وظائف شاغرة للرجال بفروع شركة نادك.. هنا التفاصيل

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المواطن – خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” عن توافر وظائف شاغرة للرجال، في عدد من التخصصات والمجالات، بمسمى “سائق شاحنة ثقيلة – مدير عام/ مكتب الشرق – أخصائي معلومات رسومية تصميم – مشتر – رئيس الفريق – سائق حافلة – مشرف المخزن – فني كهربائي – فني تحكم إنتاج – مسؤول مخزن القطع – عامل – فني ميكانيكي – بائع فان – فني تبريد – مشغل آلة – ميكانيكي ديزل – مدير الخدمات اللوجستية – رئيس قسم الهندسة”، للعمل بفروع الشركة في كل من “المكتب الرئيسي، ومشروع حرض، والدمام”.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، اضغط (هنا).