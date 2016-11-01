كم يبلغ سعر ريسيفر “GOBX” الناقل لمباريات دوري جميل؟

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المواطن – مروة نبيل

أعلنت شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت “MBC PRO SPORTS”، رسميًا عن استعدادها لانضمام قنواتها 1، 2 و3، إلى الريسيفر “GOBX”، الذي يتمتع بتقنية الصورة فائقة الدقة “HD”، وذلك بدايةً من 7 نوفمبر الجاري.

وعلى الرغم من أنّ قنوات إم بي سي برو سبورت “MBC PRO SPORTS”، ستظل متاحة للجميع بتقنية الـ”SD”، على القمر “عربسات”، والتأكيد على أنّه لن يتم نقلها على “GOBX”، إلا أنّ الجميع بدأ يتساءل عن الريسيفر الجديد، لاحتمالية تشفير مباريات دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين.

جهاز “GOBX”، تمّ طرحه في الأسواق مؤخرًا من قِبل شركة “HUMAX”، وسيكون متاحًا ضمن مراكز ونقاط البيع المعتمدة، مقابل 199 ريالًا سعوديًا، ويُقدم 40 قناة HD مشفرة، ولا يقتصر الأمر على الرياضة فقط، بل القنوات متنوعة بين ترفيهي وفني وللأطفال أيضًا، ويُتيح الريسيفر ميزة الإشراف العائلي.