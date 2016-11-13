وظائف شاغرة في شركة نوماك بمحطات تحلية مياه المناطق

وظائف شاغرة في شركة نوماك بمحطات تحلية مياه المناطق

2016/11/13
الساعة 10:26 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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وظائف شركة نوماك1

المواطن – خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (31) وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة للرجال، لحملة شهادات البكالوريوس، والدبلوم العالي، والدبلوم، والثانوية العامة أو ما يعادلها، بمسمى “مشرف – مدير الصيانة – فني ميكانيكي – لحام – مشغل CCR – مخطط – موظف الرواتب – مسؤول التوظيف – مشرف الميكانيكية – مهندس ميكانيكي – سائق/ مشغل رافعة استبدال – فني كهربائي – مشرف المتجر – مدير العقد”، للعمل في مجال تشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء بفروع الشركة في كل من “رابغ، والشعيبة، والشقيق، والقرية، وجدة”.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمرٌ حتى تاريخ 2017/01/12م.

وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف، اضغط هنا.

وظائف شركة نوماك2

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