بالصور.. مواطنة تفتتح محل ابنها للأسر المنتجة بالطائف

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المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

افتتحت مواطنة محل ابنها للأسر المنتجة في حي العزيزية بجوار مكتبة المصيف سابقاً مساء أمس الأحد حيث قامت بقص شريط الافتتاح بحضور ابنها و عدد من الأسر المنتجة .

وقال المواطن هاني الشربي لـ “المواطن“: يحرص عدد كبير من أصحاب المحلات التجارية على استقطاب شخصيات كبيرة و معروفة في افتتاح محلاتهم إلا أنني فضلت أن تكون والدتي هي من تقوم بقص شريط الافتتاح لمحلي “كاندي” للأسر المنتجة .

و أضاف: يحتوي المحل على أكثر من 85 رفاً ودولاباً و تم تأجيرها على الأسر المنتجة بمبالغ رمزية لعرض منتوجاتهم ، مشيراً إلى تنوع منتجات هذه الأسر ما بين أكلات شعبية و حلويات و غيرها إضافة إلى الحرف اليدوية ، وسط تسهيلات كبيرة تم تقديمها لهذه الأسر المنتجة وذلك بهدف دعمها وتشجيعها وتحسين دخلها المادي.

وتابع : هناك تعاون بيننا وبين عدد من الجمعيات الخيرية بشأن قيام عدد من الأسر المنتجة التابعة لهذه الجمعيات بعرض منتوجاتهم لدينا وتمت الموافقه على ذلك دون أي شروط ، مطالباً الأسر المنتجة في نفس الوقت بالاستفادة من الثلاجة الموجودة بالمحل وعرض منتوجاتهم بدون أي مقابل أو فوائد .

وقدم “الشربي” شكره وتقديره لكل من حضر حفل الافتتاح و أيضاً لمحل زهرة البنفسج الذي قام بتنسيق المحل بالتعاون مع بازارات الطائف .

