هنا موعد إيداع رواتب شهر صفر وفق الأبراج الشمسية

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المواطن – سعد البحيري

لا يزال موعد صرف الرواتب وفق الأبراج الشمسية الهجرية يشغل بال الكثيرين، خاصّة وأنّ الشهر الحالي سيكون الشهر الثاني الذي سيتمّ فيه صرف الرواتب وفق هذا النظام الجديد.

وطبقًا للنظام الجديد لصرف الرواتب سيتمّ إيداع راتب شهر نوفمبر – برج القوس- في اليوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر 2016م وهو اليوم الخامس من البرج الشمسيّ الهجريّ.

وكان الشهر الماضي قد شهد إيداع رواتب شهر أكتوبر – برج العقرب – يوم السابع والعشرين من أكتوبر 2016م.

يُذكَر أن وزارة المالية كانت قد أوضحت آليّة تطبيق قرار مجلس الوزراء، رقم 551 وتاريخ 1437/12/25هـ، القاضي بأن يتمّ صرف رواتب موظفي الدولة بما يتّفق مع المرسوم الملكيّ، رقم م/6 وتاريخ 1407/4/12هـ، وقد تضمّن التعميم الذي أصدرته الوزارة، بشأن تعليمات إقفال السنة الماليّة الحاليّة، تحديدَ اليوم الخامس من كلّ برج هجريّ شمسيّ موعدًا لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكيّة للموظفين.

ومن بين المزايا التي تضمّنها صرف الرواتب، وفقاً لنظام الأبراج، أنّ موعد الصرف سيكون ثابتًا للشهر الواحد في كلّ الأعوام، ما يعني ثبات يوم صرف الرواتب، بغضّ النظر عن نهاية أو بداية الشهر الهجريّ.