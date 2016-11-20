( انتزاع ) بلدية أبها …!

( انتزاع ) بلدية أبها …!

2016/11/20
الساعة 9:41 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, كتابنا
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علي العكاسي

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علي العكاسي

ظلت ولم تزل المدينة الجبلية الفاتنة ( أبها البهية ) واحدة من المدن السياحية الخلابة في الوطن العربي..
ورغم هذا التكوين الجغرافي والمناخي الذي تنفرد به هذه المدينة الساحرة منذ بواكيرها الأولى والتي كانت مكتظة بالجداول والبساتين والقرى المتناثرة على ضفاف واديها.. إلا أنها لم تكن محظوظة في عصر الثورة التنموية الحديثة باختيار المسؤولين عن بلديتها ما عدا مرحلة القيادي الوقور صالح المحيميد والمرحلة الذهبية للمهندس – محمد صالح الشهري – الذي تسنم آخر ورقة لمنصبها قبيل انتزاعها وضمها لأمانة منطقة عسير..
نعم..
لم تكن محظوظة بقيادات هندسية بارعة ومقتدرة.. تصنع منها واحة ولوحة مدهشة، ومن غير المساس بإرثها وهويتها وأحيائها وأسواقها القديمة..
نعم..
لم تكن محظوظة.. لأنها وقعت في فخ الاتجاه في تنميتها وامتدادها العمراني والتنموي ( شرقاً ) وإهمال اتجاهاتها الشمالية والغربية عن إيصال التنمية لقراها ومنتجاتها السياحية والتي كانت ولم تزل تحتاج للمزيد من الطرق والسفلتة والرصف والإنارة..
ولم تكن محظوظة عقب إلغاء بلديتها وترحيل الكثير من دوائرها الحكومية باتجاه الشرق وتفريغ عاصمة منطقة عسير من مؤسساتها الرسمية بطريقة تدعو للتساؤل والتداعيات..

ولم تكن محظوظة – كما كان يتطلع ويتمنى أهلها – حينما كاشف برنامج ( بدون شك ) أسماء القيادات من المهندسين في أمانة منطقة عسير وهي تمارس أدوارها في التعطيل والتجاهل بعدم تنفيذ القرارات الشرعية والسيادية..
وهذه المكاشفة في التعطيل والتسويف والارتجال جعلت المواطن يسلم ولا يستسلم ويزداد قناعة بأن تدمير المدينة هو إرث طال تغيير مسميات شوارعها والإصرار على سقف واديها وهدم منازلها بذريعة توسيع مساراتها وعدم الالتفات لأحيائها القديمة باتنزاع ملكياتها وتأهيلها واستثمارها.. ولم يستحضروا خطورة قرار القضاء على بعض المساحات الجبلية والمسطحات الخضراء بمتنزه السودة.. بفتح المزيد من شبكات الطرق في اتجاهاتها الشرقية.. وجملوا طرقاتها العلوية باستزراع أشجار النخيل الذي لا يقبل أو يتناغم مع طبيعة ومناخات السودة الباردة والمطيرة..

واليوم.. ها هي أمانة عسير تبتكر حاجزاً منيعاً للمراجعين لأمانتها بعدم دخول المواطنين لملاحقة معاملاتهم وهمومهم اليومية في أقسام الأمانة وتركهم رهينة للأرقام وتبادل الأدوار لمقابلة موظفي العلاقات العامة..

وحتى تستعيد أمانة عسير وهجها الذي يتجه ويخبو نحو الضياع..
ها هم يحرثون تراب إسفلت المدينة القديم ليخرجوا بعمل جديد ولكنه لم يكتمل بإهمالهم لتأهيل الإنارة ورصف المتهدم والمتناثر لمعظم جوانب الطرقات التي تم سفلتتها..

وأخيراً..
كم نحن في حاجة ملحة وقصوى لاستثمار تجربة رؤساء بلديات مدن محايل وأحد رفيدة وخميس مشيط.. والذين سجلوا نجاحات مشهودة وزرعوا في شرايين الوطنية أنموذجاً مشرفاً من الوعي والعمل والإخلاص ومساحة كبرى من البذل والجهد والابتكار.. تكتبها لهم الأجيال والتأريخ بمداد من ذهب..

لتبقى مدينة المطر والغيمة معتقلة لمزاجية وفوضى أمانتها والتي لن تنفك قيودها إلا باستعادة اختطاف بلديتها وتفويض المؤتمنين لقيادتها…!

( شاردة.. )

كارثة.. حينما يحول الانتهازيون مؤسسات الدولة إلى مؤسسات خاصة ينمو في جسدها الفساد والمزاجية ولغة العلاقات العامة..!


