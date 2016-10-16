هُنا.. مواعيد إيداع رواتب موظّفي الدولة خلال عام وفقاً للبرج الهجريّ الشمسي

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المواطن – شريف النشمي – الرياض

بعد تغيير موعد صرف رواتب الدولة إلى التقويم الشمسي الهجري، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جدولاً يوضح مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة لهذا العام، ووفقاً للجدول، سيكون موعد إيداع رواتب موظفي الدولة لهذا العام، بداية من الخامس من برج العقرب، الموافق 26 من شهر محرم.

وسيكون صرق رواتب الموظفين بقية الشهور؛ على النحو التالي:

صرف راتب شهر محرم، في 5 من برج العقرب، الموافق 26 محرم، وصرف راتب شهر صفر، في 5 من برج القوس، الموافق 26 من شهر صفر، وصرف راتب شهر ربيع الأول، في الـ5 من برج الجدي، الـ25 من شهر ربيع الأول، وصرف راتب شهر ربيع الثاني، يكون في الـ5 من برج الدلو، والذي يوافق الـ26 ربيع ثاني، وصرف راتب شهر جمادى الأولى، في الـ5 من برج الحوت، والذي يوافق الـ26 جمادى الأولى، وصرف راتب شهر جمادى الثانية، يكون في الـ5 من برج الحمل، الموافق 26 من شهر جمادى الأولى، وسيكون صرف راتب شهر رجب، في الـ5 من برج الثور، الموافق 28 من شهر رجب، وصرف راتب شهر شعبان، سيكون في الـ5 من برج الجوزاء، الموافق 29 من شهر شعبان، وصرف راتب شهر رمضان، في الـ5 من برج السرطان، والذي سيوافق الـ2 من شهر شوال، وصرف راتب شهر شوال، سيكون في الـ5 من برج الأسد، الموافق 4 ذي القعدة، وصرف راتب شهر ذو القعدة، في الـ5 من برج العذراء، الموافق 5 ذي الحجة، وصرف راتب شهر ذي الحجة، في الـ5 من برج الميزان، والذي سيوافق 7 من شهر محرم.

وكانت وزارة المالية، أوضحت آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء، رقم 551 وتاريخ 1437/12/25هـ، القاضي بأن يتم صرف رواتب موظفي الدولة بما يتفق مع المرسوم الملكي، رقم م/6 وتاريخ 1407/4/12ه ، وقد تضمن التعميم الذي أصدرته الوزارة، بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية، تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي، موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين.

وبموجب هذه التعديلات؛ فإنه سيتم صرف راتب الشهر الحالي، في اليوم الخامس من برج العقرب، الموافق اليوم السابع والعشرين من أكتوبر 2016م، فيما سيتم صرف راتب الشهر القادم، في اليوم الخامس من برج القوس، الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر 2016م، وسيستمر الصرف وفق هذا التنظيم مستقبلاً.

تجدر الإشارة، إلى أن تعليمات إقفال الصرف للعام الحالي؛ تضمنت تحديد موعد إيقاف الصرف بنهاية دوام اليوم الخامس عشر من شهر صفر لعام 1438هـ، كما تضمنت التعليمات؛ ترتيبات الصرف للفترة المتبقية من العام الحالي، وكذلك المواعيد الخاصة بالفترة المتممة، لإقفال حسابات السنة المالية الحالية .