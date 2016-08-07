تذمُّر من تأخير مكافأة طلاب التقنية .. ومتحدث المؤسسة : الصرف خلال أسبوع

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

أربك تأخر صرف المكافآت الطلابية لطلاب وطالبات الكليات التقنية بالمملكة عن موعدها الأصلي لشهر شوال إلى حسابات الطلاب، وخاصة من لدية التزامات “دفع إيجار أو إعالة أسرة”، من خلال المبلغ الزهيد الذي يحصلون عليه شهريًا.

ولجأ الطلاب إلى تدشين هاشتاق بعنوان “تأخير مكافأة كلية التقنية”، للتعبير فيه عن مشكلتهم، علها تجد صدى لدى المسؤولين، في ظل التزام الجهات المعنية الصمت، وعدم توضيح أسباب هذا التأخير.

واشتكى عدد من الطلاب خلال حديثهم لـ”المواطن“، من حجم المعاناة التي يعيشونها واستيائهم الكبير من تأخير صرف مكافآتهم الشهرية لأكثر من حوالي ١٥ يوماً، بالرغم من حاجتهم الماسة لها.

من جهة أخرى، تواصلت “المواطن”، مع المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد مناحي العتيبي، الذي أوضح في تصريح خاص لـ”المواطن“،أن المؤسسة تحرص على توفير بيئة تدريبية محفزة للمتدربين، وصرف المكافآت لهم في أوقاتها.

وأضاف أن المكافآت تصرف بعد انتهاء كل شهر هجري، حسب الأنظمة المعمول بها، حيث تم صرف مكافآت شهر رمضان في وقتها، موكداً أنه سوف سيتم صرف مكافأة شهر شوال، خلال الأسبوع الجاري.