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19 Comments

  1. Motaali

    شكرًا لك ابا فارس
    أمانة عسير تترنح تحت وطأة الفساد والوزارة تكافيء غير المؤهلين بتولي امانتها العيب في أهل المنطقة قبل كل شيء

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  2. عبدالرحمن الاسمري

    بذمتكم دوار القصبه الحين والا اول الله لايوفقهم أما ذا الحين

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  3. عبد الرحمن الاسمري-الخفجي

    الملاحظ وبكل أمانة ( وأنا من المستوطنين خارج منطقة عسير ) حين آتي لبلدتي شمال أبها زائراً اجد التمدد والتحسين والتنظيم يسير في اتجاه الشرق وكأن الرغبة جامحة في ربط أبها بالخمس اما الاتجاهات الثلاث الاخرى فمكانك راوح !
    كما الاحظ خلو أبها من اغلب الاحتياجات وكأن على ساكن أبها ان يذهب لتأمين احتياجاته من مدينة اخرى!
    قد يكون المبرر هو إيجاد مدينة سياحية واُخرى تجارية وقد يكون وراء الأكمة ما وراءها الله اعلم.
    المقال جداً يحرك المواجع وظاهره النظري ( اذا خلى من الشخصنة) يشير بإصبع العيسى رحمه الله الى القياديين في الأمانة وهذا ليس العلاج او الحل ما لم يصاحبه حزمة من الحلول الفنية تتدارك ما وقع من اخطاء.
    وأما ما يخص الأرقام فهو السبيل الأمثل لحرق ورقة من يأتي من بيته مدرعماً ويدخل عند ابن عمه او قريبه ويقضي شغله ويخرج وغيره يترنح في الممرات منتظرا عبارة ( مر علينا بكره)

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  4. غير معروف

    ✍🏻…💐
    قيل لأحد السلف :
    أخبرنا عن أعمال من كان قبلنا ؟
    قال : كانوا يعملون يسيراً ويُؤجَرون كثيراً،
    قيل : ولم ذاك ؟
    قال : لسلامة صدورهم .
    ✍🏻…💐
    قيل لأحد السلف :
    أخبرنا عن أعمال من كان قبلنا ؟
    قال : كانوا يعملون يسيراً ويُؤجَرون كثيراً،
    قيل : ولم ذاك ؟
    قال : لسلامة صدورهم .

    صباح الخير🌹

    صباح الخير🌹

    ‎رد

    1. عبد العزيز عسيري

      وقيل لأحد السلف :
      أخبرنا عن أعمال المؤتمنون في عصرنا ؟
      قال : كانوا يعملون كثيراً ولكن الضمير ينام في غرفة الإنعاش.
      قيل :ولم ذاك ؟
      قال :
      لسلامة جيوبهم من إهدار المال العام.

      صباح المثاليات.
      ومساء الأثر الذي يفاخر به الوطن.

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  5. غير معروف

    اصبت الحقيقة ابا فارس لماذا لا نستفيد من خبرات الاخرين
    علي ال عواض

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    1. أبو فارس.

      نحلم بالتطوير والإستفادة من تجارب المبدعين يا أبا أحمد..
      ولكن..
      حينما يتسنم مفاصل القرار في الأمانة أسماء تتعمد لانتهاك حقوق المواطن واذلاله والتفضل عليه..
      فإن علينا م كاشفتهم وتعريتهم حتى يأتي للأمانة رجالات وطنيون يؤمنون بأن أبها تستحق من يحبها وأنها جزء من هذا الكيان وليست عبور للمناصب والمكاسب.
      محبتي.

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  6. مثقف

    نعم فعلا ذهب التطوير والتحسين ونزع الملكيات وتعويض أهاليها بمئات الملايين وفتح طرقات جديده لشرق منطقة عسير وتم تجاهل معظم المنطقة وهو شمال وغرب وجنوب المنطقة ماهذا الفساد ؟؟؟؟!!!! أبها وهي العاصمة الاداريه لمنطقة عسير يتم تجاهلها عمدا من المسؤولين ويتم اضعافها تجاريا وذلك بمحاولة توجيه المستثمرين إلى احد محافظات المنطقة ومحاولة ابعادهم عن القلب النابض والعاصمه الاداريه للمنطقة مدينة ابها ؛ وبالله عليكم أين مشروع تطوير وسط مدينة ابها الذي اقر بعهد الامير خالد الفيصل وتم وضع حجر الاساس في زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمنطقة عسير عام 1426 وتم اعتماد المشروع على ثلاث مراحل أين هذا المشروع يا امانة عسير ؟؟؟؟!!!!! ولا انفقت الاموال الطائله بعد في مشاريع عديمة الجدوى وكان اغلبها في شرق المنطقه وتركت مدينة ابها ما اقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل على الظلم ؛ الافضل ان تستحدث بلديه لابها وتكون تحت مظلة امانة منطقة عسير وتقوم بالاهتمام بالمدينه ويكون لها نصيب الاسد من الميزانيه لتطوير المدينه لانها عاصمه اداريه للمنطقه لايعقل عاصمه اداريه ومهمله ؟؟؟!!!!

