مستشار_العقاري_بتسعين_ألف يُثير التساؤلات: أين القروض العقارية ؟

المواطن - أحمد الرباعي

فتح تعاقد صندوق التنمية العقاري مع مستشار بمرتب قدره 90 ألف ريال باب التساؤلات من قِبل المواطنين حول توقف صرف قروض التنمية العقاري لمن هم في قوائم الانتظار لمدة تجاوزت العام.

وتساءل المواطنون عن أسباب توقف صرف القروض العقارية في الوقت الذي يتجاهل فيه صندوق التنمية العقاري توضيح الأسباب، ويفتح باب التعاقدات بآلاف الريالات .

ودشن المغردون وسم #مستشار_العقاري_بتسعين_ألف عبّروا من خلاله عن امتعاضهم حول ما يقوم به صندوق التنمية العقاري من تجاهل المواطنين وتساؤلاتهم .

ونشرت “المواطن” أمس خبراً تضمن طلب صندوق التنمية العقاري الاستفادة من خدمات المستشار ومنحه مرتب الـ90 ألف ريال.