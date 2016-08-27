تعليم حفر الباطن تُعلن توفُّر وظائف حراس لمدارس البنات

تعليم حفر الباطن تُعلن توفُّر وظائف حراس لمدارس البنات

2016/08/27
الساعة 10:19 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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إدارة التربية والتعليم بمحافظة حفر الباطن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، عبر موقعها الإلكتروني http://www.hafredu.gov.sa، فتح نظام التوظيف الإلكتروني، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 27/ 11/ 1437هـ، ولمدة (ثلاثة أيام)، لوظائف المُستخدمين للعمل، في حراسة مدارس البنات، خلال الفترة الصباحية (الزوج مع زوجته)، علماً بأن:

1- الإدارة لا تستقبل أي طلبات ورقية، وسيتم استبعاد كافة الطلبات غير المُسجلة في البوابة الإلكترونية.

2- على من سبق له التقديم في برنامج التوظيف الإلكتروني، إعادة التسجيل بعد التقييد في برنامج (ساعد)، حيث سيتم إلغاء جميع الطلبات المسجلة.

تعليم حفر الباطن

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