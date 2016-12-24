آلية احتساب الدخل لـ” حساب المواطن ” ستعلن فور إطلاق البرنامج

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المواطن – الرياض



كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها ستعلن آلية حساب الدخل في “برنامج حساب المواطن” فور إطلاق البرنامج، مشيرة إلى أن بدء التسجيل فيه سيكون أول شهر فبراير المقبل، وأن بوابة التسجيل ستوضح كل المعلومات المتعلقة بالتسجيل وشروطه ومتطلباته.

وأوضح المهندس ماجد العصيمي مستشار وزير العمل والمشرف العام على التنمية الاجتماعية أن “البرنامج يقوم على حساب معدل دخل الأسرة كاملاً، وسيتم احتساب دخل رب الأسرة كدخل رئيسي، وسيفصح المواطن عن كامل الدخل؛ فالمواطن لديه الوعي الكافي للإفصاح عن دخله، والوزارة لديها القدرة على معرفة المعلومات الصحيحة. وسنعتمد في المقام الأول على ما يقدمه المواطن من معلومات صحيحة عن كامل دخله. وفي حال كانت المعلومات المفصح عنها غير صحيحة؛ فسيتم التعامل مع المواطن قانونياً”.

وحول الفئات المستفيدة من “برنامج حساب المواطن”، بين أن المستحقين ينقسمون إلى أربع فئات هم: الأسر، والأفراد، وحاملو بطاقات التنقل، والأم المتزوجة من غير السعودي، ومؤكداً أن “المعيار الرئيسي لقبول الشخص في البرنامج هو الدخل الشهري للأسرة؛ وبناء عليه سينقسم المستحقون إلى خمسة مستويات، وسيكون الأقل دخلاً هو الأعلى بدلاً، وسينخفض البدل كلما علا الدخل”، وفقاً لـ”الإخبارية”.

وكانت الوزارة نفت البارحة الشائعات المتداولة في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي عن الفئات غير المؤهلة للاستفادة من “برنامج حساب المواطن”.