، وتحمل اسم إدارة الشؤون الصحية المدرسية، على أن يتم إنشاء أقسام تابعة لتلك الإدارة بإدارة التعليم في كافة المناطق والمحافظات، بمسمى قسم الشؤون الصحية المدرسية، يكون ارتباطها بمساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية في المنطقة أو المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة شدّدت على مُدراء التعليم ضرورة تخصيص مقر مناسب للعيادة المدرسية في كافة المدارس.