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  7. مصطفى المغيدي.

    لقد اسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي.
    أقترح تحويل المقال إلى برقية عاجلة لوزير الشئون البلدية والقروية وجمع تواقيع أهالي المدينة إكترونياً. فمن لها.

    ‎رد

  8. محمد ظفير

    الله يعطيك العافيه أستاذي علي
    كلام من ذهب وهذا الواقع

    ‎رد

  9. أبا محمد العلكمي

    سلمت أناملك على ما سطرت أبا فارس

    تقبل فائق ودي وتقديري أيها الشنب 🖒

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  10. أبا محمد العلكمي

    فعلآ مدينة أبها عاصمة السياحه ضُلمت كثيرآ وهدر حقها واستطاعت ضعاف الانفس هدر مشاريعها التنمويه والسياحيه لاستغلال الجانب المادي

    سلمت أناملك أبا فارس مقال يستحق الاشاده والتميز من رجل مثلك ناجح ومتألق دائما ،، تقبل ودي وتقديري أستاذي القدير

    ‎رد

  11. عشق أبها

    صح لسانك واه ثم اه ثم اه على أبها الجمال من ايدي العابثين لم توفق ببريء ذمة

    ‎رد

  12. غير معروف

    صح لسانك واه ثم اه ثم اه على أبها الجمال من ايدي العابثين لم توفق ببريء ذمة

    ‎رد

  13. أبو دانه

    أصبت كبد الحقيقة

    ‎رد

  14. غير معروف

    وجهة نظر الكاتب غير صحيحة في مجملها
    أنا موظف في أمانة منطقة عسير ومطلع على الكثير من الاخطط والاستراتيجيات التطويرية ونصف ماكتب لايتعدى الشخصنة والتربص والتغني بشخصيات رحلت ولم تقدم شيء يذكر
    نرجو أن يمنح الأمين الجديد الفرصة لعله يستطيع التغيير للأفضل وإن كنت قلقا من بعض الأقلام التي تعمل لمصالحها وتصطاد في الماء العكر بحثا عن الحضور والإزعاج .
    ولايمكن لأي عمل أن يتطور وهناك متربصين ومخترقين ولصوص ؟
    وكان الله في عون أبها على ماتتعرض له من جلد وخذلان وعقوق من ابناءها قبل زوارها .

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  15. محمد ابو ظهر الغامدي

    اظن حان الوقت لرفع قضايا على المسؤولين في بلدية أبها
    الذين ساهموا في تدمير طبيعة أبها الخلابة
    فأصبح واديها طريق لتصريف المجاري.
    وتم تدمير أغلب قراها التاريخية.
    وتم إهمال القلاع الشواهد على حضارتها وقيمتها.
    وأهمية موقعها. .
    لابد أن نجد من يهتم لقضايا تدمير كنوز أبها
    وإزالة تاريخها العريق.
    أما أسلوب التعامل من خلف الأبواب
    فهذا يدل على ضعف هذه الإدارة
    إلا إذا أثبتوا إنتاجيتهم وعدم المماطلات
    وعدم إهمال المعاملات.
    أيضا لو ثبت ذلك
    يجب معرفة طرق وأساليب رفع القضايا ضدهم.

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  16. طه عسيري

    اخي الفاضل علي العكاسي .
    ابها الجميلة ستظل جميله في قلوبنا و عقولنا مهما تامر عليها الفسده و المتأمرون . و لن يضيرها شئ ، و السواد سيطلي وجوه المتامرون و المتكسبين علي حسابها ..
    مسميات شوارع المدينه ، كل من عرف تاريخ و اصالت تواجد ها عبر العصور ( يدعوا ) علي من اطلق مسميات شوارعها و بسطاتها ، و التي لا تمت لموروثات ابها بصله .
    تغطية وادي ابها ستعود علي من تبني هذه الفكره ، و يسعي لتنفيذها ، وخطط لها ، بالثبور في عمله ، و سوف يسلط الله عليه من الاحباطات في عمله و حياته بقدر افكاره الهدامه . ولن يلقى الا اسؤا الجزاء من رب البلاد و العباد . و سيحبط عمله بأذنه تعالي .
    تبقى ابها في عقول محبيها ، ثم بتواجد المثقفين من ابنائها ، واللذين احسبك و ( امثالك الكثير من ابناء ابها المحبين و المخلصين ) من هذه الفئه . والله حسيبكم …

    عشت سالما . و عاشت ابها البهيه .

    ورغم انف من اراد لابها سؤا ، او اراد من و ظيفته تكسبا ، و اشغله في نفسه .

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    1. غير معروف

      تجاربي مع أمانة ابها أعطتني درس لن انساه لذا لك غسلت يدي منهم وبحثت عن معرفة لعلي احصل على خدمة وهي حق من حقوقي وملزمة الامانة نفسها (حسبنا الله ونعم الوكيل)

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