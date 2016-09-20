القوات البرية تعلن أسماء المقبولين نهائياً في سلاح التموين

المواطن – خالد الأحمد

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية/ قيادة سلاح التموين، أسماء المقبولين نهائياً في سلاح التموين ممن تم إرسال رسائل (sms)لهم، وعليهم مراجعة مركز ومدرسة سلاح التموين بالطائف يوم الأحد الموافق (24/12/1437هـ) الساعة (6.00) صباحاً، مع مراعاة: الحضور باللباس الرياضي الكامل لون (أحمر) + بدلة احتياط، إحضار أساس بطاقة الهوية الوطنية وشهادة الدراسة، إحضار عدد (4) صور (3*4) كاشف الرأس، فتح حساب بنكي مع إحضار الايبان ومصدق، إحضار حقيبة صغيرة بها مستلزماتك الشخصية، حلاقة الشعر (صفر).