وظائف شاغرة للجنسين في جمعية المودة بجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمحافظة جدة عن توفر وظائف شاغرة للسعوديين (رجال ونساء)، لحملة شهادات الماجستير والبكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة، في عدد من التخصصات، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

1- مساعد المدير العام للبرامج: بكالوريوس إدارة أعمال أو ماجستير + خبرة خمس سنوات.

2- مديرة مبادرات المرأة والطفل: بكالوريوس أو ماجستير علم نفس أو تربية + خبرة خمس سنوات.

3- مدير خدمات الأسر المنفصلة: بكالوريوس علم نفس أو اجتماع أو ارشاد أسري + خبرة ثلاث سنوات.

4- مدير التسويق: بكالوريوس إدارة أعمال أو تسويق + خبرة ثلاث سنوات.

5- أخصائي تقنية معلومات: ماجستير نظم معلومات + خبرة ثلاث سنوات.

6- أخصائي إعلام ونشر وتواصل اجتماعي: بكالوريوس إعلام وعلاقات عامة + خبرة ثلاث سنوات.

7- أخصائي دراسات وبحوث اجتماعية: بكالوريوس خدمة اجتماعية + خبرة ثلاث سنوات.

8- أخصائي علاقات عامة: بكالوريوس علاقات عامة + خبرة ثلاث سنوات.

9- أخصائي الشؤون الإدارية: ثانوية أو بكالوريوس + خبرة سنتين.

10- أخصائي نفسي: بكالوريوس علم نفس + خبرة سنتين.

11- سكرتير تنفيذي: بكالوريوس وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة + خبرة ثلاث سنوات.

12- منسق/ـة تدريب: ثانوية عامة + خبرة سنتين.

13- منسق خدمات امامية: ثانوية عامة + خبرة سنتين.

14- محاسب: بكالوريوس محاسبة أو دبلوم محاسبة + خبرة سنتين.

المميزات الوظيفية:

1- تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته.

2- تأمين اجتماعي.

3- زيادة سنوية بنسبة (5%) للموظفين مرتبطة بالأداء الوظيفي.

4- تطوير الموظفين بالدورات التدريبية وورش العمل.

5- مكافئة للزواج والمولود.

وأوضحت الجمعية بأن اخر موعد لتقديم السيرة الذاتية في تاريخ 15/ 1/ 1438هـ الموافق 17/ 10/ 2016م، ويجب أن يتم تسجيل مسمى الوظيفة المرغوب التقديم عليها والمرتبة الوظيفية على الايميل التالي: HR@almawaddah.org.sa .

وللاستفسار الاتصال على الرقم: 920001426 – تحويلة: 314 .