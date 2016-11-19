#وظائف شاغرة للرجال بفروع شركة نادك.. هنا التفاصيل

#وظائف شاغرة للرجال بفروع شركة نادك.. هنا التفاصيل

2016/11/19
الساعة 12:42 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك

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المواطن – خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” عن توافر وظائف شاغرة للرجال، في عدد من التخصصات والمجالات، بمسمى “سائق شاحنة ثقيلة – مدير عام/ مكتب الشرق – أخصائي معلومات رسومية تصميم – مشتر – رئيس الفريق – سائق حافلة – مشرف المخزن – فني كهربائي – فني تحكم إنتاج – مسؤول مخزن القطع – عامل – فني ميكانيكي – بائع فان – فني تبريد – مشغل آلة – ميكانيكي ديزل – مدير الخدمات اللوجستية – رئيس قسم الهندسة”، للعمل بفروع الشركة في كل من “المكتب الرئيسي، ومشروع حرض، والدمام”.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، اضغط (هنا).

 


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