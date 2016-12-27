آباء طلاب ابتدائية العزيزية بالطائف: المركبات تهدّد أرواح أبنائنا

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المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تهدّد المركبات العابرة عبر شارع أبو بكر الصديق بالطائف أرواح طلاب ابتدائية العزيزية، حيث تقع على امتداد هذا الطريق الحيوي الذي يكتظ بالمركبات، خصوصًا وقت مغادرة الطلاب، في ظل غياب مستمر لدوريات المرور.

وأبدى عدد من أولياء أمور الطلاب تذمُّرهم واستيائهم بتهاون مرور الطائف بأرواح فلذات أكبادهم، حيث سبق أن شهد الطريق عددًا من الحوادث المأساوية، مشيرين إلى أن وجود دوريات المرور يساهم في تنظيم حركة السير على الطريق ممّا يساعد الطلاب على العبور بأمنٍ وأمان.

وطالب خالد اليامي ـولي أمرـ، عبر “المواطن“، بضرورة وجود رجل مرور في أثناء انصراف الطلاب بشكلٍ يومي لتسهيل مهمة عبور الطلاب، مؤكدًا أن عدد من المواطنين والمقيمين يقومون بمساعدة الطلاب في عبورهم للطريق إمّا بإيقاف المركبات، أو بإمساكهم والعبور بهم في حال غياب دوريات المرور.

كما أكد عدد من أولياء الأمور أنهم تقدّموا قبل ذلك بعددٍ من الشكاوى لإدارة مرور الطائف، حيث طالبوا فيها بضرورة وجود رجل مرور في أثناء انصراف الطلاب من المدرسة، إلّا أن الوضع مستمر كما هو، والخطر يهدّد أرواح الأبناء صباحًا ومساءً.

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